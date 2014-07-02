Paklāju tīrītājs BRC 45/45 C
Dziļā un starpposma paklāju tīrīšana vienā iekārtā.
BRC 45/45 C vienā iekārtā piedāvā divas funkcijas. Turklāt, sasniedzot lielisku dziļas tīrīšanas rezultātu vienā reizē, 45/45 var izmantot starpposma divpakāpju tīrīšanai - tā nodrošinot ātru un efektīvu paklāju tīrīšanu ar ļoti īsu žūšanas laiku. Izmantojot Kärcher ātrās paklāju žāvēšanas līdzekli RM 768, vidēja lieluma paklāji tiek iztīrīti ir gatavi apstrādei ar putekļsūcēju 20 minūšu laikā.
Īpašības un ieguvumi
Viegli virzāms sukas uzgalis ar pretēja virziena ruļļveida sukām
- Divas ruļļveida sukas rūpīgai tīrīšanai
- Vienlaicīgi dziļi iztīra paklāja plūksnas no divām pusēm.
- Nodrošina vienmērīgu saskari ar grīdu pat uz nelīdzenām virsmām
Darba virzieni - uz priekšu un atpakaļ
- Darba virziens pielāgojams paklājam
- Paliecot virzīšanas rokturi, var izvēlēties tīrīšanas virzienu
- Ergonomisks darba stāvoklis paklāju tīrīšanai - uz priekšu un atpakaļ
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Veiktspēja (ģenerālā tīrīšana / 'Capsol tīrīšanai starplaikos) (m²/h)
|350 / 1000
|Gaisa plūsma (l/s)
|45
|Vakuums (mbar/kPa)
|300 / 30
|Strūklas spiediens, starplaiku tīrīšanai (bar)
|3.5
|Strūklas spiediens, ģenerālajai tīrīšanai (bar)
|7
|Plūsmas apjoms, pagaidu tīrīšanai (l/min)
|0.7
|Plūsmas apjoms, ģenerālajai tīrīšanai (l/min)
|3.2
|Sūkšanas darba platums (mm)
|450
|Tīrā/netīrā ūdens tvertne (l)
|45 / 38
|Turbīnas jauda (W)
|1100
|Slotiņu motora jauda (W)
|600
|Svars bez piederumiem (kg)
|75
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|1029 x 559 x 1092
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Ruļļu skaits: 2 Gabals(i)
Aprīkojums
- Darba virziens: uz priekšu un atpakaļ
- iCapsol režīms