Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 40/1 Tact Bs
Mūsu NT 40/1 Tact Bs putekļsūcējs ir izstrādāts īpaši maizes ceptuvju un konditoreju īpašajām prasībām. Putekļsūcējs viegli tiek galā ar lielu smalko putekļu daudzumu.
Maiznieki un konditori var atviegloti atvilkt elpu ar mūsu NT 40/1 Tact Bs putekļsūcēju. Neatkarīgi no tā, vai runa ir par grīdām, iekārtām, citām ierīcēm vai ar papildu piederumiem pat cepeškrāsni, putekļsūcējs viegli tiek galā ar visiem izaicinājumiem, kas to sagaida maiznīcā. Pateicoties izturīgajiem metāla fiksatoriem, tas ir sertificēts kā sprādziendroša iekārta, tāpēc ir ideāli piemērots potenciāli bīstamu miltu putekļu savākšanai. Automātiskā Tact filtra tīrīšana nodrošina ne tikai pastāvīgi augstu sūkšanas jaudu, bet arī ļauj sasūkt lielu daudzumu smalko putekļu. Šim nolūkam putekļsūcējs ir ļoti vienkārši lietojams, izmantojot centrāli novietoto grozāmo slēdzi. Standarta ergonomiskais stumjamais rokturis un izturīgā tvertne gādā par to, ka tas ir izturīgs arī smagākos darba apstākļos. Iekārta ir ļoti viegli pārvietojama.
Īpašības un ieguvumi
Ideāli piemērots maiznīcām un konditorejāmPiederumu komplekti, kas pieejami atsevišķi un kas paredzēti lietošanai maizes ceptuvēs.
Īpašas slēdzenes aizbīdņi, kas izgatavoti no metālaIespējams sertificēt kā sprādziendrošu iekārtu. Atļauja potenciāli bīstamu miltu putekļu sūkšanai.
Karstumizturīgs plakanais filtrs (PES)Ļauj savākt problemātiskos putekļus, kas sastopami maiznīcās.
Praktiska piederumu uzglabāšanas vieta piederumiem
- Atvieglo lielgabarīta komplektu pārnēsāšanu cepeškrāsns tīrīšanai
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Gaisa plūsma (l/s)
|74
|Vakuums (mbar/kPa)
|273 / 27.3
|Tvertnes tilpums (l)
|40
|Nominālā jauda (W)
|maks. 1380
|Standarta nominālais platums ( )
|ID 40
|Kabeļa garums (m)
|7.5
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|68
|Krāsa
|antracīta
|Svars bez piederumiem (kg)
|16.2
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|19.5
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|650 x 370 x 1100
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Uzgalis spraugām
- Stumšanas rokturis
Aprīkojums
- Automātiska izslēgšanās, sasniedzot maksimālo piepildījuma līmeni
- Tvertnes materiāls: Plastmasa
- Izturīgs buferis
- Aizsardzības klase: II
- Ritentiņš ar bremzi
- Sagatavots aizsardzībai pret statiskās elektrības uzkrāšanos
Pielietošanas veidi
- Ideāli piemērots maizes ceptuvju cepeškrāšņu, grīdu, mašīnu un iekārtu tīrīšanai
Piederumi
