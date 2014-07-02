Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 65/2 Tact² Tc
KÄRCHER Tact² sistēmas ir aizvien populāras kā specializētas sistēmas un daudzpusīgi tīrītāji, pateicoties to augstajai mobilitātei un lieliskajai veiktspējai, to izturīgajai konstrukcijai un plašajam praktiskās konstrukcijas iespēju klāstam. Modeļi ar paceļamo šasiju ir īpaši efektīvi izmantošanai ražošanas vajadzībām, kur vien ir nepieciešams savākt šķidrumus, netīrumus un gružus.
KÄRCHER piedāvā Tact² – augstākās klases profesionālu mitrās un sausās tīrīšanas putekļu sūcēju. Šis populārās TACT sistēmas klases papildinājums spēj nodrošināt līdz šim visaugstāko produktivitāti, pateicoties tā automātiskajai filtru tīrīšanas sistēmai. Pateicoties tā diviem motoriem Tact² var lepoties ar nemainīgi augstu sūkšanas jaudu, kā arī ilgu filtru kalpošanas laiku. Ar šo ierīci jūs tikpat kā varat aizmirst par filtru mainīšanu! KÄRCHER NT sērijas putekļu sūcēji ar Tact² sistēmu ir pilnvērtīgas sistēmas, kas ne tikai lieliski savāc lielu daudzumu smalko putekļu, bet arī tiek galā ar netīrumiem, gružiem un ūdeni. Šīs iekārtas plašās pielietošanas iespējas nozīmē, ka tās ir ideāls risinājums ikvienam uzdevumam un situācijai, kad ir nepieciešama pastāvīgi augsta sūkšanas jauda — vai tas būtu būvlaukumos, vai celtniecības objektos, pārtikas nozarē, automobiļu rūpniecībā, vai rūpniecībā vispār.
Īpašības un ieguvumi
Regulējama šasija ar tvertnes slēdziTvertne vienmēr ir droši piestiprināta pie šasijas.
Viss pa rokaiĒrti pārnēsājama diviem cilvēkiem, un ar viegli iztukšojamu tvertni.
Sūkšanas caurules un grīdas seguma uzgaļus piederumu turētājos ir iespējams uzglabāt jebkurā virzienā.Vienkāršai piekļuvei no visām pusēm. Ietilpīga uzglabāšanas vieta 4 m šļūtenei un gumijas elektrības vadam (10 m).
Šļūtene šķidrumu sūkšanai
- Vāks paliek cieši noslēgts, līdz saturs tiek iztukšots.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Gaisa plūsma (l/s)
|2 x 74
|Vakuums (mbar/kPa)
|254 / 25.4
|Tvertnes tilpums (l)
|65
|Tvertnes materiāls
|Plastmasa
|Nominālā jauda (W)
|maks. 2760
|Standarta nominālais platums ( )
|ID 40
|Kabeļa garums (m)
|10
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|73
|Krāsa
|antracīta
|Svars bez piederumiem (kg)
|27.5
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|35.4
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|685 x 560 x 905
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Iesūkšanas šļūtenes garums: 4 m
- Iesūkšanas šļūtenes tips: elektrovadītspējīga
- Līkums: elektrovadītspējīga
- Iesūkšanas cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
- Iesūkšanas cauruļu garums: 550 mm
- Iesūkšanas cauruļu materiāls: Nerūsējošais tērauds
- Filtra maisu daudzums: 1 Gabals(i)
- Filtra maisu materiāls: Papīrs
- Slapjās/sausās uzkopšanas grīdas uzgaļa platums: 360 mm
- Uzgalis spraugām
- Novadcaurule (noturīga pret eļļu)
- Sagāžama gružu tvertne
- Stumšanas rokturis
Aprīkojums
- Automātiska izslēgšanās, sasniedzot maksimālo piepildījuma līmeni
- Antistatiskā sistēma
- Filtra tīrīšana: Automātiskā filtru tīrīšanas sistēma (Tact²)
- Izturīgs buferis
- Aizsardzības klase: I
- Ritentiņš ar bremzi
