Augstspiediena mazgātājs HDS 10/21-4 MXA
Karstā ūdens augstspiediena tīrīšanas iekārta ar četrpolu ūdensdzeses elektromotoru un automātisko šļūtenes spoli prasmīgi apvieno lietotājam draudzīgu darbību un maksimālu veiktspēju.
HDS 10/21-4 MXA kā jaudīgākā Kärcher karstā ūdens augstspiediena tīrīšanas iekārta vidējā klasē ar automātisko šļūtenes spoli un integrēto Ultra Guard augstspiediena šļūteni ir iespaidīga visos aspektos. Šļūtenes spole ļauj 20 metru teflona pārklājuma šļūteni uztīt un attīt pat 45° leņķī, kā arī aptuveni uz pusi saīsina parasto sagatavošanās laiku. Turklāt izturīgais trīs virzuļu aksiālais sūknis ar keramikas virzuļiem, zemapgriezienu četrpolu elektromotors ar ūdensdzesi, uzlabotā degļa tehnoloģija un ekonomiskais eco!efficiency režīms gādā par maksimālu veiktspēju un ergonomisku darbu. Lietotāji gūst labumu arī no pārdomātas ergonomikas, ko nodrošina enerģijas taupoša EASY!Force Advanced augstspiediena pistole ar 1050 milimetru stobru un Servo Control, vienkārša iekārtas darbināšana ar vienu grozāmu slēdzi un vairākas piederumu glabāšanas iespējas. Šīs iekārtas (kas, starp citu, ir viegli kopjama) standarta komplektācijā ir arī divas tīrīšanas līdzekļu tvertnes, patentēta sprauslu tehnoloģija, uzticami drošības elementi un EASY!Lock ātrie savienojumi, kas ietaupīs Jūsu laiku.
Īpašības un ieguvumi
Automātiska šļūtenes spole
- Pret skrāpējumiem izturīga un gluda Ultra Guard augstspiediena šļūtene ar Teflon® pārklājumu.
- Automātiska šļūtenes spole ērtai un drošai 20 metru augstspiediena šļūtenes uzglabāšanai.
Plašs piederumu klāsts ar EASY!Lock
- EASY!Force Advanced darbam bez noguruma un plaukstas sasprindzinājuma.
- Spiedienu un ūdens daudzumu var regulēt ar Servo Control regulatoru, kas atrodas starp stobru un pistoli.
- Rotējošs 1050 mm nerūsējošā tērauda stobrs.
Augsta efektivitāte
- eco!efficiency režīmā iekārta darbojas ekonomiskākajā temperatūras diapazonā (60°C) ar pilnu ūdens plūsmu
- Degļa cikli ir optimizēti, lai salīdzinājumā ar pilnas slodzes režīmu samazinātu degvielas patēriņu par 20%.
Maksimāla efektivitāte
- Īpaši efektīva, testēta un pārbaudīta degļa tehnoloģija, kas radīta Vācijā.
- Četrpolu elektromotors ar trīs virzuļu aksiālo sūkni.
- Motors ar ūdensdzesi maksimālai veiktspējai un kalpošanas ilgumam.
Drošība lietošanas laikā
- Viegli pieejams ūdens filtrs aizsargā sūkni pret netīrumu daļiņām ūdenī.
- Drošības vārsti, aizsardzība ūdens un degvielas izbeigšanās gadījumā garantē iekārtas drošību.
- Īpašā vibrāciju slāpēšanas sistēma (SDS) kompensē vibrācijas un spiediena viļņus augstspiediena sistēmā.
Vairākas iekārtā iebūvētas piederumu glabāšanas vietas
- Vieta piederumu novietošanai. Divi āķi sūkšanas caurulei un strāvas kabelim.
- Ietilpīga novietne, piemēram, tīrīšanas līdzekļu, cimdu vai instrumentu uzglabāšanai.
Tīrīšanas līdzekļa dozēšana
- Viegli pārslēgties starp 1. un 2. mazgāšanas līdzekļa tvertni.
- Precīza tīrīšanas līdzekļa dozēšanas ierīce ar skalošanas funkciju.
- Precīzas dozēšanas vārsts samazina tīrīšanas līdzekļa patēriņu.
Mobilitātes koncepcija
- Lieli gumijas riteņi un grozāmie ritentiņi atvieglo iekārtas pārvietošanu.
- Integrēts pacelšanas balsts vieglai šķēršļu (piemēram, pakāpienu un apmaļu) pārvarēšanai.
- Stumšanas rokturi nodrošina vienkāršu transportēšanu un manevrējamību.
Viegla vadība
- Viens slēdzis visām iekārtas funkcijām.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Fāžu skaits (Ph)
|3
|Spriegums (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Caurplūde (l/h)
|500 - 1000
|Darba spiediens (bar/MPa)
|30 - 210 / 3 - 21
|Maks. spiediens (bar)
|250
|Temperatūra (padeve 12°C) (°C)
|min. 80 - maks. 155
|Pieslēgtā elektriskā slodze (kW)
|8
|Mazuta patēriņš, pilna slodze (kg/h)
|7.3
|Degvielas patēriņš sildīšanai eco!efficiency režīmā (kg/h)
|5.8
|Barošanas kabelis (m)
|5
|Degvielas tvertne (l)
|25
|Svars (ar piederumiem) (kg)
|172.6
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|184.8
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|1330 x 750 x 1210
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Pistole: EASY!Force Advanced
- Augstspiediena šļūtenes garums: 20 m
- Augstspiediena šļūtenes specifikācija: ID 8, 315 bar
- Stobrs: 1050 mm
- Power sprausla
- Servo Control
Aprīkojums
- Tīrīšanas līdzekļa funkcija: 20 + 10 l tvertne
- Integrēta automātiskā šļūtenes spole
- ANTI!Twist sistēma
- Tvertnes tīrīšanas līdzekļiem, katlakmens inhibitoram un degvielai var uzpildīt bez iekārtas atvēršanas
- Vadības panelis ar indikatoriem
- Spiediena samazināšana
- Fāžu maiņas kontaktdakša (trīsfāzu)
- Divas tvertnes tīrīšanas līdzeklim
- Aizsardzība darbībai bez ūdens
Videos
Pielietošanas veidi
- Transportlīdzekļu tīrīšana
- Iekārtu un mašīnu tīrīšana
- Darbnīcas tīrīšana
- Āra teritoriju tīrīšana
- Degvielas uzpildes staciju tīrīšana
- Fasāžu tīrīšana
- Peldbaseinu tīrīšana
- Sporta kompleksu tīrīšana
- Tīrīšana ražošanas procesu laikā
- Ražošanas kompleksu tīrīšana
Piederumi
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