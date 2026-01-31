Paklāju tīrītājs BRC 40/22 C

Kompakta paklāju tīrīšanas mašīna BRC 40/22 C ir paredzēta ātrai un efektīvai paklāju segumu dziļajai tīrīšanai vai starpposma tīrīšanai, kuru izmērs ir no 250 līdz 1000 m².

Salīdzinājumā ar parastajām iekārtām ar izsmidzināšanas sistēmu, BRC 40/22 C paklāju tīrīšanas mašīna jums ļauj darboties par 30 % efektīvāk, garantējot pamatīgu dziļās tīrīšanas rezultātu. Šāda efektivitāte tiek panākta pateicoties iekārtas vieglajai manevrējamībai, kā arī iespējai tīrīšanas procesa laikā pārvietoties uz priekšu, kas izslēdz nepieciešamību veikt liekus manevrus, lai veiktu pagriezienus un „tukšbraucienus”. Turklāt iebūvētā slaucīšanas tvertne uzticami savāc visus netīrumus, tostarp, matus vai atdalījušās paklāja šķiedras. Iekārta ir ideāli piemērota dziļajai vidēji lielu (līdz 1000 m²) paklāju segumu tīrīšanai, kā arī to var izmantot izsmidzināšanas tīrīšanai paklāju starpposma tīrīšanai. Izmantojot mūsu ieteicamo paklāju tīrīšanas līdzekli iCapsol RM 768, paklāja žūšanas laiks ir apmēram pusstunda, kas ļauj šo metodi izmantot vietās, kur cilvēku pārvietošanos nav iespējams apturēt uz ilgu laiku. Turklāt iekārtas tīrīšanas uzgalis, ar kuru aprīkotu, iekārtu var pagriezt izmantojot stūri, ievērojami vienkāršo un paātrina grūti aizsniedzamu vietu tīrīšanu.

Īpašības un ieguvumi
Paklāju tīrītājs BRC 40/22 C: Par +/- 200° grozāms tīrīšanas uzgalis
Par +/- 200° grozāms tīrīšanas uzgalis
Cilindrveida birste paklāju tīrīšanai nodrošina nevainojamu tīrīšanas rezultātu. Ļoti viegli manevrējama iekārta, pat segumiem, uz kuriem ir daudz mēbeļu.
Paklāju tīrītājs BRC 40/22 C: Paklāju dziļajai vai starpposma tīrīšanai
Paklāju dziļajai vai starpposma tīrīšanai
Piemērota gan dziļajai, gan starpposma paklāju tīrīšanai. Dziļā paklāju tīrīšana ar ruļļveida birsti ļauj tīrīt līdz pat šķidras dziļumam.
Paklāju tīrītājs BRC 40/22 C: Pēc izvēles pieejams uzgalis mīksto mēbeļu tīrīšanai
Pēc izvēles pieejams uzgalis mīksto mēbeļu tīrīšanai
Stūru un grūti aizsniedzamu vietu tīrīšanai, kā arī mīksto mēbeļu izsmidzināšanas tīrīšanai.
Iebūvēta nelielu gružu tvertne
  • Uzticami savāc sīkās daļiņas no paklāja virsmas — atdalījušās šķiedras, matus u. c.
  • Novērš ūdens savācējsliedes bloka aizsērēšanos ar netīrumiem, tādējādi samazinot apkopes izmaksas.
Pārvietošana tikai uz priekšu
  • Likvidē vajadzību pēc nevajadzīgiem „tukšbraucieniem”.
  • Par 30 % lielāka efektivitāte nekā salīdzinājumā ar parastajām iekārtām ar izsmidzināšanas sistēmām.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Veiktspēja (ģenerālā tīrīšana / 'Capsol tīrīšanai starplaikos) (m²/h) 500 / 900
Gaisa plūsma (l/s) 47
Vakuums (mbar/kPa) 290 / 29
Strūklas spiediens, starplaiku tīrīšanai (bar) 3.5
Strūklas spiediens, ģenerālajai tīrīšanai (bar) 7
Plūsmas apjoms, pagaidu tīrīšanai (l/min) 0.38
Plūsmas apjoms, ģenerālajai tīrīšanai (l/min) 2.5
Sūkšanas darba platums (cm) 48
Tīrā/netīrā ūdens tvertne (l) 22 / 19
Turbīnas jauda (W) 1200
Slotiņu motora jauda (W) 400
Svars bez piederumiem (kg) 44.5
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 50.5
Izmēri (G x P x A) (mm) 889 x 470 x 1118

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Ruļļu skaits: 1 Gabals(i)
  • Veltnītis: 1 Gabals(i)

Aprīkojums

  • Darba virziens: Uz priekšu
  • iCapsol režīms
Videos
Piederumi
INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija