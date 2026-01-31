Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 27/1 Me

NT 27/1 Me ir jaudīgs mitrās/sausās tīrīšanas putekļsūcējs profesionāliem lietotājiem. Tas ir ārkārtīgi kompakts un ir ievietots nerūsējošā tērauda konteinerā, kā arī tam ir daudz noderīgu piederumu.

NT 27/1 Me ir kompakts, ļoti manevrētspējīgs un lietotājam draudzīgs daudzpusīgs mitrās/sausās tīrīšanas putekļsūcējs komerciāliem mērķiem. Tā spēcīgais ventilators nodrošina milzīgu sūkšanas jaudu. Iekārtai ir kārtridžu filtrs. Lai novērstu pārplūdi, mehāniskā pludiņa sistēma atslēdz sūknēšanu, tiklīdz konteiners ir maksimāli piepildīts. Praktiskā klipšu sistēma nodrošina ātru un vienkāršu piederumu nomaiņu. Pieci labi funkcionējoši grozāmie riteņi garantē lielisku manevrētspēju un nesatricināmu stabilitāti. Uz ventilatora vāka ir novietne dažādiem līdzekļiem. Viss korpuss ir izgatavots no triecienizturīgas plastmasas. NT 27/1 Me ir arī piederumu turētāji un āķis elektrības vada uztīšanai. Ergonomiskas formas rokturis padara iekārtu viegli un ērti transportējamu kopā ar visiem piederumiem. NT 27/1 Me visapkārt ir aizsargs, kas aizsargā ierīci, kā arī sienas, iekārtas un mēbeles nobojājumiem. Šī rūpnieciskā putekļsūcēja nerūsējošā tērauda konteiners ir skābju un sārmu izturīgs un ir paredzēts ilgam kalpošanas laikam.

Īpašības un ieguvumi
Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 27/1 Me: Piederumu uzglabāšanas risinājums
Piederumu uzglabāšanas risinājums
Praktiska piederumu uzglabāšanas vieta priekšā Iesūkšanas caurules un piederumi ir droši un ērti pārvietojami uz mašīnas, tas nozīmē, ka tie vienmēr ir ērti pieejami.
Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 27/1 Me: Mitrumizturīgs poliestera (PES) cilindriskais filtrs
Mitrumizturīgs poliestera (PES) cilindriskais filtrs
Viegla pārslēgšanās starp slapjo un sauso putekļsūcēja darbību. PES cilindrveida filtrs pirms lietošanas nav jāizžāvē. Ilgtspējība – PES cilindrveida filtrs ir mazgājams.
Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 27/1 Me: Izturīgi metāla fiksatori
Izturīgi metāla fiksatori
Īpaši izturīgie metāla fiksatori nodrošina uzticamību
Izturīgs buferis
  • Buferis efektīvi aizsargā kā pašu iekārtu, tā apkārtējo aprīkojumu.
Plūsmas sistēma
  • Iesūkšanas jauda saglabājas nemainīgi augstā līmenī.
  • The float system interrupts the suction flow after reaching the maximum capacity.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Spriegums (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Gaisa plūsma (l/s) 72
Vakuums (mbar/kPa) 249 / 24.9
Tvertnes tilpums (l) 27
Tvertnes materiāls Nerūsējošais tērauds
Nominālā jauda (W) maks. 1380
Standarta nominālais platums ( ) ID 35
Kabeļa garums (m) 7.5
Skaņas spiediena līmenis (dB(A)) 71
Krāsa Sudraba
Svars bez piederumiem (kg) 7.8
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 11.7
Izmēri (G x P x A) (mm) 420 x 420 x 540

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Iesūkšanas šļūtenes garums: 2.5 m
  • Līkums: Plastmasa
  • Iesūkšanas cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
  • Iesūkšanas cauruļu garums: 550 mm
  • Iesūkšanas cauruļu materiāls: Hromēts tērauds
  • Filtra maisu daudzums: 1 Gabals(i)
  • Filtra maisu materiāls: Papīrs
  • Slapjās/sausās uzkopšanas grīdas uzgaļa platums: 300 mm
  • Uzgalis spraugām
  • Cilindriskais filtrs: PES

Aprīkojums

  • Izturīgs buferis
  • Aizsardzības klase: II
  • Ritentiņš ar bremzi
Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 27/1 Me
Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 27/1 Me
Videos
Pielietošanas veidi
  • Piemērots kā sausai, tā slapjai uzkopšanai
Piederumi
Atrast NT 27/1 Me rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija