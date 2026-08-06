Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 30/1 Tact Te L Anniversary Edition
Kärcher NT 30/1 Tact Te L Anniversary Edition putekļsūcējs ar automātisku elektrisko instrumentu ieslēgšanu/izslēgšanu un Tact filtra tīrīšanu nepārtrauktam darbam.
Kärcher 90 gadu jubileja. NT 30/1 Tact Te L jubilejas izdevuma putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai ir ideāli piemērots smagiem darbiem būvlaukumos un darbnīcās. Tas bez piepūles izpilda augstās profesionāļu prasības. Šim kompaktajam putekļsūcējam ir izturīga 30 litru tvertne ar metāla riteņiem un buferi. Pateicoties automātiskajai Tact filtra tīrīšanas sistēmai, tas nodrošina nepārtrauktu liela daudzuma smalko putekļu iesūkšanu pat sarežģītos apstākļos. Turklāt mitrumizturīgais PES plakanais filtrs gādā par darba vidi bez putekļiem. Iekārtu ir ērti lietot – sūkšanas režīmu ir viegli izvēlēties, izmantojot grozāmo slēdzi un ātruma regulatoru. Putekļsūcējam ir antistatiskā sistēma ar tādiem elektrovadošiem piederumiem kā iesūkšanas šļūteni, līkumu un nerūsējošā tērauda iesūkšanas cauruli. Papildu ērtībai piederumus var glabāt šļūtenes un piederumu glabāšanas nodalījumā. Iekārtas kontaktligzda ar automātisku elektroinstrumentu ieslēgšanu/izslēgšanu atvieglo darbu ar elektriskajiem instrumentiem.
Īpašības un ieguvumi
Automātiskā filtra tīrīšanas sistēma TACTPastāvīgi augsta iesūkšanas jauda un filtra kapacitāte. Automātiska filtra tīrīšana ar spēcīgu gaisa strūklu. Parocīgs dizains un ilgāks filtra kalpošanas laiks.
Tam ir antistatiskā sistēma attiecībā uz visiem elektrību vadošiem piederumiemPaaugstināta lietotāja drošība. Elektrostatiskā lādiņa izkliedēšana. Aizsardzība pret elektrostatisko izlādi.
Adapters elektroinstrumentu pievienošanaiNodrošina urbšanu, zāģēšanu un slīpēšanu bez putekļiem elektroinstrumentu izmantošanas brīdī. Komplektā ir gumijas stiprinājums un gaisa rotācijas gredzens. Rotējošs gredzens iesūkšanas jaudas regulēšanai.
Kontaktrozete ar automātisko ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi
- Elektroinstruments viegli savienojams ar putekļsūcēju.
- Viegla lietošana, pateicoties automātiskās ieslēgšanas/izslēgšanas funkcijai.
- Energoefektīvs: putekļsūcējs izslēdzas automātiski.
Wet & Dry plakanais filtrs
- Sertificēts putekļu klasei M. Putekļu atdalīšanas pakāpe – 99,9 %.
- PES šķiedras materiāls: izturīgs pret puvi un ilgmūžīgs.
- Ideāli piemērots šķidrumiem, smalkiem putekļiem un rupjiem netīrumiem.
Piederumu uzglabāšanas risinājums
- Transportēšanai paredzēta, droša uzglabāšana.
- Laiku taupošs dizains – piederumi ir vienmēr pa rokai.
- Vietu taupošs dizains – nav nepieciešama papildu uzglabāšanas vieta.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|220 - 240
|Frekvence (Hz)
|50 - 60
|Gaisa plūsma (l/s)
|74
|Vakuums (mbar/kPa)
|273 / 27.3
|Tvertnes tilpums (l)
|30
|Tvertnes materiāls
|Plastmasa
|Nominālā jauda (W)
|maks. 1380
|Standarta nominālais platums ( )
|ID 35
|Kabeļa garums (m)
|7.5
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|69
|Krāsa
|melna
|Svars bez piederumiem (kg)
|13.5
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|18.8
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|560 x 370 x 580
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Iesūkšanas šļūtenes garums: 4 m
- Iesūkšanas šļūtenes tips: elektrovadītspējīga
- Līkums: elektrovadītspējīga
- Iesūkšanas cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
- Iesūkšanas cauruļu garums: 550 mm
- Iesūkšanas cauruļu materiāls: Nerūsējošais tērauds
- Filtra maisu daudzums: 1 Gabals(i)
- Filtra maisu materiāls: Flīss
- Slapjās/sausās uzkopšanas grīdas uzgaļa platums: 360 mm
- Uzgalis spraugām
- Elektroinstrumentu pieslēguma adapters
Aprīkojums
- Automātiska izslēgšanās, sasniedzot maksimālo piepildījuma līmeni
- Automātiska ieslēgšanās/izslēgšanās, izmantojot elektroierīces
- Antistatiskā sistēma
- Filtra tīrīšana: Tact – automātiskā filtra tīrīšanas sistēma
- Izturīgs buferis
- Aizsardzības klase: I
- Ritentiņš ar bremzi
Pielietošanas veidi
- Piemērots kā sausai, tā slapjai uzkopšanai
- Izmantošanai izstādēs
- Smalko putekļu savākšanai
- Savākšanai elektroinstrumentu lietošanas brīdī
Piederumi
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