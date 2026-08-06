Augstspiediena mazgātājs HDS 13/20-4 S Classic

Uzticama, izturīga, mobila. Super klases karstā ūdens augstspiediena tīrīšanas iekārta sniegs lielisku rezultātu ikdienas lietošanā pat vissmagākajos apstākļos. Ar tērauda cauruļu rāmi un kloķvārpstas sūkni.

Mobilā karstā ūdens augstspiediena tīrīšanas iekārta HDS 13/20-4 S Classic ir pielāgota darbam smagos apstākļos, piemēram, būvlaukumos, lauksaimniecībā vai automobiļu un transporta nozarēs. Tai raksturīga izcila veiktspēja, lietotājam saprotama, vienkārša darbība un lieliska cenas un snieguma attiecība . Atvērtā konstrukcija ar izturīgo tērauda rāmi gādā par to, lai visas detaļas un elementi ir vienmēr viegli pieejami un kopjami. Super klases iekārtas pamatā ir jaudīgs kloķvārpstas sūknis ar izturīgu misiņa cilindra galvu un virzuļiem ar keramikas pārvalkiem, savukārt zemapgriezienu četrpolu elektromotors garantē drošu un ilgstošu darbu. Vēlamo darba spiedienu un ūdens plūsmu var ērti regulēt arī tieši uz sūkņa, kuru aizsargā pārbaudīta drošības tehnoloģija. 30 litru degvielas tvertne ļauj Jums darboties pat ilgākos darba cēlienos, un standarta Classic augstspiediena pistole gādā par vislabākā tīrīšanas rezultāta sagādāšanu. eco!efficiency režīms nodrošina to, ka varēsiet darboties arī ļoti ekonomiskā veidā – 60°C temperatūrā ar pilnu ūdens plūsmu.

Īpašības un ieguvumi
Augstspiediena mazgātājs HDS 13/20-4 S Classic: Izturīgs un ilgmūžīgs
Izturīgs un ilgmūžīgs
Izturīgs tērauda cauruļu rāmis uzticami aizsargā iekārtu pret bojājumiem. Pieejamība ērtai tehniskajai apkopei
Augstspiediena mazgātājs HDS 13/20-4 S Classic: Uzticamība
Uzticamība
Pārbaudīta drošības tehnoloģija: termostats, drošības vārsts un ūdens filtrs.
Augstspiediena mazgātājs HDS 13/20-4 S Classic: Efektīva degļa tehnoloģija
Efektīva degļa tehnoloģija
Augsta efektivitāte, zems izmešu līmenis un ilgs kalpošanas mūžs. Par ilgākiem darba cēlieniem gādā 30 l degvielas tvertne. eco!efficiency režīmā iekārta darbojas ekonomiskākajā temperatūras diapazonā (60°C) ar pilnu ūdens plūsmu
Lieliska mobilitāte
  • Lieli, pret caurduršanu izturīgi riteņi drošai manevrēšanai pat uz nelīdzenām virsmām.
  • Ar celtnim paredzētu āķi vieglai pārvietošanai.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Fāžu skaits (Ph) 3
Spriegums (V) 400
Frekvence (Hz) 50
Caurplūde (l/h) 600 - 1300
Darba spiediens (bar/MPa) 30 - 200 / 3 - 20
Temperatūra (padeve 12°C) (°C) maks. 80
Mazuta patēriņš, pilna slodze (kg/h) 8.9
Degvielas patēriņš sildīšanai eco!efficiency režīmā (kg/h) 7.2
Pieslēgtā elektriskā slodze (kW) 9.5
Barošanas kabelis (m) 5
Degvielas tvertne (l) 30
Svars (ar piederumiem) (kg) 157
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 167
Izmēri (G x P x A) (mm) 1075 x 722 x 915

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Pistole: Standarta
  • Augstspiediena šļūtenes garums: 10 m
  • Augstspiediena šļūtenes specifikācija: ID 8, 315 bar
  • Stobrs: 1050 mm
  • Power sprausla

Aprīkojums

  • Spiediena samazināšana
  • Fāžu maiņas kontaktdakša (trīsfāzu)
Augstspiediena mazgātājs HDS 13/20-4 S Classic
Augstspiediena mazgātājs HDS 13/20-4 S Classic
Augstspiediena mazgātājs HDS 13/20-4 S Classic
Augstspiediena mazgātājs HDS 13/20-4 S Classic
Augstspiediena mazgātājs HDS 13/20-4 S Classic
Videos
Pielietošanas veidi
  • Transportlīdzekļu tīrīšana
  • Iekārtu un mašīnu tīrīšana
  • Darbnīcas tīrīšana
  • Āra teritoriju tīrīšana
  • Degvielas uzpildes staciju tīrīšana
  • Fasāžu tīrīšana
  • Peldbaseinu tīrīšana
  • Sporta kompleksu tīrīšana
  • Tīrīšana ražošanas procesu laikā
  • Ražošanas kompleksu tīrīšana
Piederumi
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Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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