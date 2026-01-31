Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 40/1 Tact Bs

Mūsu NT 40/1 Tact Bs putekļsūcējs ir izstrādāts īpaši maizes ceptuvju un konditoreju īpašajām prasībām. Putekļsūcējs viegli tiek galā ar lielu smalko putekļu daudzumu.

Maiznieki un konditori var atviegloti atvilkt elpu ar mūsu NT 40/1 Tact Bs putekļsūcēju. Neatkarīgi no tā, vai runa ir par grīdām, iekārtām, citām ierīcēm vai ar papildu piederumiem pat cepeškrāsni, putekļsūcējs viegli tiek galā ar visiem izaicinājumiem, kas to sagaida maiznīcā. Pateicoties izturīgajiem metāla fiksatoriem, tas ir sertificēts kā sprādziendroša iekārta, tāpēc ir ideāli piemērots potenciāli bīstamu miltu putekļu savākšanai. Automātiskā Tact filtra tīrīšana nodrošina ne tikai pastāvīgi augstu sūkšanas jaudu, bet arī ļauj sasūkt lielu daudzumu smalko putekļu. Šim nolūkam putekļsūcējs ir ļoti vienkārši lietojams, izmantojot centrāli novietoto grozāmo slēdzi. Standarta ergonomiskais stumjamais rokturis un izturīgā tvertne gādā par to, ka tas ir izturīgs arī smagākos darba apstākļos. Iekārta ir ļoti viegli pārvietojama.

Īpašības un ieguvumi
Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 40/1 Tact Bs: Ideāli piemērots maiznīcām un konditorejām
Piederumu komplekti, kas pieejami atsevišķi un kas paredzēti lietošanai maizes ceptuvēs.
Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 40/1 Tact Bs: Īpašas slēdzenes aizbīdņi, kas izgatavoti no metāla
Iespējams sertificēt kā sprādziendrošu iekārtu. Atļauja potenciāli bīstamu miltu putekļu sūkšanai.
Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 40/1 Tact Bs: Karstumizturīgs plakanais filtrs (PES)
Ļauj savākt problemātiskos putekļus, kas sastopami maiznīcās.
Praktiska piederumu uzglabāšanas vieta piederumiem
  • Atvieglo lielgabarīta komplektu pārnēsāšanu cepeškrāsns tīrīšanai
Specifikācijas

Tehniskie dati

Fāžu skaits (Ph) 1
Spriegums (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Gaisa plūsma (l/s) 74
Vakuums (mbar/kPa) 273 / 27.3
Tvertnes tilpums (l) 40
Nominālā jauda (W) maks. 1380
Standarta nominālais platums ( ) ID 40
Kabeļa garums (m) 7.5
Skaņas spiediena līmenis (dB(A)) 68
Krāsa antracīta
Svars bez piederumiem (kg) 16.2
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 19.5
Izmēri (G x P x A) (mm) 650 x 370 x 1100

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Uzgalis spraugām
  • Stumšanas rokturis

Aprīkojums

  • Automātiska izslēgšanās, sasniedzot maksimālo piepildījuma līmeni
  • Tvertnes materiāls: Plastmasa
  • Izturīgs buferis
  • Aizsardzības klase: II
  • Ritentiņš ar bremzi
  • Sagatavots aizsardzībai pret statiskās elektrības uzkrāšanos
Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 40/1 Tact Bs
Pielietošanas veidi
  • Ideāli piemērots maizes ceptuvju cepeškrāšņu, grīdu, mašīnu un iekārtu tīrīšanai
Piederumi
Atrast NT 40/1 Tact Bs rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

