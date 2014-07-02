Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 70/3 Me Tc
NT 70-family ietver lielu, jaudīgu mitrās/sausās tīrīšanas putekļsūcēju ar līdz pat trim motoriem. Pilnīga modeļu līnija, kas ir īpaši piemērota, ja ir nepieciešama mitrā tīrīšana un rupju netīrumu savākšana. Liela sūkšanas jauda, kā arī izmēģināta un pārbaudīta Kärcher kvalitāte par zemu cenu.
Pat lieli konteineri tiek ātri piepildīti, kad putekļu sūkšana notiek ar lielu jaudu. Augsta ietilpība nozīmē arī lielu svaru, kas jāpārvieto, kad nepieciešama iztukšošana. Jaunā NT 70-family paceļamajai šasijai ir divreiz vairāk priekšrocību: kad to nepieciešams iztukšot, plastmasas vai metāla konteiners tiek vienkārši pacelts un iztukšots, izmantojot izturīgu rokturi. Tas ietaupa laiku un ir saudzīgi pret Jūsu muguru.
Īpašības un ieguvumi
Piederumu uzglabāšanas risinājumsLiels buferis ar vietu piederumu uzglabāšanai
Ergonomisks virzīšanas rokturisNT 70 modelim ir integrēts ergonomisks virzīšanas rokturis labākai manevrētspējai
Sagāžama gružu tvertneĀtri un viegli - tvertni var paliekt atpakaļ vienkāršai iztukšošanai
Ergonomisks pacelšanas rokturis
- Ergonomisks rokturis tvertnes priekšā un sānos padara vienkāršu tās pārvietošanu
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Gaisa plūsma (l/s)
|3 x 74
|Vakuums (mbar/kPa)
|254 / 25.4
|Tvertnes tilpums (l)
|70
|Tvertnes materiāls
|Nerūsējošais tērauds
|Nominālā jauda (W)
|maks. 3600
|Standarta nominālais platums ( )
|ID 40
|Kabeļa garums (m)
|10
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|83
|Krāsa
|Sudraba
|Svars bez piederumiem (kg)
|29.9
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|35.8
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|510 x 645 x 990
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Iesūkšanas šļūtenes garums: 4 m
- Līkums: Plastmasa
- Iesūkšanas cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
- Iesūkšanas cauruļu garums: 550 mm
- Iesūkšanas cauruļu materiāls: Nerūsējošais tērauds
- Sagāžama gružu tvertne
- Slapjās/sausās uzkopšanas grīdas uzgaļa platums: 360 mm
- Uzgalis spraugām
- Cilindriskais filtrs: Papīrs
- Novadcaurule
- Nerūsējošā tērauda tvertne
- Stumšanas rokturis
Aprīkojums
- Aizsardzības klase: II
- Ritentiņš ar bremzi
Pielietošanas veidi
- Piemērots kā sausai, tā slapjai uzkopšanai