Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 611
Specially developed for the demanding requirements of fire brigades: The NT 611 Mwf wet and dry vacuum cleaner for eliminating large water volumes left behind by fire-fighting operations or flooding.
With the NT 611 Mwf wet and dry vacuum cleaner, Kärcher is offering fire brigades an extremely high-performance work machine for quickly eliminating the large water volumes that can occur during fire-fighting operations or flooding. Equipped with a C connector for attaching all common fire hoses and a dirty water pump, which can convey up to 330 litres per minute, the fire service vacuum complies with even the highest of requirements. A PRCD-K circuit breaker designed specially for use with power generators, as well as a filter basket for coarse dirt, which effectively protects the dirty water pump from blockages caused by suctioned in stones, leaves or wood, ensure the safety of everyone involved and the machine. In addition, the NT 611 Mwf is also equipped with an oil-resistant suction hose and a high-quality aluminium floor nozzle, has a container capacity of 55 litres and, with an optional flat pleated filter installed, can be used as a traditional dry vacuum cleaner.
Īpašības un ieguvumi
Iebūvēts raupjo netīrumu filtrs sūkņa aizsardzībaiAizsargā izliešanas sūkni no akmeņu, lapu vai koka gabalu nosprostojuma.
Integrēts netīrā ūdens sūknisCaur novades sūkni var izliet lielu daudzumu ūdens, tādējādi nodrošinot nepārtrauktu izmantošanu
Iebūvēts raupjo netīrumu filtrs turbīnas aizsardzībaiAizsargā turbīnu no bojājumiem, ko izraisa raupji netīrumi un sīkas daļas.
Piederumu uzglabāšanas risinājums
- Liels buferis ar vietu piederumu uzglabāšanai
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Gaisa plūsma (l/s)
|57
|Vakuums (mbar/kPa)
|235 / 23.5
|Tvertnes tilpums (l)
|55
|Nominālā jauda (W)
|maks. 2350
|Izvades sūkņa jauda (W)
|800
|Standarta nominālais platums ( )
|ID 40
|Kabeļa garums (m)
|10
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|63
|Krāsa
|antracīta
|Svars bez piederumiem (kg)
|23
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|33.4
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|570 x 430 x 860
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Iesūkšanas šļūtenes garums: 4 m
- Līkums: Plastmasa
- Iesūkšanas cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
- Iesūkšanas cauruļu garums: 550 mm
- Iesūkšanas cauruļu materiāls: Hromēts tērauds
- Slapjās/sausās uzkopšanas grīdas uzgaļa platums: 370 mm
- Slapjās/sausās uzkopšanas grīdas uzgaļa materiāls: alumīnija
- Uzgalis spraugām
- Rupjo gružu filtrs
- Filtra maisu daudzums: 1 Gabals(i)
- Filtra maisu materiāls: Papīrs
- Novadcaurule (noturīga pret eļļu)
- Pilnībā izņemams netīrā ūdens sūknis
- Stāvbremze
- Stumšanas rokturis
Aprīkojums
- Automātiska izslēgšanās, sasniedzot maksimālo piepildījuma līmeni
- Tvertnes materiāls: Plastmasa
- Sistēma šļūtenes pagarināšanai
- Izturīgs buferis
- Aizsardzības klase: I
- Bezapkopes vakuuma turbīnas: 1 Gabals(i)
Pielietošanas veidi
- Lai savāktu lielu ūdens apjomu ugunsdzēsības darbu laikā
