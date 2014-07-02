Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 70/3

Jaudīgais mitrās/sausās tīrīšanas putekļsūcējs ar 70 l konteineru un līdz pat trīs motoriem.

NT 70-family ietver lielu, jaudīgu mitrās/sausās tīrīšanas putekļsūcēju ar līdz pat trim motoriem. Pilnīga modeļu līnija, kas ir īpaši piemērota, ja ir nepieciešama mitrā tīrīšana un rupju netīrumu savākšana. Liela sūkšanas jauda, ​​kā arī izmēģināta un pārbaudīta Kärcher kvalitāte par zemu cenu.

Īpašības un ieguvumi
Piederumu uzglabāšanas risinājums
  • Liels buferis ar vietu piederumu uzglabāšanai
Integrēta notekcaurule
  • Tvertnes saturs ir viegli iztukšojams caur notekcauruli. Ļoti praktiski, dēļ ļoti lielā 70 l tvertnes tilpuma
Ergonomisks virzīšanas rokturis
  • NT 70 modelim ir integrēts ergonomisks virzīšanas rokturis labākai manevrētspējai
Izturīgs buferis
  • Izturīgais buferis pasargā putekļsūcēju no sitieniem un triecieniem.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Fāžu skaits (Ph) 1
Spriegums (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Gaisa plūsma (l/s) 3 x 74
Vakuums (mbar/kPa) 254 / 25.4
Tvertnes tilpums (l) 70
Tvertnes materiāls Plastmasa
Nominālā jauda (W) maks. 3600
Standarta nominālais platums ( ) ID 40
Kabeļa garums (m) 10
Skaņas spiediena līmenis (dB(A)) 83
Krāsa antracīta
Svars bez piederumiem (kg) 27.6
Izmēri (G x P x A) (mm) 720 x 510 x 975

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Iesūkšanas šļūtenes garums: 4 m
  • Līkums: Plastmasa
  • Iesūkšanas cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
  • Iesūkšanas cauruļu garums: 550 mm
  • Iesūkšanas cauruļu materiāls: Nerūsējošais tērauds
  • Slapjās/sausās uzkopšanas grīdas uzgaļa platums: 360 mm
  • Uzgalis spraugām
  • Cilindriskais filtrs: Papīrs
  • Novadcaurule
  • Stumšanas rokturis

Aprīkojums

  • Izturīgs buferis
  • Aizsardzības klase: II
Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 70/3
Piederumi
INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

30.01. 9–16

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

30.01. 8–15

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

30.01. 9–12
31.01. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

30.01. 9–12
31.01. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija