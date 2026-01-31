Stacionārais augstspiediena tīrītājs HDC Classic

The perfect solution for regular or frequent high performance cleaning in various areas of the business. For the simultaneous use of 2 to 3 take-off points

The HDC Classic is an industrial stationary high-pressure cleaner for heavy-duty cleaning tasks. Up to three operators can work simultaneously at different applications (points of use) using the device and the available water volume of 2000 l/h. The required working pressure is adjustable; devices can be selected for a maximum 80 bar or a maximum 160 bar. The HDC Classic is supplied with storage tank and float valve, dry-running protection, water temperature monitoring in the inlet, leak detection, motor protection circuit breaker and winding protection for the motor of the high-pressure pump, operating hours meter and error message display as standard. The inlet temperature is 60 °C. As an option, an advance pressure pump can be installed for a maximum inlet temperature of 85 °C. Fields of application include industry, agriculture and public services.  Frames and casings in stainless steel and powder-coated steel are available as an option. The industrial crankshaft pump, the brass pump head and the 4-pole low-speed electric motor (1450 rpm) are extremely durable and suitable for heavy-duty applications.

Īpašības un ieguvumi
Īpaši ilgmūžīga un izturīga iekārta
  • Izturīga iekārta, kas ir piemērota arī īpaši intensīviem tīrīšanas darbiem.
  • Robust crankshaft pump with brass cylinder head and high-quality materials ensure a long service life.
  • Četru taktu lēngaitas ar gaisu dzesējams elektromotors.
Augsta drošība
Droša stacionārā montāža: bez piesārņojuma un vaļīgām šļūtenēm
  • Ar aizsardzību pret ūdens trūkumu un motora un ūdens temperatūras kontroli.
  • Noplūdes aizsardzība un pakāpeniskā palaišana
  • Automātiska izslēgšanās, ja ūdens noņemšanas laikā minimālais daudzums netiek sasniegts.
Individuāli pielāgojama iekārta
  • Kā papildaprīkojums pieejams nerūsējošā tērauda rāmis un/vai korpuss.
Izcila pielāgojamība
  • Uzlabots spiediena sūknis padeves temperatūrai līdz 85 °C (standarts 60 °C) un 80/160 bāru spiedienam
  • Nerūsējošā tērauda rāmis un korpuss (standartaprīkojumā tērauds ar pulverkrāsojumu).
  • 60-Hz ierīces (piemēram, 380–480 V, 690 V/60 Hz) pēc pieprasījuma.
Ātri gatavs lietošanai jebkurā laikā
  • Var pievienot citas piederumu daļas vai aprīkojumu.
  • Var pielāgot individuālām tīrīšanas vajadzībām.
  • Vienlaikus iekārtu var izmantot divi cilvēki.
  • Ready at the push of a button, with no set-up times or transporting mobile machines.
  • Sūknis sāk darboties, tiklīdz kā ir nospiesta strūklas pistoles sprūds, ļaujot operatoram ērti strādāt, izmantojot ūdeni no jebkuras ūdens ņemšanas vietas.
  • For fast cleaning at different locations of use.
Ātri gatavs lietošanai jebkurā laikā
Izturīga konstrukcija lietošanai pat skarbākos darba apstākļos
  • Paredzēta ikdienas lietošanai.
  • Var izmantot īpaši sarežģītu tīrīšanas darbu veikšanai.
  • Ilgāks kalpošanas laiks, mazāki izdevumi pateicoties retākai apkopes nepieciešamībai. Lieliski piemērots tīrīšanai ražošanas objektos.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Spiediens (bar/MPa) 80 / 160 / 8 / 16 / 16
Caurplūde (l/h) 700 / 2000
Ieplūdes temperatūra (°C) maks. 85
Motora palaišana Soft start
Fāžu skaits (Ph) 3
Spriegums (V) 400
Frekvence (Hz) 50
Izmēri (G x P x A) (mm) 860 x 595 x 580

Aprīkojums

  • Eļļas tausts
  • Eļļas līmeņa indikators
  • Četru taktu dzinējs (lēngaitas iekārta)
  • Kloķvārpstas sūknis ar keramiskajiem virzuļiem
  • Aizsardzība darbībai bez ūdens
  • Darba stundu skaitītājs
  • Servo Control
  • Spiediena samazināšana
Pielietošanas veidi
  • Ideāli piemērots tīrīšanai pārtikas rūpniecībā
  • Lauksaimniecība
  • Staļļu tīrīšanai
  • Ideāli piemērots izmantošanai būvniecības un transporta, kā arī rūpniecības nozares uzņēmumos.
  • Transportlīdzekļu un ražošanas iekārtu tīrīšanai automobiļu, ražošanas un lauksaimniecības nozaru uzņēmumos.
  • Public sector
  • Konteineru/tvertņu tīrīšanai pārtikas, kosmētikas un ķīmijas rūpniecībā
Piederumi
