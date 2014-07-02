Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 611

Specially developed for the demanding requirements of fire brigades: The NT 611 Mwf wet and dry vacuum cleaner for eliminating large water volumes left behind by fire-fighting operations or flooding.

With the NT 611 Mwf wet and dry vacuum cleaner, Kärcher is offering fire brigades an extremely high-performance work machine for quickly eliminating the large water volumes that can occur during fire-fighting operations or flooding. Equipped with a C connector for attaching all common fire hoses and a dirty water pump, which can convey up to 330 litres per minute, the fire service vacuum complies with even the highest of requirements. A PRCD-K circuit breaker designed specially for use with power generators, as well as a filter basket for coarse dirt, which effectively protects the dirty water pump from blockages caused by suctioned in stones, leaves or wood, ensure the safety of everyone involved and the machine. In addition, the NT 611 Mwf is also equipped with an oil-resistant suction hose and a high-quality aluminium floor nozzle, has a container capacity of 55 litres and, with an optional flat pleated filter installed, can be used as a traditional dry vacuum cleaner.

Īpašības un ieguvumi
Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 611: Iebūvēts raupjo netīrumu filtrs sūkņa aizsardzībai
Iebūvēts raupjo netīrumu filtrs sūkņa aizsardzībai
Aizsargā izliešanas sūkni no akmeņu, lapu vai koka gabalu nosprostojuma.
Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 611: Integrēts netīrā ūdens sūknis
Integrēts netīrā ūdens sūknis
Caur novades sūkni var izliet lielu daudzumu ūdens, tādējādi nodrošinot nepārtrauktu izmantošanu
Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 611: Iebūvēts raupjo netīrumu filtrs turbīnas aizsardzībai
Iebūvēts raupjo netīrumu filtrs turbīnas aizsardzībai
Aizsargā turbīnu no bojājumiem, ko izraisa raupji netīrumi un sīkas daļas.
Piederumu uzglabāšanas risinājums
  • Liels buferis ar vietu piederumu uzglabāšanai
Specifikācijas

Tehniskie dati

Spriegums (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Gaisa plūsma (l/s) 57
Vakuums (mbar/kPa) 235 / 23.5
Tvertnes tilpums (l) 55
Nominālā jauda (W) maks. 2350
Izvades sūkņa jauda (W) 800
Standarta nominālais platums ( ) ID 40
Kabeļa garums (m) 10
Skaņas spiediena līmenis (dB(A)) 63
Krāsa antracīta
Svars bez piederumiem (kg) 23
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 33.4
Izmēri (G x P x A) (mm) 570 x 430 x 860

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Iesūkšanas šļūtenes garums: 4 m
  • Līkums: Plastmasa
  • Iesūkšanas cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
  • Iesūkšanas cauruļu garums: 550 mm
  • Iesūkšanas cauruļu materiāls: Hromēts tērauds
  • Slapjās/sausās uzkopšanas grīdas uzgaļa platums: 370 mm
  • Slapjās/sausās uzkopšanas grīdas uzgaļa materiāls: alumīnija
  • Uzgalis spraugām
  • Rupjo gružu filtrs
  • Filtra maisu daudzums: 1 Gabals(i)
  • Filtra maisu materiāls: Papīrs
  • Novadcaurule (noturīga pret eļļu)
  • Pilnībā izņemams netīrā ūdens sūknis
  • Stāvbremze
  • Stumšanas rokturis

Aprīkojums

  • Automātiska izslēgšanās, sasniedzot maksimālo piepildījuma līmeni
  • Tvertnes materiāls: Plastmasa
  • Sistēma šļūtenes pagarināšanai
  • Izturīgs buferis
  • Aizsardzības klase: I
  • Bezapkopes vakuuma turbīnas: 1 Gabals(i)
Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 611
Videos
Pielietošanas veidi
  • Lai savāktu lielu ūdens apjomu ugunsdzēsības darbu laikā
Piederumi
Atrast NT 611 rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija