Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 70/2 Me Classic Edition *EU
NT 70/2 Me Classic ir izturīgs, jaudīgs un viegli lietojams divu motoru mitrās un sausās tīrīšanas putekļu sūcējs ar 70 litru tvertni raupjiem gružiem, putekļiem un šķidrumiem.
Tā kā šim divu motoru NT 70/2 Me Classic mitrās un sausās uzkopšanas putekļu sūcējam ir 70 litru ietilpīga tvertne, un tas var savākt lielu daudzumu mitru un raupju gružu. Pateicoties šī putekļu sūcēja lielajai sūkšanas jaudai un īpaši efektīvajam cilindrveida filtra risinājumam, tas efektīvi tiek galā ar vienkāršiem tīrīšanas darbiem, savācot putekļus, raupjus gružus un šķidrumus. Turklāt šim izturīgajam putekļu sūcējam ir praktiska izplūdes šļūtene, standarta virzīšanas rokturis un īpaši izturīga šasija ar metāliskiem ritenīšiem, kas tam nodrošina lielisku manevrētspēju.
Īpašības un ieguvumi
Izturīgs un ērti pārvietojams
- Pateicoties izturīgajai šasijai, lieliem riteņiem un metāliskiem ritenīšiem, tas ir īpaši mobils uz visām virsmām.
- Ergonomisks pārvietošanas rokturis garantē ērtu ierīces transportēšanu.
Teicama sūkšanas jauda
- Divas jaudīgas turbīnas nodrošina īpaši spēcīgu sūkšanas jaudu.
- Spēcīga sūkšanas jauda nodrošina lielisku tīrīšanas rezultātu un maksimālu efektivitāti.
Ērti veikt apkopi
- Pārsteidzoši ātra apkope — Easy Service koncepcija nozīmē, ka turbīnu ir iespējams izņemt 44 sekundēs.
- Ātri nomainām turbīna nozīmē ne vien ievērojamu laika, bet arī izmaksu ietaupījumu.
Sūkšana, neizmantojot filtra maisus
- Divu motoru NT Classic putekļu sūcēji ir aprīkoti ar testēto un pārbaudīto Kärcher cilindrveida filtru.
- Cilindrveida filtrs ļauj veikt sūkšanu pat bez filtra maisa.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Gaisa plūsma (l/s)
|2 x 53
|Vakuums (mbar/kPa)
|225 / 22.5
|Tvertnes tilpums (l)
|70
|Tvertnes materiāls
|Nerūsējošais tērauds
|Nominālā jauda (W)
|maks. 2300
|Standarta nominālais platums ( )
|ID 40
|Kabeļa garums (m)
|7.5
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|76
|Krāsa
|Sudraba
|Svars bez piederumiem (kg)
|18.5
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|26
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|580 x 510 x 850
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Iesūkšanas šļūtenes garums: 2.5 m
- Līkums: Plastmasa
- Iesūkšanas cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
- Iesūkšanas cauruļu garums: 550 mm
- Iesūkšanas cauruļu materiāls: Hromēts tērauds
- Sausās uzkopšanas uzgalis grīdai: 360 mm
- Slapjās/sausās uzkopšanas grīdas uzgaļa platums: 360 mm
- Uzgalis spraugām
- Cilindriskais filtrs: Papīrs
- Novadcaurule
- Nerūsējošā tērauda tvertne
- Stumšanas rokturis
Pielietošanas veidi
- Šķidrumu, raupju gružu un smalku putekļu savākšanai no visu cieto segumu grīdām, kā arī automašīnas salona.