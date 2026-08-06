Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 50/2 Me Classic

Divu motoru NT 50/2 Me Classic mitrās un sausās uzkopšanas putekļu sūcējs ar cilindrveida filtru ar 50 litru tvertni. Tas ir paredzēts dažādu mitru un raupju gružu savākšanai. Tam ir īpaši spēcīga sūkšanas jauda, viegli vadāmība un augstas kvalitātes komponenti!

Šis jaudīgais divu motoru mitrās un sausās uzkopšanas putekļu sūcējs vienā acumirklī savāc šķidrumus, raupjus gružus un putekļus. Iekārtai ir 50 litru tvertne, un tā ir viegli vadāma. Standarta virzīšanas rokturis un īpaši izturīga šasija ar metāliskiem ritenīšiem nodrošina lielisku manevrētspēju. Šim putekļu sūcējam ir cilindrveida filtrs un tajā īstenota Easy Service apkopes koncepcija. Šī iekārta ir paredzēta mērena netīrumu daudzuma savākšanai.

Īpašības un ieguvumi
Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 50/2 Me Classic: Izturīgs un ērti pārvietojams
Izturīgs un ērti pārvietojams
Pateicoties izturīgajai šasijai, lieliem riteņiem un metāliskiem ritenīšiem, tas ir īpaši mobils uz visām virsmām. Ergonomisks pārvietošanas rokturis garantē ērtu ierīces transportēšanu.
Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 50/2 Me Classic: Teicama sūkšanas jauda
Teicama sūkšanas jauda
Divas jaudīgas turbīnas nodrošina īpaši spēcīgu sūkšanas jaudu. Spēcīga sūkšanas jauda nodrošina lielisku tīrīšanas rezultātu un maksimālu efektivitāti.
Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 50/2 Me Classic: Sūkšana, neizmantojot filtra maisus
Sūkšana, neizmantojot filtra maisus
Divu motoru NT Classic putekļu sūcēji ir aprīkoti ar testēto un pārbaudīto Kärcher cilindrveida filtru. Cilindrveida filtrs ļauj veikt sūkšanu pat bez filtra maisa.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Fāžu skaits (Ph) 1
Spriegums (V) 220 - 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Gaisa plūsma (l/s) 2 x 53
Vakuums (mbar/kPa) 225 / 22.5
Tvertnes tilpums (l) 50
Tvertnes materiāls Nerūsējošais tērauds
Nominālā jauda (W) maks. 2300
Standarta nominālais platums ( ) ID 40
Kabeļa garums (m) 7.5
Skaņas spiediena līmenis (dB(A)) 76
Krāsa Sudraba
Svars bez piederumiem (kg) 17.5
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 23.9
Izmēri (G x P x A) (mm) 580 x 510 x 850

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Iesūkšanas šļūtenes garums: 2.5 m
  • Līkums: Plastmasa
  • Iesūkšanas cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
  • Iesūkšanas cauruļu garums: 550 mm
  • Iesūkšanas cauruļu materiāls: Hromēts tērauds
  • Slapjās/sausās uzkopšanas grīdas uzgaļa platums: 360 mm
  • Uzgalis spraugām
  • Cilindriskais filtrs: Papīrs
  • Nerūsējošā tērauda tvertne
  • Stumšanas rokturis
Videos
Pielietošanas veidi
  • Šķidrumu, raupju gružu un smalku putekļu savākšanai no visu cieto segumu grīdām, kā arī automašīnas salona.
Piederumi
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Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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