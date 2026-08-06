Augstspiediena mazgātājs HDS 13/20-4 SXA
Super klases karstā ūdens augstspiediena tīrīšanas iekārta. Komplektācijā iekļauta automātiskā šļūtenes spole, 20 m Ultra Guard šļūtene ar teflona pārklājumu un divas tīrīšanas līdzekļu tvertnes.
Sevišķi jaudīga, labi aprīkota un īpaši lietotājam draudzīga – tāda ir HDS 13/20-4 SXA karstā ūdens augstspiediena tīrīšanas iekārta ar automātisko šļūtenes spoli un integrēto Ultra Guard augstspiediena šļūteni. Šļūtenes spole ļauj 20 metru teflona pārklājuma šļūteni uztīt un attīt pat 45° leņķī, kā arī aptuveni uz pusi saīsina parasto sagatavošanās laiku. Tādi augstas kvalitātes elementi kā četrpolu ūdensdzeses elektromotors, izturīgs trīs virzuļu aksiālais sūknis ar keramikas virzuļiem, uzlabotā degļa tehnoloģija un ekonomiskais eco!efficiency režīms nodrošina maksimālu izturību un ekonomiju. Iekārta ir lietotājam draudzīga, ergonomiska: tā ar enerģijas taupošo Servo Control EASY!Force Advanced augstspiediena pistoli un 1050 milimetru stobru, kuram ir patentēta sprauslu tehnoloģija, gādā par darbu bez paguruma. Turklāt HDS 13/20-4 SXA var intuitīvi vadīt tikai ar vienu grozāmu slēdzi, iekārtu ir viegli apkopt, un tā ir aprīkota ar izstrādātiem drošības elementiem, kā arī ar noderīgām piederumu uzglabāšanas iespējām.
Īpašības un ieguvumi
Automātiska šļūtenes spole
- Ļauj uzstādīšanas laiku samazināt par vairāk nekā 50%.
- Ļauj šļūteni uztīt un attīt līdz 45° leņķim, pat zem spiediena.
Plašs piederumu klāsts ar EASY!Lock
- EASY!Force Advanced darbam bez noguruma un plaukstas sasprindzinājuma.
- Spiedienu un ūdens daudzumu var regulēt ar Servo Control regulatoru, kas atrodas starp stobru un pistoli.
- Rotējošs 1050 mm nerūsējošā tērauda stobrs.
Augsta efektivitāte
- eco!efficiency režīmā iekārta darbojas ekonomiskākajā temperatūras diapazonā (60°C) ar pilnu ūdens plūsmu
- Degļa cikli ir optimizēti, lai salīdzinājumā ar pilnas slodzes režīmu samazinātu degvielas patēriņu par 20%.
Maksimāla efektivitāte
- Īpaši efektīva, testēta un pārbaudīta degļa tehnoloģija, kas radīta Vācijā.
- Četrpolu elektromotors ar trīs virzuļu aksiālo sūkni.
- Motors ar ūdensdzesi maksimālai veiktspējai un kalpošanas ilgumam.
Drošība lietošanas laikā
- Viegli pieejams ūdens filtrs aizsargā sūkni pret netīrumu daļiņām ūdenī.
- Drošības vārsti, aizsardzība ūdens un degvielas izbeigšanās gadījumā garantē iekārtas drošību.
- Īpašā vibrāciju slāpēšanas sistēma (SDS) kompensē vibrācijas un spiediena viļņus augstspiediena sistēmā.
Vairākas iekārtā iebūvētas piederumu glabāšanas vietas
- Vieta piederumu novietošanai. Divi āķi sūkšanas caurulei un strāvas kabelim.
- Ietilpīga novietne, piemēram, tīrīšanas līdzekļu, cimdu vai instrumentu uzglabāšanai.
Tīrīšanas līdzekļa dozēšana
- Viegli pārslēgties starp 1. un 2. mazgāšanas līdzekļa tvertni.
- Precīza tīrīšanas līdzekļa dozēšanas ierīce ar skalošanas funkciju.
- Precīzas dozēšanas vārsts samazina tīrīšanas līdzekļa patēriņu.
Mobilitātes koncepcija
- Lieli gumijas riteņi un grozāmie ritentiņi atvieglo iekārtas pārvietošanu.
- Integrēts pacelšanas balsts vieglai šķēršļu (piemēram, pakāpienu un apmaļu) pārvarēšanai.
- Stumšanas rokturi nodrošina vienkāršu transportēšanu un manevrējamību.
Viegla vadība
- Varat izvēlēties tvaika režīmu ar regulējamu ūdens caurplūdes/spiediena vārstu pie sūkņa.
- Vienkārša un intuitīva iekārtas vadība ar vienu grozāmu slēdzi
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Fāžu skaits (Ph)
|3
|Spriegums (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Caurplūde (l/h)
|600 - 1300
|Darba spiediens (bar/MPa)
|30 - 200 / 3 - 20
|Temperatūra (padeve 12°C) (°C)
|min. 80 - maks. 155
|Mazuta patēriņš, pilna slodze (kg/h)
|9.5
|Degvielas patēriņš sildīšanai eco!efficiency režīmā (kg/h)
|7.6
|Pieslēgtā elektriskā slodze (kW)
|9.5
|Barošanas kabelis (m)
|5
|Ūdens ieplūde
|1″
|Degvielas tvertne (l)
|25
|Svars (ar piederumiem) (kg)
|198
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|210.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|1330 x 750 x 1210
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Pistole: EASY!Force Advanced
- Augstspiediena šļūtenes garums: 20 m
- Augstspiediena šļūtenes specifikācija: ID 8, 315 bar
- Stobrs: 1050 mm
- Power sprausla
- Servo Control
Aprīkojums
- Integrēta automātiskā šļūtenes spole
- Spiediena samazināšana
- Papildus iespējams darbs ar diviem stobriem
- Fāžu maiņas kontaktdakša (trīsfāzu)
- Vibrāciju slāpēšanas sistēma (SDS)
- Divas tvertnes tīrīšanas līdzeklim
- Aizsardzība darbībai bez ūdens
Videos
Pielietošanas veidi
- Transportlīdzekļu tīrīšana
- Iekārtu un mašīnu tīrīšana
- Darbnīcas tīrīšana
- Āra teritoriju tīrīšana
- Degvielas uzpildes staciju tīrīšana
- Fasāžu tīrīšana
- Peldbaseinu tīrīšana
- Sporta kompleksu tīrīšana
- Tīrīšana ražošanas procesu laikā
- Ražošanas kompleksu tīrīšana
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