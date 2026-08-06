Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 55/2 Tact² Me I

Augstas veiktspējas vakuuma putekļu sūcējs ar Tact² automātisko filtru tīrīšanu un nerūsējošā tērauda konteineru.

NT 55/2 Tact² Me I ir daļa no Kärcher jaunās profesionālo mitro un sauso putekļu sūcēju augstākās klases. Iekārta ir aprīkota ar izmēģinātu un pārbaudītu Tact sistēmu filtru tīrīšanai, un tā nodrošina optimālu produktivitāti. Inovatīvajam mitrās un sausās uzkopšanas putekļu sūcējam ir divi motori un tas atstāj iespaidu ar savu lielo sūkšanas jaudu. Iekārtas filtriem ir īpaši ilgs kalpošanas laiks. Nepārtrauktam darbam, nedomājot par filtra nomaiņu. Mitrais un sausais putekļu sūcējs ir piemērots gan lielam daudzumam smalko putekļu, gan rupju netīrumu un ūdens savākšanai. Klasiskās pielietojuma jomas ietver būvniecības nozari, pārtikas nozari, autobūves segmentu vai rūpniecību kopumā.

Īpašības un ieguvumi
Iestatīšanas mehānisms
  • Vienkārša konteinera pacelšana un nolaišana.
  • Iztukšošanai tiek noņemts tikai konteiners. Ierīce un šasija paliek lietošanas vietā.
Mitrai un sausai uzkopšanai
  • Ja sūknējot šķidrumus tiek sasniegts maksimālais uzpildes līmenis, vakuums automātiski izslēdzas pateicoties automātiskai uzpildes līmeņa kontrolei.
Nerūsējošā tērauda konteiners
  • Konteineru var ērti izņemt no šasijas un iztukšot.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Fāžu skaits (Ph) 1
Spriegums (V) 220 - 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Gaisa plūsma (l/s) 2 x 74
Vakuums (mbar/kPa) 254 / 25.4
Tvertnes tilpums (l) 55
Tvertnes materiāls Nerūsējošais tērauds
Nominālā jauda (W) maks. 2760
Standarta nominālais platums ( ) ID 40
Kabeļa garums (m) 10
Skaņas spiediena līmenis (dB(A)) 73
Krāsa Sudraba
Svars bez piederumiem (kg) 43
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 51.7
Izmēri (G x P x A) (mm) 710 x 570 x 1070

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Iesūkšanas šļūtenes garums: 4 m
  • Iesūkšanas šļūtenes tips: elektrovadītspējīga
  • Līkums: elektrovadītspējīga
  • Iesūkšanas cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
  • Iesūkšanas cauruļu garums: 550 mm
  • Iesūkšanas cauruļu materiāls: Nerūsējošais tērauds
  • Slapjās/sausās uzkopšanas grīdas uzgaļa platums: 360 mm
  • Uzgalis spraugām
  • Stumšanas rokturis

Aprīkojums

  • Automātiska izslēgšanās, sasniedzot maksimālo piepildījuma līmeni
  • Sagatavots aizsardzībai pret statiskās elektrības uzkrāšanos
  • Filtra tīrīšana: Automātiskā filtru tīrīšanas sistēma (Tact²)
  • Aizsardzības klase: I
  • Ritentiņš ar bremzi
Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 55/2 Tact² Me I
Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 55/2 Tact² Me I
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Atrast NT 55/2 Tact² Me I rezerves daļas

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Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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