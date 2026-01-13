Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 40/1 Tact Te L

Kompakts un viegli pārvietojams NT 40/1 Tact Te L slapjās un sausās uzkopšanas putekļsūcējs ar Tact filtra tīrīšanas sistēmu un 40 litru tvertni ilgai darbībai bez pārtraukumiem.

Mūsu NT 40/1 Tact Te L slapjās un sausās uzkopšanas putekļsūcējs ir ideāla iekārta ikvienam, kas vēlas ierīci ar lielu netīrumu tvertni, kas negatīvi neietekmēs mobilitāti. Tam ir izturīga 40 litru tvertne, kurā viegli ietilpināt visus savāktos putekļus un netīrumus – kā raupjiem, tā pat pašus smalkākos. Tam ir izturīgs buferis un metāla ritenīši. Šī iekārta ir piemērota gariem darba intervāliem. To galvenokārt nodrošina nevainojamā Tact filtra tīrīšanas sistēma un mitrumizturīgais plakanais filtrs (PES). Putekļsūcējam ir centrāli novietots grozāmais slēdzis, kas ļauj izvēlēties sūkšanas režīmu, vienmērīga ātruma kontrole un iebūvēta kontaktligzda, lai gādātu par vienkāršu lietošanu. Putekļsūcēja izmēri ļauj to viegli pārvietot, un atsevišķi ir pieejams ergonomisks virzīšanas rokturis, ko var viegli uzstādīt un noņemt. Neatkarīgi no tā, vai tīrīšana notiek ražošanas zālēs, darbnīcās vai būvobjektos, visi iekārtas lietotāji atzīs putekļsūcēja plašo piederumu klāstu, kurus var ērti uzglabāt novietnēs tieši uz iekārtas.

Īpašības un ieguvumi
Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 40/1 Tact Te L: Sūkšanas šļūtenes savienojums iekārtas galvā
Sūkšanas šļūtenes savienojums iekārtas galvā
Sūkšanas šļūtenes atvere iekārtas galvā nodrošina lielu tvertnes ietilpību. Par vienkāršu tvertnes iztukšošanu gādā tas, ka šļūtene ir pievienota iekārtas galvai.
Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 40/1 Tact Te L: Novietne instrumentu uzglabāšanai ar to fiksācijas iespēju
Novietne instrumentu uzglabāšanai ar to fiksācijas iespēju
Instrumentu kārbu var droši novietot uz plakanās iekārtas galvas, uz kuras ir gumijoti elementi, kas tās virsmu padara neslīdošu. Transportēšanas stiprinājuma punkti, ļauj nodrošināt iekārtas fiksāciju ar parastām stiprinājuma siksnām.
Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 40/1 Tact Te L: Virzīšanas rokturis (pieejams pēc izvēles)
Virzīšanas rokturis (pieejams pēc izvēles)
Pēc izvēles pieejamo virzīšanas rokturi var ātri un viegli uzstādīt ērtai putekļsūcēja pārvietošanai uz izmantošanas vietu.
Mitrumizturīgs plakanais filtrs (PES)
  • M putekļu klases plakanais filtrs (PES) uzticami aiztur 99,9 % visu daļiņu.
  • Nav svarīgi, vai veicat mitro vai sauso uzkopšanu, – PES filtrs nav jāmaina.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Fāžu skaits (Ph) 1
Spriegums (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Gaisa plūsma (l/s) 74
Vakuums (mbar/kPa) 273 / 27.3
Tvertnes tilpums (l) 40
Tvertnes materiāls Plastmasa
Nominālā jauda (W) maks. 1380
Standarta nominālais platums ( ) ID 35
Kabeļa garums (m) 7.5
Skaņas spiediena līmenis (dB(A)) 68
Krāsa antracīta
Svars bez piederumiem (kg) 14.4
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 19
Izmēri (G x P x A) (mm) 560 x 370 x 655

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Iesūkšanas šļūtenes garums: 4 m
  • Līkums: Plastmasa
  • Iesūkšanas cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
  • Iesūkšanas cauruļu garums: 550 mm
  • Iesūkšanas cauruļu materiāls: Nerūsējošais tērauds
  • Filtra maisu daudzums: 1 Gabals(i)
  • Filtra maisu materiāls: Flīss
  • Slapjās/sausās uzkopšanas grīdas uzgaļa platums: 360 mm
  • Uzgalis spraugām
  • Elektroinstrumentu pieslēguma adapters

Aprīkojums

  • Automātiska izslēgšanās, sasniedzot maksimālo piepildījuma līmeni
  • Automātiska ieslēgšanās/izslēgšanās, izmantojot elektroierīces
  • Sagatavots aizsardzībai pret statiskās elektrības uzkrāšanos
  • Filtra tīrīšana: Tact – automātiskā filtra tīrīšanas sistēma
  • Izturīgs buferis
  • Aizsardzības klase: I
  • Ritentiņš ar bremzi
Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 40/1 Tact Te L
Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 40/1 Tact Te L
Videos
Pielietošanas veidi
  • Piemērots kā sausai, tā slapjai uzkopšanai
Piederumi
INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

30.01. 9–16

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

30.01. 8–15

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

30.01. 9–12
31.01. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

30.01. 9–12
31.01. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija