Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 75/1 Tact Me Te H
Profesionāls mitrās/sausās tīrīšanas putekļsūcējs ar izturīgu 75 litru nerūsošā tērauda konteineru — H klases veselībai kaitīgo putekļu (tostarp azbesta) savākšanai. Ar Te funkciju — elektroinstrumentu pieslēgšanai.
KÄRCHER šajā izmēra kategorijā pirmais šāds putekļu sūcējs H bīstamības klases putekļu savākšanai. Pateicoties tā mūsdienīgajai tehnoloģijai NT 75/1 Tact uzticami savāc bīstamos sprādzienbīstamos putekļus. Tam ir TACT sistēma un 75 litru nerūsošā tērauda konteiners. Šis mitrās/sausās tīrīšanas putekļu sūcējs pilnībā atbilst obligātajām prasībām attiecībā uz H putekļu klasei piemērotu putekļu sūcēju drošību, un tas ir pat apstiprināts azbesta savākšanai (saskaņā ar TRGS 519). Tam ir automātiska gaisa plūsmas ātruma kontrole, un tas izdod brīdinājuma signālu, ja plūsmas ātrums nokrīt zem 20 m/s. H putekļu klases galvenā filtra filtrācijas efektivitāte ir 99,995%. Komplektācijā esošais drošības filtru komplekts nodrošina higiēnisku putekļu sūcēja filtra nomaiņu.
Īpašības un ieguvumi
Atbilst prasībām, kuras izvirza putekļu sūcējiem veselību apdraudošu smalko putekļu savākšanai (H klasei) — un ir apstiprināts darbam ar azbesta putekļiem (Vācijas TRGS 519 standarts).
- Vācijā azbesta putekļu savākšanai ir atļauts izmantot tikai attiecīgās drošības klases putekļu sūcējus.
Caurules izvēles slēdzis
- Pievienojamās šļūtenes diametru var izvēlēties vadības panelī
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Spriegums (V)
|220 - 240
|Frekvence (Hz)
|50 - 60
|Gaisa plūsma (l/s)
|74
|Vakuums (mbar/kPa)
|254 / 25.4
|Tvertnes tilpums (l)
|75
|Nominālā jauda (W)
|maks. 1000
|Standarta nominālais platums ( )
|ID 35
|Kabeļa garums (m)
|10
|Kabeļa materiāls
|Gumija
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|67
|Krāsa
|Sudraba
|Svars bez piederumiem (kg)
|24.6
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|640 x 540 x 925
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Drošības filtra maiss: 1 Gabals(i)
- Iesūkšanas šļūtenes garums: 2.5 m
- Iesūkšanas šļūtenes tips: ar līkumu (elektrovadošs)
- Iesūkšanas cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
- Iesūkšanas cauruļu garums: 505 mm
- Iesūkšanas cauruļu materiāls: Hromēts tērauds
- Filtra maisu materiāls: Papīrs
- Slapjās/sausās uzkopšanas grīdas uzgaļa platums: 360 mm
- Uzgalis spraugām
- Elektroinstrumentu pieslēguma adapters
- Plakanais filtrs: HEPA-14 (H14)
- Stumšanas rokturis
Aprīkojums
- Automātiska ieslēgšanās/izslēgšanās, izmantojot elektroierīces
- Antistatiskā sistēma
- Aizsardzības klase: I
- Ritentiņš ar bremzi
- Putekļu klase: H
- Tvertnes materiāls: Nerūsējošais tērauds
Videos
Pielietošanas veidi
- Drošs putekļu sūcējs, kas paredzēts H putekļu klasei, un efektīvi savāc veselībai kaitīgos un/vai kancerogēnos putekļus.
Piederumi
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