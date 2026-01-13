Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 30/1 Tact Te L
Profesionāļu favorīts mitrās un sausās tīrīšanas putekļu saimē — Kärcher NT 30/1 Tact Te ar strāvas kontaktrozeti elektroinstrumenta pievienošanai (ar automātisko ieslēgšanu/izslēgšanu) un TACT filtra tīrīšanas sistēmu nepārtrauktai darbībai.
Ikdienas uzkopšanas nepieciešamība un sarežģīti darbi būvniecības objektos un darbnīcās nozīmē augstu vajadzību speciālistu vidū pret piemērotām iekārtām. Mūsu NT 30/1 Tact Te mitrās un sausās sūkšanas putekļusūcējs atbilst šīm prasībām vislabākajā iespējamajā veidā. Šī kompaktā un specializētā smalko putekļu savākšanas ierīce ar izturīgu 30 litru konteineru un izturīgiem metāliskiem ritenīšiem un buferi, kā arī pārbaudītu TACT filtra tīrīšanas sistēmu, garantē nepārtrauktu lielu smalko putekļu sasūkšanu pat visskarbākajos apstākļos. Plakans plisētais filtrs PES ir izturīgs pret mitruma iedarbību un nodrošina no putekļiem drošu darba vidi. Meistari un citi putekļusūcēja lietotāji augstu novērtēs tā lietošanas ērtumu un vienkāršu pārslēgšanos starp dažādiem režīmiem, ko nodrošina griežslēdzis, kas nodrošina vienmērīgu jaudas regulēšanas iespēju. Iekārtas komplektācijā ietilpst īpaši izstrādāti un pārdomāti piederumu, kurus var ērti uzglabāt tiem paredzētās novietnēs tieši uz putekļusūcēja korpusa. Darbošanās elektroinstrumentiem ir vienkārša, jo putekļusūcējam ir elektriskā kontaktligzda ar automātisko ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi.
Īpašības un ieguvumi
Automātiskā filtra tīrīšanas sistēma TACTPastāvīgi augsta iesūkšanas jauda un filtra kapacitāte. Automātiska filtra tīrīšana ar spēcīgu gaisa strūklu. Parocīgs dizains un ilgāks filtra kalpošanas laiks.
Instrumenta uzmava ar aizbāzni sūkšanas stipruma regulēšanai un gumijas uzlikuNodrošina urbšanu, zāģēšanu un slīpēšanu bez putekļiem elektroinstrumentu izmantošanas brīdī. Komplektā ir gumijas stiprinājums un gaisa rotācijas gredzens. Rotējošs gredzens iesūkšanas jaudas regulēšanai.
Kontaktrozete ar automātisko ieslēgšanas/izslēgšanas slēdziElektroinstruments viegli savienojams ar putekļsūcēju. Viegla lietošana, pateicoties automātiskās ieslēgšanas/izslēgšanas funkcijai. Energoefektīvs: putekļsūcējs izslēdzas automātiski.
Ērti sānu nodalījumi šķirbu uzgaļa un instrumenta uzmavas uzglabāšanai
- Iebūvēts nodalījums piederumu uzglabāšanai uz ierīce, tādējādi tie nevar pazust un vienmēr ir pa rokai.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Gaisa plūsma (l/s)
|74
|Vakuums (mbar/kPa)
|273 / 27.3
|Tvertnes tilpums (l)
|30
|Tvertnes materiāls
|Plastmasa
|Nominālā jauda (W)
|maks. 1380
|Standarta nominālais platums ( )
|ID 35
|Kabeļa garums (m)
|7.5
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|69
|Krāsa
|antracīta
|Svars bez piederumiem (kg)
|13.5
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|18
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|560 x 370 x 580
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Iesūkšanas šļūtenes garums: 4 m
- Līkums: Plastmasa
- Iesūkšanas cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
- Iesūkšanas cauruļu garums: 550 mm
- Iesūkšanas cauruļu materiāls: Nerūsējošais tērauds
- Filtra maisu daudzums: 1 Gabals(i)
- Filtra maisu materiāls: Flīss
- Slapjās/sausās uzkopšanas grīdas uzgaļa platums: 360 mm
- Uzgalis spraugām
- Elektroinstrumentu pieslēguma adapters
Aprīkojums
- Automātiska izslēgšanās, sasniedzot maksimālo piepildījuma līmeni
- Automātiska ieslēgšanās/izslēgšanās, izmantojot elektroierīces
- Sagatavots aizsardzībai pret statiskās elektrības uzkrāšanos
- Filtra tīrīšana: Tact – automātiskā filtra tīrīšanas sistēma
- Izturīgs buferis
- Aizsardzības klase: I
- Ritentiņš ar bremzi
Videos
Pielietošanas veidi
- Piemērots kā sausai, tā slapjai uzkopšanai