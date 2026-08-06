Stacionārais augstspiediena tīrītājs HDC Advanced

Lielisks risinājums regulārai vai biežai uzkopšanai dažādām uzņēmējdarbības tīrīšanas vajadzībām. Iespēja vienlaicīgi pieslēgties no 2 līdz 12 lietotājiem.

Kärcher produktu kāstā ietilpst trīs modeļu kategorijas: Classic, Standard un Advanced. Šīs iekārtas ir iespējams individuāli konfigurēt, lai tās ideāli atbilstu klientu vajadzībām — tām ir pieejami dažādi bāzes risinājumi un plašs piederumu klāsts. Kärcher HDC sērijas iekārtām ir daudzas inovatīvas inženiertehniskas un specifiskas funkcijas. Tās raksturo maksimāla veiktspēja, apvienojumā ar lietošanas ērtumu, ilgu kalpošanas laiku un augstu drošības līmeni. Neatkarīgi no tā, kādas ir jūsu vajadzības saistībā ar augstspiediena tīrīšanas iekārtām, Kärcher jums palīdzēs izvēlēties īsto.

Īpašības un ieguvumi
Izturīgs un ilgmūžīgs
  • Robust crankshaft pump with brass cylinder head and high-quality materials ensure a long service life.
Izcila pielāgojamība
  • Var pievienot citas piederumu daļas vai aprīkojumu.
  • Var pielāgot individuālām tīrīšanas vajadzībām.
  • Ready at the push of a button, with no set-up times or transporting mobile machines.
Augsta drošība
  • Noplūdes aizsardzība un pakāpeniskā palaišana
Specifikācijas

Tehniskie dati

Spiediens (bar/MPa) 100 / 10 - 10
Caurplūde (l/h) 700 / 12000
Ieplūdes temperatūra (°C) maks. 85
Motora palaišana Soft start
Fāžu skaits (Ph) 3
Spriegums (V) 400
Frekvence (Hz) 50
Izmēri (G x P x A) (mm) 1150 x 750 x 1840

Aprīkojums

  • Servo Control
  • Spiediena samazināšana
Stacionārais augstspiediena tīrītājs HDC Advanced
Stacionārais augstspiediena tīrītājs HDC Advanced
Stacionārais augstspiediena tīrītājs HDC Advanced
Pielietošanas veidi
  • Ideāli piemērots tīrīšanai pārtikas rūpniecībā
  • Lauksaimniecība
  • Staļļu tīrīšanai
  • Ideāli piemērots izmantošanai būvniecības un transporta, kā arī rūpniecības nozares uzņēmumos.
  • Transportlīdzekļu un mašīnu tīrīšana automobiļu, rūpniecības un lauksaimniecības jomā
  • Public sector
  • Konteineru/tvertņu tīrīšanai pārtikas, kosmētikas un ķīmijas rūpniecībā
Piederumi
Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

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PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

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Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide aktuālajam preču klāstam.

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08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
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S. 10–15
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08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

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Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

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