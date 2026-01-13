Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 30/1 Tact Te L

Profesionāļu favorīts mitrās un sausās tīrīšanas putekļu saimē — Kärcher NT 30/1 Tact Te ar strāvas kontaktrozeti elektroinstrumenta pievienošanai (ar automātisko ieslēgšanu/izslēgšanu) un TACT filtra tīrīšanas sistēmu nepārtrauktai darbībai.

Ikdienas uzkopšanas nepieciešamība un sarežģīti darbi būvniecības objektos un darbnīcās nozīmē augstu vajadzību speciālistu vidū pret piemērotām iekārtām. Mūsu NT 30/1 Tact Te mitrās un sausās sūkšanas putekļusūcējs atbilst šīm prasībām vislabākajā iespējamajā veidā. Šī kompaktā un specializētā smalko putekļu savākšanas ierīce ar izturīgu 30 litru konteineru un izturīgiem metāliskiem ritenīšiem un buferi, kā arī pārbaudītu TACT filtra tīrīšanas sistēmu, garantē nepārtrauktu lielu smalko putekļu sasūkšanu pat visskarbākajos apstākļos. Plakans plisētais filtrs PES ir izturīgs pret mitruma iedarbību un nodrošina no putekļiem drošu darba vidi. Meistari un citi putekļusūcēja lietotāji augstu novērtēs tā lietošanas ērtumu un vienkāršu pārslēgšanos starp dažādiem režīmiem, ko nodrošina griežslēdzis, kas nodrošina vienmērīgu jaudas regulēšanas iespēju. Iekārtas komplektācijā ietilpst īpaši izstrādāti un pārdomāti piederumu, kurus var ērti uzglabāt tiem paredzētās novietnēs tieši uz putekļusūcēja korpusa. Darbošanās elektroinstrumentiem ir vienkārša, jo putekļusūcējam ir elektriskā kontaktligzda ar automātisko ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi.

Īpašības un ieguvumi
Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 30/1 Tact Te L: Automātiskā filtra tīrīšanas sistēma TACT
Automātiskā filtra tīrīšanas sistēma TACT
Pastāvīgi augsta iesūkšanas jauda un filtra kapacitāte. Automātiska filtra tīrīšana ar spēcīgu gaisa strūklu. Parocīgs dizains un ilgāks filtra kalpošanas laiks.
Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 30/1 Tact Te L: Instrumenta uzmava ar aizbāzni sūkšanas stipruma regulēšanai un gumijas uzliku
Instrumenta uzmava ar aizbāzni sūkšanas stipruma regulēšanai un gumijas uzliku
Nodrošina urbšanu, zāģēšanu un slīpēšanu bez putekļiem elektroinstrumentu izmantošanas brīdī. Komplektā ir gumijas stiprinājums un gaisa rotācijas gredzens. Rotējošs gredzens iesūkšanas jaudas regulēšanai.
Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 30/1 Tact Te L: Kontaktrozete ar automātisko ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi
Kontaktrozete ar automātisko ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi
Elektroinstruments viegli savienojams ar putekļsūcēju. Viegla lietošana, pateicoties automātiskās ieslēgšanas/izslēgšanas funkcijai. Energoefektīvs: putekļsūcējs izslēdzas automātiski.
Ērti sānu nodalījumi šķirbu uzgaļa un instrumenta uzmavas uzglabāšanai
  • Iebūvēts nodalījums piederumu uzglabāšanai uz ierīce, tādējādi tie nevar pazust un vienmēr ir pa rokai.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Fāžu skaits (Ph) 1
Spriegums (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Gaisa plūsma (l/s) 74
Vakuums (mbar/kPa) 273 / 27.3
Tvertnes tilpums (l) 30
Tvertnes materiāls Plastmasa
Nominālā jauda (W) maks. 1380
Standarta nominālais platums ( ) ID 35
Kabeļa garums (m) 7.5
Skaņas spiediena līmenis (dB(A)) 69
Krāsa antracīta
Svars bez piederumiem (kg) 13.5
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 18
Izmēri (G x P x A) (mm) 560 x 370 x 580

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Iesūkšanas šļūtenes garums: 4 m
  • Līkums: Plastmasa
  • Iesūkšanas cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
  • Iesūkšanas cauruļu garums: 550 mm
  • Iesūkšanas cauruļu materiāls: Nerūsējošais tērauds
  • Filtra maisu daudzums: 1 Gabals(i)
  • Filtra maisu materiāls: Flīss
  • Slapjās/sausās uzkopšanas grīdas uzgaļa platums: 360 mm
  • Uzgalis spraugām
  • Elektroinstrumentu pieslēguma adapters

Aprīkojums

  • Automātiska izslēgšanās, sasniedzot maksimālo piepildījuma līmeni
  • Automātiska ieslēgšanās/izslēgšanās, izmantojot elektroierīces
  • Sagatavots aizsardzībai pret statiskās elektrības uzkrāšanos
  • Filtra tīrīšana: Tact – automātiskā filtra tīrīšanas sistēma
  • Izturīgs buferis
  • Aizsardzības klase: I
  • Ritentiņš ar bremzi



  • Piemērots kā sausai, tā slapjai uzkopšanai
