Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 27/1 Me
NT 27/1 Me ir jaudīgs mitrās/sausās tīrīšanas putekļsūcējs profesionāliem lietotājiem. Tas ir ārkārtīgi kompakts un ir ievietots nerūsējošā tērauda konteinerā, kā arī tam ir daudz noderīgu piederumu.
NT 27/1 Me ir kompakts, ļoti manevrētspējīgs un lietotājam draudzīgs daudzpusīgs mitrās/sausās tīrīšanas putekļsūcējs komerciāliem mērķiem. Tā spēcīgais ventilators nodrošina milzīgu sūkšanas jaudu. Iekārtai ir kārtridžu filtrs. Lai novērstu pārplūdi, mehāniskā pludiņa sistēma atslēdz sūknēšanu, tiklīdz konteiners ir maksimāli piepildīts. Praktiskā klipšu sistēma nodrošina ātru un vienkāršu piederumu nomaiņu. Pieci labi funkcionējoši grozāmie riteņi garantē lielisku manevrētspēju un nesatricināmu stabilitāti. Uz ventilatora vāka ir novietne dažādiem līdzekļiem. Viss korpuss ir izgatavots no triecienizturīgas plastmasas. NT 27/1 Me ir arī piederumu turētāji un āķis elektrības vada uztīšanai. Ergonomiskas formas rokturis padara iekārtu viegli un ērti transportējamu kopā ar visiem piederumiem. NT 27/1 Me visapkārt ir aizsargs, kas aizsargā ierīci, kā arī sienas, iekārtas un mēbeles nobojājumiem. Šī rūpnieciskā putekļsūcēja nerūsējošā tērauda konteiners ir skābju un sārmu izturīgs un ir paredzēts ilgam kalpošanas laikam.
Īpašības un ieguvumi
Piederumu uzglabāšanas risinājumsPraktiska piederumu uzglabāšanas vieta priekšā Iesūkšanas caurules un piederumi ir droši un ērti pārvietojami uz mašīnas, tas nozīmē, ka tie vienmēr ir ērti pieejami.
Mitrumizturīgs poliestera (PES) cilindriskais filtrsViegla pārslēgšanās starp slapjo un sauso putekļsūcēja darbību. PES cilindrveida filtrs pirms lietošanas nav jāizžāvē. Ilgtspējība – PES cilindrveida filtrs ir mazgājams.
Izturīgi metāla fiksatoriĪpaši izturīgie metāla fiksatori nodrošina uzticamību
Izturīgs buferis
- Buferis efektīvi aizsargā kā pašu iekārtu, tā apkārtējo aprīkojumu.
Plūsmas sistēma
- Iesūkšanas jauda saglabājas nemainīgi augstā līmenī.
- The float system interrupts the suction flow after reaching the maximum capacity.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Gaisa plūsma (l/s)
|72
|Vakuums (mbar/kPa)
|249 / 24.9
|Tvertnes tilpums (l)
|27
|Tvertnes materiāls
|Nerūsējošais tērauds
|Nominālā jauda (W)
|maks. 1380
|Standarta nominālais platums ( )
|ID 35
|Kabeļa garums (m)
|7.5
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|71
|Krāsa
|Sudraba
|Svars bez piederumiem (kg)
|7.8
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|11.7
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|420 x 420 x 540
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Iesūkšanas šļūtenes garums: 2.5 m
- Līkums: Plastmasa
- Iesūkšanas cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
- Iesūkšanas cauruļu garums: 550 mm
- Iesūkšanas cauruļu materiāls: Hromēts tērauds
- Filtra maisu daudzums: 1 Gabals(i)
- Filtra maisu materiāls: Papīrs
- Slapjās/sausās uzkopšanas grīdas uzgaļa platums: 300 mm
- Uzgalis spraugām
- Cilindriskais filtrs: PES
Aprīkojums
- Izturīgs buferis
- Aizsardzības klase: II
- Ritentiņš ar bremzi
Videos
Pielietošanas veidi
- Piemērots kā sausai, tā slapjai uzkopšanai
Piederumi
Atrast NT 27/1 Me rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.