Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 75/2 Tact² Me
KÄRCHER Tact² sistēmas ir aizvien populāras kā specializētas sistēmas un daudzpusīgi tīrītāji, pateicoties to augstajai mobilitātei un lieliskajai veiktspējai, to izturīgajai konstrukcijai un plašajam praktiskās konstrukcijas iespēju klāstam. Iekārta NT 75/2 Tact² Me standarta komplektācijā ir aprīkots ar pilnīgu antistatisku sistēmu. Sistēma spēj tikt galā ar lielu smalku putekļu daudzumu.
KÄRCHER piedāvā Tact² – augstākās klases profesionālu mitrās un sausās tīrīšanas putekļu sūcēju. Šis populārās TACT sistēmas klases papildinājums spēj nodrošināt līdz šim visaugstāko produktivitāti, pateicoties tā automātiskajai filtru tīrīšanas sistēmai. Pateicoties tā diviem motoriem Tact² var lepoties ar nemainīgi augstu sūkšanas jaudu, kā arī ilgu filtru kalpošanas laiku. Ar šo ierīci jūs tikpat kā varat aizmirst par filtru mainīšanu! KÄRCHER NT sērijas putekļu sūcēji ar Tact² sistēmu ir pilnvērtīgas sistēmas, kas ne tikai lieliski savāc lielu daudzumu smalko putekļu, bet arī tiek galā ar netīrumiem, gružiem un ūdeni. Šīs iekārtas plašās pielietošanas iespējas nozīmē, ka tās ir ideāls risinājums ikvienam uzdevumam un situācijai, kad ir nepieciešama pastāvīgi augsta sūkšanas jauda — vai tas būtu būvlaukumos, vai celtniecības objektos, pārtikas nozarē, automobiļu rūpniecībā, vai rūpniecībā vispār.
Īpašības un ieguvumi
Viegli pārvietojamsRegulējams virzīšanas rokturis un lieli riteņi ļauj to viegli pārvietot pat uz nelīdzenām virsmām.
Vieda piederumu novietnePiemēram, grīdu tīrīšanas uzgali var ātri novietot uz iekārtas.
Automātiskā filtru tīrīšanas sistēma (Tact²)Plakano filtru no iekārtas var izņemt no tīrās puses: tas ir sadalīts divās daļās, kuras pārmaiņus tiek attīrītas ar pulsējošiem gaisa triecieniem. Smalkie putekļi nevar aizsprostot filtru. Tiek nodrošināta nemainīgi augsta gaisa plūsma.
Droša un parocīga
- Instrumentus, tostarp arī sīkās detaļas un pudeles, var uzglabāt iebūvētajā praktiskajā glabātavā.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Gaisa plūsma (l/s)
|2 x 74
|Vakuums (mbar/kPa)
|254 / 25.4
|Tvertnes tilpums (l)
|75
|Tvertnes materiāls
|Nerūsējošais tērauds
|Nominālā jauda (W)
|maks. 2760
|Standarta nominālais platums ( )
|ID 40
|Kabeļa garums (m)
|10
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|73
|Krāsa
|Sudraba
|Svars bez piederumiem (kg)
|27.8
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|35
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|630 x 545 x 920
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Iesūkšanas šļūtenes garums: 4 m
- Iesūkšanas šļūtenes tips: elektrovadītspējīga
- Līkums: elektrovadītspējīga
- Iesūkšanas cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
- Iesūkšanas cauruļu garums: 550 mm
- Iesūkšanas cauruļu materiāls: Nerūsējošais tērauds
- Filtra maisu daudzums: 1 Gabals(i)
- Filtra maisu materiāls: Papīrs
- Slapjās/sausās uzkopšanas grīdas uzgaļa platums: 360 mm
- Uzgalis spraugām
- Novadcaurule (noturīga pret eļļu)
- Stumšanas rokturis
Aprīkojums
- Automātiska izslēgšanās, sasniedzot maksimālo piepildījuma līmeni
- Antistatiskā sistēma
- Filtra tīrīšana: Automātiskā filtru tīrīšanas sistēma (Tact²)
- Izturīgs buferis
- Aizsardzības klase: I
- Ritentiņš ar bremzi