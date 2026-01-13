Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 30/1 Tact L

Izturīgi un stabili komponenti un spēcīga sūkšanas jauda — NT 30/1 Tact mitrās un sausās tīrīšanas putekļusūcējs ar inovatīvu TACT filtra tīrīšanas sistēmu un 30 litru tvertni, aizsargrāmi un metāla ritenīšiem.

Paredzēts ātrai un efektīvai iekārtu, transportlīdzekļu, darbnīcu un būvlaukumu tīrīšanai. Kärcher NT 30/1 Tact mitrās un sausās tīrīšanas putekļusūcējs ir universāla iekārta dažādu ražošanas nozaru profesionāļiem. Šis kompaktajam daudzfunkcionālajam putekļusūcējam ir iespaidīga TACT automātiskā filtra tīrīšanas sistēma un mitrumizturīgs plakans plisētais filtrs PES, kas nodrošina uzticamu liela smalko putekļu daudzuma savākšanu ilgu darbošanās intervālu laikā. Iekārta uzticami savāc visus netīrumus un šķidrumus izturīgā 30 litru konteinerā, kurai ir buferis un izturīgi metāla ritenīši. Putekļusūcēja vadība ir ļoti vienkārša, izmantojot jaunu griežslēdzi. Iekārtas komplektācijā ietilpst īpaši izstrādāti un mūsdienīgi piederumu, kurus var ērti uzglabāt īpašās novietnēs uz putekļusūcēja korpusa. Putekļusūcēja gumijotās virsmas un stiprinājumi nozīmē, ka rīkus un kastes var ērti izvietot uz iekārtas plakanās neslīdošās galvas un tās tur pat piestiprināt.

Īpašības un ieguvumi
Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 30/1 Tact L: Izturīgs konteiners ar buferi un metāla ritenīšiem.
Izturīgs konteiners ar buferi un metāla ritenīšiem.
Izturīgi metāla ritenīši garantē labu manevrējamību un neierobežotu mobilitāti, kas nepieciešama būvlaukumos. Izturīgs konteiners pasargā ierīci no sitieniem un triecieniem.
Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 30/1 Tact L: Elastīga sūkšanas caurule un āķis strāvas vada uzglabāšanai
Elastīga sūkšanas caurule un āķis strāvas vada uzglabāšanai
Ļauj droši piestiprināt dažādu garumu un diametra šļūtenes. Strāvas vads vienmēr ir droši novietots uz ierīces.
Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 30/1 Tact L: Izņemams filtra korpuss
Izņemams filtra korpuss
Ar izņemamu filtra korpusu; filtra izņemšana un nomaiņa nesaskaroties ar putekļiem. Plakano plisēto filtru nav iespējams ievietot iekārtā nepareizi.
Centrāli novietots, grozāms slēdzis
  • Centrāli novietots, grozāms slēdzis, kas ļauj pārslēgties starp dažādiem tīrīšanas režīmiem.
Tact – automātiskā filtra tīrīšanas sistēma
  • Pastāvīgi augsta iesūkšanas jauda un filtra kapacitāte.
  • Automātiska filtra tīrīšana ar spēcīgu gaisa strūklu.
  • Parocīgs dizains un ilgāks filtra kalpošanas laiks.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Fāžu skaits (Ph) 1
Spriegums (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Gaisa plūsma (l/s) 74
Vakuums (mbar/kPa) 273 / 27.3
Tvertnes tilpums (l) 30
Tvertnes materiāls Plastmasa
Nominālā jauda (W) maks. 1380
Standarta nominālais platums ( ) ID 35
Kabeļa garums (m) 7.5
Skaņas spiediena līmenis (dB(A)) 69
Krāsa antracīta
Svars bez piederumiem (kg) 13.5
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 17.9
Izmēri (G x P x A) (mm) 560 x 370 x 580

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Iesūkšanas šļūtenes garums: 2.5 m
  • Līkums: Plastmasa
  • Iesūkšanas cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
  • Iesūkšanas cauruļu garums: 550 mm
  • Iesūkšanas cauruļu materiāls: Nerūsējošais tērauds
  • Filtra maisu daudzums: 1 Gabals(i)
  • Filtra maisu materiāls: Flīss
  • Slapjās/sausās uzkopšanas grīdas uzgaļa platums: 360 mm
  • Uzgalis spraugām

Aprīkojums

  • Automātiska izslēgšanās, sasniedzot maksimālo piepildījuma līmeni
  • Sagatavots aizsardzībai pret statiskās elektrības uzkrāšanos
  • Filtra tīrīšana: Tact – automātiskā filtra tīrīšanas sistēma
  • Izturīgs buferis
  • Aizsardzības klase: II
  • Ritentiņš ar bremzi
Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 30/1 Tact L
Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 30/1 Tact L
Videos
Pielietošanas veidi
  • Piemērots kā sausai, tā slapjai uzkopšanai
Piederumi
Atrast NT 30/1 Tact L rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

30.01. 9–16

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

30.01. 8–15

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

30.01. 9–12
31.01. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

30.01. 9–12
31.01. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija