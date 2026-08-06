Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 50/1 Tact Te L
Profesionālais NT 50/1 Tact Te L slapjās un sausās uzkopšanas putekļsūcējs ar vairākām funkcijām. Tam ir iespaidīga 50 litru tvertne, regulējams virzīšanas rokturis, izplūdes šļūteni, kā arī iebūvēta kontaktligzda.
NT 50/1 Tact Te L slapjās un sausās uzkopšanas putekļsūcējs lieliski tiek galā ar jebkādiem smalkajiem putekļiem, raupjiem netīrumiem un šķidrumiem. Tam ir 50 litru tvertne ar metāla ritenīšiem un pret eļļām noturīga izvades šļūtene, kā arī regulējams virzīšanas rokturis, kas to padara ideāli piemērotu darba zonu un ražošanas iekārtu tīrīšanai ražotnēs, darbnīcās un būvlaukumos. Iekārta ir paredzēta visprasīgākajiem klientiem ražošanas un būvniecības nozarē, kuri paļaujas uz profesionālām iekārtām un augstu vērtē iespēju iekārtu izmantot ikdienā un bez darba pārtraukumiem. To nodrošina pārbaudīta Tact filtra tīrīšanas sistēma un mitrumizturīgs plakanais filtrs (PES). Iekārtā iebūvēta kontaktligzda ar automātisku ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi atvieglo darbošanos ar elektroinstrumentu. Savukārt centrāli novietotais grozāmais slēdzis ļauj ērti pārslēgt sūkšanas iestatījumus, bet jaudu var regulēt ar atsevišķu griežampogu. Iekārtas standarta komplektācijā ietilpst mūsdienīgi piederumi, kurus var ērti uzglabāt īpašās novietnēs uz putekļsūcēja korpusa.
Īpašības un ieguvumi
Regulējams, ergonomisks virzīšanas rokturisPateicoties ātrai fiksācijai, regulējamais stumšanas rokturis tiek pielāgots katra operatora augumam. Virzīšanas rokturi var ērti salocīt, lai ekonomētu vietu iekārtas uzglabāšanas vajadzībām.
Izplūdes šļūtene, kas ir izturīga pret eļļāmPret eļļām noturīga drenāžas šļūtene, lai no putekļsūcēja viegli iztukšotu šķidrumus.
Plats uzgalis grīdām ar ātri nomaināmiem iestiprinājumiemUzgalis grīdas segumiem ar birstes saru joslām un savācējgumijām. Nodrošina vienkāršu pārslēgšanos star mitro un sauso tīrīšanu.
Centrāli novietots, grozāms slēdzis
- Centrāli novietots, grozāms slēdzis, kas ļauj pārslēgties starp dažādiem tīrīšanas režīmiem.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|220 - 240
|Frekvence (Hz)
|50 - 60
|Gaisa plūsma (l/s)
|74
|Vakuums (mbar/kPa)
|273 / 27.3
|Tvertnes tilpums (l)
|50
|Tvertnes materiāls
|Plastmasa
|Nominālā jauda (W)
|maks. 1380
|Standarta nominālais platums ( )
|ID 35
|Kabeļa garums (m)
|7.5
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|68
|Krāsa
|antracīta
|Svars bez piederumiem (kg)
|18.3
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|24
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|640 x 370 x 1045
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Iesūkšanas šļūtenes garums: 4 m
- Līkums: Plastmasa
- Iesūkšanas cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
- Iesūkšanas cauruļu garums: 550 mm
- Iesūkšanas cauruļu materiāls: Nerūsējošais tērauds
- Filtra maisu daudzums: 1 Gabals(i)
- Filtra maisu materiāls: Flīss
- Slapjās/sausās uzkopšanas grīdas uzgaļa platums: 360 mm
- Uzgalis spraugām
- Elektroinstrumentu pieslēguma adapters
- Novadcaurule (noturīga pret eļļu)
- Stumšanas rokturis
Aprīkojums
- Putekļu klase: L
- Automātiska izslēgšanās, sasniedzot maksimālo piepildījuma līmeni
- Automātiska ieslēgšanās/izslēgšanās, izmantojot elektroierīces
- Sagatavots aizsardzībai pret statiskās elektrības uzkrāšanos
- Filtra tīrīšana: Tact – automātiskā filtra tīrīšanas sistēma
- Izturīgs buferis
- Aizsardzības klase: I
- Ritentiņš ar bremzi
Videos
Pielietošanas veidi
- Piemērots kā sausai, tā slapjai uzkopšanai
Piederumi
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