Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 27/1

NT 27/1 ir jaudīgs mitrās/sausās tīrīšanas putekļsūcējs profesionāliem lietotājiem. Tas ir ārkārtīgi kompakts, un tā standarta piegādē ietilpst vairāki noderīgi piederumi.

NT 27/1 ir kompakts, ļoti manevrētspējīgs un lietotājam draudzīgs mitrās/sausās tīrīšanas putekļsūcējs komerciālai izmantošanai visdažādākajām vajadzībām. Tā spēcīgais ventilators nodrošina milzīgu sūkšanas jaudu. Iekārtai ir kārtridžu filtrs. Lai novērstu pārplūdi, mehāniskā pludiņa sistēma atslēdz sūknēšanu, tiklīdz konteiners ir maksimāli piepildīts. Praktiskā klipšu sistēma nodrošina ātru un vienkāršu piederumu nomaiņu. Pieci labi funkcionējoši grozāmie riteņi garantē lielisku manevrētspēju un nesatricināmu stabilitāti. Uz ventilatora vāka ir novietne dažādiem līdzekļiem. Viss korpuss ir izgatavots no triecienizturīgas plastmasas. NT 27/1 ir arī piederumu turētāji un āķis, uz kā uztīt elektrības vadu. Ergonomiski veidotais rokturis samazina iekārtas svaru un padara to ērti transportējamu. Komplektā ar visiem piederumiem. NT 27/1 visapkārt ir rāmis, kas aizsargā ierīci, kā arī sienas, iekārtas un mēbeles no bojājumiem.

Īpašības un ieguvumi
Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 27/1: Mitrumizturīgs poliestera (PES) cilindriskais filtrs
Mitrumizturīgs poliestera (PES) cilindriskais filtrs
Viegla pārslēgšanās starp slapjo un sauso putekļsūcēja darbību. PES cilindrveida filtrs pirms lietošanas nav jāizžāvē. Ilgtspējība – PES cilindrveida filtrs ir mazgājams.
Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 27/1: Izturīgi metāla fiksatori
Izturīgi metāla fiksatori
Īpaši izturīgie metāla fiksatori nodrošina uzticamību
Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 27/1: Izturīgs buferis
Izturīgs buferis
Buferis aizsargā putekļu sūcēju, sienas, iekārtas un citas vienības pret bojājumiem
Piederumu uzglabāšanas risinājums
  • Iebūvēts nodalījums piederumu uzglabāšanai uz ierīce, tādējādi tie nevar pazust un vienmēr ir pa rokai.
Plūsmas sistēma
  • Iesūkšanas jauda saglabājas nemainīgi augstā līmenī.
  • The float system interrupts the suction flow after reaching the maximum capacity.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Spriegums (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Gaisa plūsma (l/s) 72
Vakuums (mbar/kPa) 249 / 24.9
Tvertnes tilpums (l) 27
Tvertnes materiāls Plastmasa
Nominālā jauda (W) maks. 1380
Standarta nominālais platums ( ) ID 35
Kabeļa garums (m) 7.5
Skaņas spiediena līmenis (dB(A)) 71
Krāsa antracīta
Svars bez piederumiem (kg) 7.1
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 8.6
Izmēri (G x P x A) (mm) 420 x 420 x 525

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Iesūkšanas šļūtenes garums: 2.5 m
  • Līkums: Plastmasa
  • Iesūkšanas cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
  • Iesūkšanas cauruļu garums: 550 mm
  • Iesūkšanas cauruļu materiāls: Hromēts tērauds
  • Filtra maisu daudzums: 1 Gabals(i)
  • Filtra maisu materiāls: Papīrs
  • Slapjās/sausās uzkopšanas grīdas uzgaļa platums: 300 mm
  • Uzgalis spraugām
  • Cilindriskais filtrs: PES

Aprīkojums

  • Izturīgs buferis
  • Aizsardzības klase: II
  • Ritentiņš ar bremzi
Videos
Pielietošanas veidi
  • Piemērots kā sausai, tā slapjai uzkopšanai
Piederumi
Atrast NT 27/1 rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

