Stacionārais augstspiediena tīrītājs HDC Advanced
Lielisks risinājums regulārai vai biežai uzkopšanai dažādām uzņēmējdarbības tīrīšanas vajadzībām. Iespēja vienlaicīgi pieslēgties no 2 līdz 12 lietotājiem.
Kärcher produktu kāstā ietilpst trīs modeļu kategorijas: Classic, Standard un Advanced. Šīs iekārtas ir iespējams individuāli konfigurēt, lai tās ideāli atbilstu klientu vajadzībām — tām ir pieejami dažādi bāzes risinājumi un plašs piederumu klāsts. Kärcher HDC sērijas iekārtām ir daudzas inovatīvas inženiertehniskas un specifiskas funkcijas. Tās raksturo maksimāla veiktspēja, apvienojumā ar lietošanas ērtumu, ilgu kalpošanas laiku un augstu drošības līmeni. Neatkarīgi no tā, kādas ir jūsu vajadzības saistībā ar augstspiediena tīrīšanas iekārtām, Kärcher jums palīdzēs izvēlēties īsto.
Īpašības un ieguvumi
Izturīgs un ilgmūžīgs
- Robust crankshaft pump with brass cylinder head and high-quality materials ensure a long service life.
Izcila pielāgojamība
- Var pievienot citas piederumu daļas vai aprīkojumu.
- Var pielāgot individuālām tīrīšanas vajadzībām.
- Ready at the push of a button, with no set-up times or transporting mobile machines.
Augsta drošība
- Noplūdes aizsardzība un pakāpeniskā palaišana
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Spiediens (bar/MPa)
|100 / 10 - 10
|Caurplūde (l/h)
|700 / 12000
|Ieplūdes temperatūra (°C)
|maks. 85
|Motora palaišana
|Soft start
|Fāžu skaits (Ph)
|3
|Spriegums (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|1150 x 750 x 1840
Aprīkojums
- Servo Control
- Spiediena samazināšana
Pielietošanas veidi
- Ideāli piemērots tīrīšanai pārtikas rūpniecībā
- Lauksaimniecība
- Staļļu tīrīšanai
- Ideāli piemērots izmantošanai būvniecības un transporta, kā arī rūpniecības nozares uzņēmumos.
- Transportlīdzekļu un mašīnu tīrīšana automobiļu, rūpniecības un lauksaimniecības jomā
- Public sector
- Konteineru/tvertņu tīrīšanai pārtikas, kosmētikas un ķīmijas rūpniecībā