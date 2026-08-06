Augstspiediena mazgātājs HDS 9/20-4 M

Sevišķi lietotājam draudzīgā karstā ūdens augstspiediena tīrīšanas iekārta HDS 9/20-4 M ar izturīgu trīs virzuļu aksiālo sūkni, četrpolu ūdensdzeses motoru un divām tīrīšanas līdzekļa tvertnēm.

Kärcher karstā ūdens augstspiediena tīrīšanas iekārta HDS 9/20-4 M sevī apvieno augstāko tīrīšanas kvalitāti ar labāko ergonomiku un lietošanas ērtībām. Tādi augstas kvalitātes elementi un sistēmas kā zemapgriezienu četrpolu ūdensdzeses elektromotors, izturīgais trīs virzuļu aksiālais sūknis ar keramikas virzuļiem, uzlabotā degļa tehnoloģija un ekonomiskais eco!efficiency režīms nodrošina taupīgu resursu patēriņu un drošu iekārtas lietošanu. Novatoriskā EASY!Force Advanced augstspiediena pistole ar Servo Control un 1050 milimetru garais stobrs ar patentētu sprauslu tehnoloģiju arī ir iekļauti standarta komplektācijā, lai darbs būtu viegls, ergonomisks un Jūs nesajustu pagurumu. Šai vidējās klases iekārtai ir arī divas tīrīšanas līdzekļa tvertnes, intuitīva darbība, par ko gādā viens grozāms slēdzis, ergonomiska piederumu uzglabāšana, laiku taupoši EASY!Lock ātrie savienojumi un pārdomāta mobilitātes koncepcija. Pastāvīgi pielietotā drošības tehnoloģija, kas sastāv no ūdens filtra, drošības vārstiem un SDS šļūtenes, arī uzticami pasargā augstspiediena mazgātāju no bojājumiem.

Īpašības un ieguvumi
Augstspiediena mazgātājs HDS 9/20-4 M: Augsta efektivitāte
Augsta efektivitāte
eco!efficiency režīmā iekārta darbojas ekonomiskākajā temperatūras diapazonā (60°C) ar pilnu ūdens plūsmu Degļa cikli ir optimizēti, lai salīdzinājumā ar pilnas slodzes režīmu samazinātu degvielas patēriņu par 20%.
Augstspiediena mazgātājs HDS 9/20-4 M: Plašs piederumu klāsts ar EASY!Lock
Plašs piederumu klāsts ar EASY!Lock
EASY!Force Advanced darbam bez noguruma un plaukstas sasprindzinājuma. Spiedienu un ūdens daudzumu var regulēt ar Servo Control regulatoru, kas atrodas starp stobru un pistoli. Rotējošs 1050 mm nerūsējošā tērauda stobrs.
Augstspiediena mazgātājs HDS 9/20-4 M: Maksimāla efektivitāte
Maksimāla efektivitāte
Īpaši efektīva, testēta un pārbaudīta degļa tehnoloģija, kas radīta Vācijā. Četrpolu elektromotors ar trīs virzuļu aksiālo sūkni. Motors ar ūdensdzesi maksimālai veiktspējai un kalpošanas ilgumam.
Drošība lietošanas laikā
  • Viegli pieejams ūdens filtrs aizsargā sūkni pret netīrumu daļiņām ūdenī.
  • Drošības vārsti, aizsardzība ūdens un degvielas izbeigšanās gadījumā garantē iekārtas drošību.
  • Īpašā vibrāciju slāpēšanas sistēma (SDS) kompensē vibrācijas un spiediena viļņus augstspiediena sistēmā.
Vairākas iekārtā iebūvētas piederumu glabāšanas vietas
  • Vieta piederumu novietošanai. Divi āķi sūkšanas caurulei un strāvas kabelim.
  • Ietilpīga novietne, piemēram, tīrīšanas līdzekļu, cimdu vai instrumentu uzglabāšanai.
Tīrīšanas līdzekļa dozēšana
  • Viegli pārslēgties starp 1. un 2. mazgāšanas līdzekļa tvertni.
  • Precīza tīrīšanas līdzekļa dozēšanas ierīce ar skalošanas funkciju.
Mobilitātes koncepcija
  • Lieli gumijas riteņi un grozāmie ritentiņi atvieglo iekārtas pārvietošanu.
  • Integrēts pacelšanas balsts vieglai šķēršļu (piemēram, pakāpienu un apmaļu) pārvarēšanai.
  • Stumšanas rokturi nodrošina vienkāršu transportēšanu un manevrējamību.
Viegla vadība
  • Viens slēdzis visām iekārtas funkcijām.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Fāžu skaits (Ph) 3
Spriegums (V) 400
Frekvence (Hz) 50
Caurplūde (l/h) 450 - 900
Darba spiediens (bar/MPa) 30 - 200 / 3 - 20
Temperatūra (padeve 12°C) (°C) min. 80 - maks. 155
Pieslēgtā elektriskā slodze (kW) 7
Mazuta patēriņš, pilna slodze (kg/h) 6.5
Degvielas patēriņš sildīšanai eco!efficiency režīmā (kg/h) 5.2
Barošanas kabelis (m) 5
Degvielas tvertne (l) 25
Svars (ar piederumiem) (kg) 155.2
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 165.1
Izmēri (G x P x A) (mm) 1330 x 750 x 1060

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Pistole: EASY!Force Advanced
  • Augstspiediena šļūtenes garums: 10 m
  • Augstspiediena šļūtenes tips: Ilgs kalpošanas laiks
  • Augstspiediena šļūtenes specifikācija: DN 8, 400 bāri
  • Stobrs: 1050 mm
  • Power sprausla
  • Servo Control

Aprīkojums

  • Tīrīšanas līdzekļa funkcija: 20 + 10 l tvertne
  • ANTI!Twist sistēma
  • Tvertnes tīrīšanas līdzekļiem, katlakmens inhibitoram un degvielai var uzpildīt bez iekārtas atvēršanas
  • Vadības panelis ar indikatoriem
  • Spiediena samazināšana
  • Fāžu maiņas kontaktdakša (trīsfāzu)
  • Divas tvertnes tīrīšanas līdzeklim
  • Aizsardzība darbībai bez ūdens
Augstspiediena mazgātājs HDS 9/20-4 M
Augstspiediena mazgātājs HDS 9/20-4 M
Augstspiediena mazgātājs HDS 9/20-4 M
Augstspiediena mazgātājs HDS 9/20-4 M
Augstspiediena mazgātājs HDS 9/20-4 M
Augstspiediena mazgātājs HDS 9/20-4 M
Augstspiediena mazgātājs HDS 9/20-4 M
Augstspiediena mazgātājs HDS 9/20-4 M
Augstspiediena mazgātājs HDS 9/20-4 M
Augstspiediena mazgātājs HDS 9/20-4 M
Augstspiediena mazgātājs HDS 9/20-4 M
Augstspiediena mazgātājs HDS 9/20-4 M
Augstspiediena mazgātājs HDS 9/20-4 M
Augstspiediena mazgātājs HDS 9/20-4 M
Videos
Pielietošanas veidi
  • Transportlīdzekļu tīrīšana
  • Iekārtu un mašīnu tīrīšana
  • Darbnīcas tīrīšana
  • Āra teritoriju tīrīšana
  • Degvielas uzpildes staciju tīrīšana
  • Fasāžu tīrīšana
  • Peldbaseinu tīrīšana
  • Sporta kompleksu tīrīšana
  • Tīrīšana ražošanas procesu laikā
  • Ražošanas kompleksu tīrīšana
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Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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