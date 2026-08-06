Augstspiediena mazgātājs HDS 9/20-4 MXA
Ergonomiska, viegli lietojama karstā ūdens augstspiediena tīrīšanas iekārta HDS 9/20-4 MXA ar automātisku šļūtenes spoli, ekonomisku eco!efficiency režīmu un četrpolu elektromotoru ar ūdensdzesi.
Automātiskā šļūtenes spole ar integrētu 20 metru garu, ar teflonu pārklātu Ultra Guard augstspiediena šļūteni gādā par to, lai HDS 9/20-4 MXA karstā ūdens augstspiediena tīrīšanas iekārtai būtu maksimāls lietošanas komforts un lai sagatavošanās laiks darba uzsākšanai būtu pavisam īss. Spole ļauj šļūteni uztīt un attīt pat 45° leņķī, kā arī aptuveni uz pusi saīsina sagatavošanos darbam. Tādi augstas kvalitātes elementi un sistēmas kā zemapgriezienu četrpolu ūdensdzeses elektromotors, izturīgais trīs virzuļu aksiālais sūknis ar keramikas virzuļiem, uzlabotā degļa tehnoloģija un ekonomiskais eco!efficiency režīms nodrošina taupīgu resursu patērēšanu un drošu iekārtas lietošanu. Novatoriskā EASY!Force Advanced augstspiediena pistole ar Servo Control un 1050 milimetru stobrs ar patentētu sprauslu tehnoloģiju ļauj Jums darboties bez paguruma. Turklāt šai Kärcher vidējās klases iekārtai (kas, starp citu, ir viegli kopjama) ir divas tīrīšanas līdzekļa tvertnes, plašs drošības tehnoloģiju klāsts, augsta mobilitāte, intuitīva vadība, laiku taupoši EASY!Lock ātrie savienojumi un pārdomātas piederumu uzglabāšanas iespējas.
Īpašības un ieguvumi
Automātiska šļūtenes spole
- Pret skrāpējumiem izturīga un gluda Ultra Guard augstspiediena šļūtene ar Teflon® pārklājumu.
- Automātiska šļūtenes spole ērtai un drošai 20 metru augstspiediena šļūtenes uzglabāšanai.
Plašs piederumu klāsts ar EASY!Lock
- EASY!Force Advanced darbam bez noguruma un plaukstas sasprindzinājuma.
- Spiedienu un ūdens daudzumu var regulēt ar Servo Control regulatoru, kas atrodas starp stobru un pistoli.
- Rotējošs 1050 mm nerūsējošā tērauda stobrs.
Augsta efektivitāte
- eco!efficiency režīmā iekārta darbojas ekonomiskākajā temperatūras diapazonā (60°C) ar pilnu ūdens plūsmu
- Degļa cikli ir optimizēti, lai salīdzinājumā ar pilnas slodzes režīmu samazinātu degvielas patēriņu par 20%.
Maksimāla efektivitāte
- Īpaši efektīva, testēta un pārbaudīta degļa tehnoloģija, kas radīta Vācijā.
- Četrpolu elektromotors ar trīs virzuļu aksiālo sūkni.
- Motors ar ūdensdzesi maksimālai veiktspējai un kalpošanas ilgumam.
Drošība lietošanas laikā
- Viegli pieejams ūdens filtrs aizsargā sūkni pret netīrumu daļiņām ūdenī.
- Drošības vārsti, aizsardzība ūdens un degvielas izbeigšanās gadījumā garantē iekārtas drošību.
- Īpašā vibrāciju slāpēšanas sistēma (SDS) kompensē vibrācijas un spiediena viļņus augstspiediena sistēmā.
Vairākas iekārtā iebūvētas piederumu glabāšanas vietas
- Vieta piederumu novietošanai. Divi āķi sūkšanas caurulei un strāvas kabelim.
- Vieta piederumu novietošanai. Divi āķi sūkšanas caurulei un strāvas kabelim.
Tīrīšanas līdzekļa dozēšana
- Viegli pārslēgties starp 1. un 2. mazgāšanas līdzekļa tvertni.
- Precīza tīrīšanas līdzekļa dozēšanas ierīce ar skalošanas funkciju.
- Precīzas dozēšanas vārsts samazina tīrīšanas līdzekļa patēriņu.
Mobilitātes koncepcija
- Lieli gumijas riteņi un grozāmie ritentiņi atvieglo iekārtas pārvietošanu.
- Integrēts pacelšanas balsts vieglai šķēršļu (piemēram, pakāpienu un apmaļu) pārvarēšanai.
- Stumšanas rokturi nodrošina vienkāršu transportēšanu un manevrējamību.
Viegla vadība
- Viens slēdzis visām iekārtas funkcijām.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Fāžu skaits (Ph)
|3
|Spriegums (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Caurplūde (l/h)
|450 - 900
|Darba spiediens (bar/MPa)
|30 - 200 / 3 - 20
|Temperatūra (padeve 12°C) (°C)
|min. 80 - maks. 155
|Pieslēgtā elektriskā slodze (kW)
|7
|Mazuta patēriņš, pilna slodze (kg/h)
|6.5
|Degvielas patēriņš sildīšanai eco!efficiency režīmā (kg/h)
|5.2
|Barošanas kabelis (m)
|5
|Degvielas tvertne (l)
|25
|Svars (ar piederumiem) (kg)
|167
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|179.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|1330 x 750 x 1210
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Pistole: EASY!Force Advanced
- Augstspiediena šļūtenes garums: 20 m
- Augstspiediena šļūtenes specifikācija: ID 8, 315 bar
- Stobrs: 1050 mm
- Power sprausla
- Servo Control
Aprīkojums
- Tīrīšanas līdzekļa funkcija: 20 + 10 l tvertne
- Integrēta automātiskā šļūtenes spole
- ANTI!Twist sistēma
- Tvertnes tīrīšanas līdzekļiem, katlakmens inhibitoram un degvielai var uzpildīt bez iekārtas atvēršanas
- Spiediena samazināšana
- Fāžu maiņas kontaktdakša (trīsfāzu)
- Divas tvertnes tīrīšanas līdzeklim
- Aizsardzība darbībai bez ūdens
Videos
Pielietošanas veidi
- Transportlīdzekļu tīrīšana
- Iekārtu un mašīnu tīrīšana
- Darbnīcas tīrīšana
- Āra teritoriju tīrīšana
- Degvielas uzpildes staciju tīrīšana
- Fasāžu tīrīšana
- Peldbaseinu tīrīšana
- Sporta kompleksu tīrīšana
- Tīrīšana ražošanas procesu laikā
- Ražošanas kompleksu tīrīšana
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