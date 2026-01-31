Paklāju tīrītājs BRC 40/22 C
Kompakta paklāju tīrīšanas mašīna BRC 40/22 C ir paredzēta ātrai un efektīvai paklāju segumu dziļajai tīrīšanai vai starpposma tīrīšanai, kuru izmērs ir no 250 līdz 1000 m².
Salīdzinājumā ar parastajām iekārtām ar izsmidzināšanas sistēmu, BRC 40/22 C paklāju tīrīšanas mašīna jums ļauj darboties par 30 % efektīvāk, garantējot pamatīgu dziļās tīrīšanas rezultātu. Šāda efektivitāte tiek panākta pateicoties iekārtas vieglajai manevrējamībai, kā arī iespējai tīrīšanas procesa laikā pārvietoties uz priekšu, kas izslēdz nepieciešamību veikt liekus manevrus, lai veiktu pagriezienus un „tukšbraucienus”. Turklāt iebūvētā slaucīšanas tvertne uzticami savāc visus netīrumus, tostarp, matus vai atdalījušās paklāja šķiedras. Iekārta ir ideāli piemērota dziļajai vidēji lielu (līdz 1000 m²) paklāju segumu tīrīšanai, kā arī to var izmantot izsmidzināšanas tīrīšanai paklāju starpposma tīrīšanai. Izmantojot mūsu ieteicamo paklāju tīrīšanas līdzekli iCapsol RM 768, paklāja žūšanas laiks ir apmēram pusstunda, kas ļauj šo metodi izmantot vietās, kur cilvēku pārvietošanos nav iespējams apturēt uz ilgu laiku. Turklāt iekārtas tīrīšanas uzgalis, ar kuru aprīkotu, iekārtu var pagriezt izmantojot stūri, ievērojami vienkāršo un paātrina grūti aizsniedzamu vietu tīrīšanu.
Īpašības un ieguvumi
Par +/- 200° grozāms tīrīšanas uzgalisCilindrveida birste paklāju tīrīšanai nodrošina nevainojamu tīrīšanas rezultātu. Ļoti viegli manevrējama iekārta, pat segumiem, uz kuriem ir daudz mēbeļu.
Paklāju dziļajai vai starpposma tīrīšanaiPiemērota gan dziļajai, gan starpposma paklāju tīrīšanai. Dziļā paklāju tīrīšana ar ruļļveida birsti ļauj tīrīt līdz pat šķidras dziļumam.
Pēc izvēles pieejams uzgalis mīksto mēbeļu tīrīšanaiStūru un grūti aizsniedzamu vietu tīrīšanai, kā arī mīksto mēbeļu izsmidzināšanas tīrīšanai.
Iebūvēta nelielu gružu tvertne
- Uzticami savāc sīkās daļiņas no paklāja virsmas — atdalījušās šķiedras, matus u. c.
- Novērš ūdens savācējsliedes bloka aizsērēšanos ar netīrumiem, tādējādi samazinot apkopes izmaksas.
Pārvietošana tikai uz priekšu
- Likvidē vajadzību pēc nevajadzīgiem „tukšbraucieniem”.
- Par 30 % lielāka efektivitāte nekā salīdzinājumā ar parastajām iekārtām ar izsmidzināšanas sistēmām.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Veiktspēja (ģenerālā tīrīšana / 'Capsol tīrīšanai starplaikos) (m²/h)
|500 / 900
|Gaisa plūsma (l/s)
|47
|Vakuums (mbar/kPa)
|290 / 29
|Strūklas spiediens, starplaiku tīrīšanai (bar)
|3.5
|Strūklas spiediens, ģenerālajai tīrīšanai (bar)
|7
|Plūsmas apjoms, pagaidu tīrīšanai (l/min)
|0.38
|Plūsmas apjoms, ģenerālajai tīrīšanai (l/min)
|2.5
|Sūkšanas darba platums (cm)
|48
|Tīrā/netīrā ūdens tvertne (l)
|22 / 19
|Turbīnas jauda (W)
|1200
|Slotiņu motora jauda (W)
|400
|Svars bez piederumiem (kg)
|44.5
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|50.5
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|889 x 470 x 1118
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Ruļļu skaits: 1 Gabals(i)
- Veltnītis: 1 Gabals(i)
Aprīkojums
- Darba virziens: Uz priekšu
- iCapsol režīms