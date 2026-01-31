Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 90/2 Me Classic Edition

Pateicoties tam, ka šim divu motoru NT 90/2 Me mitrās un sausās uzkopšanas putekļu sūcējam ir 90 litru ietilpīga tvertne, tas var savākt lielu daudzumu mitru un raupju gružu. Tam ir spēcīga sūkšanas jauda, viegli vadāmība un augstas kvalitātes komponenti.

Jaudīgā NT 90/2 Me Classic iekārta ar īpaši ietilpīgu 90 litru tvertni ir ļoti viegli lietojama. Tā ir paredzēta visu veidu netīrumu savākšanai, un spēj tikt galā gan ar putekļiem un raupjiem gružiem, gan arī šķidrumiem. Šim augstās kvalitātes, izturīgajam divu motoru mitrās un sausās tīrīšanas putekļu sūcējam ir standarta virzīšanas rokturis un ārkārtīgi izturīga šasija ar metāliskiem ritenīšiem, kas tam nodrošina lielisku manevrētspēju. Šī iekārtai ir arī aprīkota ar īpaši efektīvu cilindrveida filtru un praktisku izplūdes šļūteni.

Īpašības un ieguvumi
Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 90/2 Me Classic Edition: Izturīgs un ērti pārvietojams
Izturīgs un ērti pārvietojams
Pateicoties izturīgajai šasijai, lieliem riteņiem un metāliskiem ritenīšiem, tas ir īpaši mobils uz visām virsmām. Ergonomisks pārvietošanas rokturis garantē ērtu ierīces transportēšanu.
Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 90/2 Me Classic Edition: Teicama sūkšanas jauda
Teicama sūkšanas jauda
Divas jaudīgas turbīnas nodrošina īpaši spēcīgu sūkšanas jaudu. Spēcīga sūkšanas jauda nodrošina lielisku tīrīšanas rezultātu un maksimālu efektivitāti.
Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 90/2 Me Classic Edition: Novadcaurule
Novadcaurule
Viegli pieejama notekšļūtene ērtai šķidruma novadīšanai
Sūkšana, neizmantojot filtra maisus
  • Divu motoru NT Classic putekļu sūcēji ir aprīkoti ar testēto un pārbaudīto Kärcher cilindrveida filtru.
  • Cilindrveida filtrs ļauj veikt sūkšanu pat bez filtra maisa.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Fāžu skaits (Ph) 1
Spriegums (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Gaisa plūsma (l/s) 2 x 53
Vakuums (mbar/kPa) 225 / 22.5
Tvertnes tilpums (l) 90
Tvertnes materiāls Nerūsējošais tērauds
Nominālā jauda (W) maks. 2300
Standarta nominālais platums ( ) ID 40
Kabeļa garums (m) 7.5
Skaņas spiediena līmenis (dB(A)) 76
Krāsa Sudraba
Svars bez piederumiem (kg) 19
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 26
Izmēri (G x P x A) (mm) 580 x 510 x 995

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Iesūkšanas šļūtenes garums: 2.5 m
  • Līkums: Plastmasa
  • Iesūkšanas cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
  • Iesūkšanas cauruļu garums: 550 mm
  • Iesūkšanas cauruļu materiāls: Hromēts tērauds
  • Slapjās/sausās uzkopšanas grīdas uzgaļa platums: 360 mm
  • Uzgalis spraugām
  • Cilindriskais filtrs: Papīrs
  • Novadcaurule
  • Nerūsējošā tērauda tvertne
Pielietošanas veidi
  • Šķidrumu, raupju gružu un smalku putekļu savākšanai no visu cieto segumu grīdām, kā arī automašīnas salona.
Piederumi
Atrast NT 90/2 Me Classic Edition rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

  • SSL Secured
