Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 40/1 Tact Te L
Kompakts un viegli pārvietojams NT 40/1 Tact Te L slapjās un sausās uzkopšanas putekļsūcējs ar Tact filtra tīrīšanas sistēmu un 40 litru tvertni ilgai darbībai bez pārtraukumiem.
Mūsu NT 40/1 Tact Te L slapjās un sausās uzkopšanas putekļsūcējs ir ideāla iekārta ikvienam, kas vēlas ierīci ar lielu netīrumu tvertni, kas negatīvi neietekmēs mobilitāti. Tam ir izturīga 40 litru tvertne, kurā viegli ietilpināt visus savāktos putekļus un netīrumus – kā raupjiem, tā pat pašus smalkākos. Tam ir izturīgs buferis un metāla ritenīši. Šī iekārta ir piemērota gariem darba intervāliem. To galvenokārt nodrošina nevainojamā Tact filtra tīrīšanas sistēma un mitrumizturīgais plakanais filtrs (PES). Putekļsūcējam ir centrāli novietots grozāmais slēdzis, kas ļauj izvēlēties sūkšanas režīmu, vienmērīga ātruma kontrole un iebūvēta kontaktligzda, lai gādātu par vienkāršu lietošanu. Putekļsūcēja izmēri ļauj to viegli pārvietot, un atsevišķi ir pieejams ergonomisks virzīšanas rokturis, ko var viegli uzstādīt un noņemt. Neatkarīgi no tā, vai tīrīšana notiek ražošanas zālēs, darbnīcās vai būvobjektos, visi iekārtas lietotāji atzīs putekļsūcēja plašo piederumu klāstu, kurus var ērti uzglabāt novietnēs tieši uz iekārtas.
Īpašības un ieguvumi
Sūkšanas šļūtenes savienojums iekārtas galvāSūkšanas šļūtenes atvere iekārtas galvā nodrošina lielu tvertnes ietilpību. Par vienkāršu tvertnes iztukšošanu gādā tas, ka šļūtene ir pievienota iekārtas galvai.
Novietne instrumentu uzglabāšanai ar to fiksācijas iespējuInstrumentu kārbu var droši novietot uz plakanās iekārtas galvas, uz kuras ir gumijoti elementi, kas tās virsmu padara neslīdošu. Transportēšanas stiprinājuma punkti, ļauj nodrošināt iekārtas fiksāciju ar parastām stiprinājuma siksnām.
Virzīšanas rokturis (pieejams pēc izvēles)Pēc izvēles pieejamo virzīšanas rokturi var ātri un viegli uzstādīt ērtai putekļsūcēja pārvietošanai uz izmantošanas vietu.
Mitrumizturīgs plakanais filtrs (PES)
- M putekļu klases plakanais filtrs (PES) uzticami aiztur 99,9 % visu daļiņu.
- Nav svarīgi, vai veicat mitro vai sauso uzkopšanu, – PES filtrs nav jāmaina.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Gaisa plūsma (l/s)
|74
|Vakuums (mbar/kPa)
|273 / 27.3
|Tvertnes tilpums (l)
|40
|Tvertnes materiāls
|Plastmasa
|Nominālā jauda (W)
|maks. 1380
|Standarta nominālais platums ( )
|ID 35
|Kabeļa garums (m)
|7.5
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|68
|Krāsa
|antracīta
|Svars bez piederumiem (kg)
|14.4
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|19
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|560 x 370 x 655
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Iesūkšanas šļūtenes garums: 4 m
- Līkums: Plastmasa
- Iesūkšanas cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
- Iesūkšanas cauruļu garums: 550 mm
- Iesūkšanas cauruļu materiāls: Nerūsējošais tērauds
- Filtra maisu daudzums: 1 Gabals(i)
- Filtra maisu materiāls: Flīss
- Slapjās/sausās uzkopšanas grīdas uzgaļa platums: 360 mm
- Uzgalis spraugām
- Elektroinstrumentu pieslēguma adapters
Aprīkojums
- Automātiska izslēgšanās, sasniedzot maksimālo piepildījuma līmeni
- Automātiska ieslēgšanās/izslēgšanās, izmantojot elektroierīces
- Sagatavots aizsardzībai pret statiskās elektrības uzkrāšanos
- Filtra tīrīšana: Tact – automātiskā filtra tīrīšanas sistēma
- Izturīgs buferis
- Aizsardzības klase: I
- Ritentiņš ar bremzi
Videos
Pielietošanas veidi
- Piemērots kā sausai, tā slapjai uzkopšanai