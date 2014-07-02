Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 70/3
Jaudīgais mitrās/sausās tīrīšanas putekļsūcējs ar 70 l konteineru un līdz pat trīs motoriem.
NT 70-family ietver lielu, jaudīgu mitrās/sausās tīrīšanas putekļsūcēju ar līdz pat trim motoriem. Pilnīga modeļu līnija, kas ir īpaši piemērota, ja ir nepieciešama mitrā tīrīšana un rupju netīrumu savākšana. Liela sūkšanas jauda, kā arī izmēģināta un pārbaudīta Kärcher kvalitāte par zemu cenu.
Īpašības un ieguvumi
Piederumu uzglabāšanas risinājums
- Liels buferis ar vietu piederumu uzglabāšanai
Integrēta notekcaurule
- Tvertnes saturs ir viegli iztukšojams caur notekcauruli. Ļoti praktiski, dēļ ļoti lielā 70 l tvertnes tilpuma
Ergonomisks virzīšanas rokturis
- NT 70 modelim ir integrēts ergonomisks virzīšanas rokturis labākai manevrētspējai
Izturīgs buferis
- Izturīgais buferis pasargā putekļsūcēju no sitieniem un triecieniem.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Gaisa plūsma (l/s)
|3 x 74
|Vakuums (mbar/kPa)
|254 / 25.4
|Tvertnes tilpums (l)
|70
|Tvertnes materiāls
|Plastmasa
|Nominālā jauda (W)
|maks. 3600
|Standarta nominālais platums ( )
|ID 40
|Kabeļa garums (m)
|10
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|83
|Krāsa
|antracīta
|Svars bez piederumiem (kg)
|27.6
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|720 x 510 x 975
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Iesūkšanas šļūtenes garums: 4 m
- Līkums: Plastmasa
- Iesūkšanas cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
- Iesūkšanas cauruļu garums: 550 mm
- Iesūkšanas cauruļu materiāls: Nerūsējošais tērauds
- Slapjās/sausās uzkopšanas grīdas uzgaļa platums: 360 mm
- Uzgalis spraugām
- Cilindriskais filtrs: Papīrs
- Novadcaurule
- Stumšanas rokturis
Aprīkojums
- Izturīgs buferis
- Aizsardzības klase: II