Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 30/1 Tact L
Izturīgi un stabili komponenti un spēcīga sūkšanas jauda — NT 30/1 Tact mitrās un sausās tīrīšanas putekļusūcējs ar inovatīvu TACT filtra tīrīšanas sistēmu un 30 litru tvertni, aizsargrāmi un metāla ritenīšiem.
Paredzēts ātrai un efektīvai iekārtu, transportlīdzekļu, darbnīcu un būvlaukumu tīrīšanai. Kärcher NT 30/1 Tact mitrās un sausās tīrīšanas putekļusūcējs ir universāla iekārta dažādu ražošanas nozaru profesionāļiem. Šis kompaktajam daudzfunkcionālajam putekļusūcējam ir iespaidīga TACT automātiskā filtra tīrīšanas sistēma un mitrumizturīgs plakans plisētais filtrs PES, kas nodrošina uzticamu liela smalko putekļu daudzuma savākšanu ilgu darbošanās intervālu laikā. Iekārta uzticami savāc visus netīrumus un šķidrumus izturīgā 30 litru konteinerā, kurai ir buferis un izturīgi metāla ritenīši. Putekļusūcēja vadība ir ļoti vienkārša, izmantojot jaunu griežslēdzi. Iekārtas komplektācijā ietilpst īpaši izstrādāti un mūsdienīgi piederumu, kurus var ērti uzglabāt īpašās novietnēs uz putekļusūcēja korpusa. Putekļusūcēja gumijotās virsmas un stiprinājumi nozīmē, ka rīkus un kastes var ērti izvietot uz iekārtas plakanās neslīdošās galvas un tās tur pat piestiprināt.
Īpašības un ieguvumi
Izturīgs konteiners ar buferi un metāla ritenīšiem.Izturīgi metāla ritenīši garantē labu manevrējamību un neierobežotu mobilitāti, kas nepieciešama būvlaukumos. Izturīgs konteiners pasargā ierīci no sitieniem un triecieniem.
Elastīga sūkšanas caurule un āķis strāvas vada uzglabāšanaiĻauj droši piestiprināt dažādu garumu un diametra šļūtenes. Strāvas vads vienmēr ir droši novietots uz ierīces.
Izņemams filtra korpussAr izņemamu filtra korpusu; filtra izņemšana un nomaiņa nesaskaroties ar putekļiem. Plakano plisēto filtru nav iespējams ievietot iekārtā nepareizi.
Centrāli novietots, grozāms slēdzis
- Centrāli novietots, grozāms slēdzis, kas ļauj pārslēgties starp dažādiem tīrīšanas režīmiem.
Tact – automātiskā filtra tīrīšanas sistēma
- Pastāvīgi augsta iesūkšanas jauda un filtra kapacitāte.
- Automātiska filtra tīrīšana ar spēcīgu gaisa strūklu.
- Parocīgs dizains un ilgāks filtra kalpošanas laiks.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Gaisa plūsma (l/s)
|74
|Vakuums (mbar/kPa)
|273 / 27.3
|Tvertnes tilpums (l)
|30
|Tvertnes materiāls
|Plastmasa
|Nominālā jauda (W)
|maks. 1380
|Standarta nominālais platums ( )
|ID 35
|Kabeļa garums (m)
|7.5
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|69
|Krāsa
|antracīta
|Svars bez piederumiem (kg)
|13.5
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|17.9
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|560 x 370 x 580
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Iesūkšanas šļūtenes garums: 2.5 m
- Līkums: Plastmasa
- Iesūkšanas cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
- Iesūkšanas cauruļu garums: 550 mm
- Iesūkšanas cauruļu materiāls: Nerūsējošais tērauds
- Filtra maisu daudzums: 1 Gabals(i)
- Filtra maisu materiāls: Flīss
- Slapjās/sausās uzkopšanas grīdas uzgaļa platums: 360 mm
- Uzgalis spraugām
Aprīkojums
- Automātiska izslēgšanās, sasniedzot maksimālo piepildījuma līmeni
- Sagatavots aizsardzībai pret statiskās elektrības uzkrāšanos
- Filtra tīrīšana: Tact – automātiskā filtra tīrīšanas sistēma
- Izturīgs buferis
- Aizsardzības klase: II
- Ritentiņš ar bremzi
Videos
Pielietošanas veidi
- Piemērots kā sausai, tā slapjai uzkopšanai
Piederumi
Atrast NT 30/1 Tact L rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.