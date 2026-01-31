Stacionārais augstspiediena tīrītājs HDC Classic
The perfect solution for regular or frequent high performance cleaning in various areas of the business. For the simultaneous use of 2 to 3 take-off points
The HDC Classic is an industrial stationary high-pressure cleaner for heavy-duty cleaning tasks. Up to three operators can work simultaneously at different applications (points of use) using the device and the available water volume of 2000 l/h. The required working pressure is adjustable; devices can be selected for a maximum 80 bar or a maximum 160 bar. The HDC Classic is supplied with storage tank and float valve, dry-running protection, water temperature monitoring in the inlet, leak detection, motor protection circuit breaker and winding protection for the motor of the high-pressure pump, operating hours meter and error message display as standard. The inlet temperature is 60 °C. As an option, an advance pressure pump can be installed for a maximum inlet temperature of 85 °C. Fields of application include industry, agriculture and public services. Frames and casings in stainless steel and powder-coated steel are available as an option. The industrial crankshaft pump, the brass pump head and the 4-pole low-speed electric motor (1450 rpm) are extremely durable and suitable for heavy-duty applications.
Īpašības un ieguvumi
Īpaši ilgmūžīga un izturīga iekārta
- Izturīga iekārta, kas ir piemērota arī īpaši intensīviem tīrīšanas darbiem.
- Robust crankshaft pump with brass cylinder head and high-quality materials ensure a long service life.
- Četru taktu lēngaitas ar gaisu dzesējams elektromotors.
Augsta drošība
Droša stacionārā montāža: bez piesārņojuma un vaļīgām šļūtenēm
- Ar aizsardzību pret ūdens trūkumu un motora un ūdens temperatūras kontroli.
- Noplūdes aizsardzība un pakāpeniskā palaišana
- Automātiska izslēgšanās, ja ūdens noņemšanas laikā minimālais daudzums netiek sasniegts.
Individuāli pielāgojama iekārta
- Kā papildaprīkojums pieejams nerūsējošā tērauda rāmis un/vai korpuss.
Izcila pielāgojamība
- Uzlabots spiediena sūknis padeves temperatūrai līdz 85 °C (standarts 60 °C) un 80/160 bāru spiedienam
- Nerūsējošā tērauda rāmis un korpuss (standartaprīkojumā tērauds ar pulverkrāsojumu).
- 60-Hz ierīces (piemēram, 380–480 V, 690 V/60 Hz) pēc pieprasījuma.
Ātri gatavs lietošanai jebkurā laikā
- Var pievienot citas piederumu daļas vai aprīkojumu.
- Var pielāgot individuālām tīrīšanas vajadzībām.
- Vienlaikus iekārtu var izmantot divi cilvēki.
- Ready at the push of a button, with no set-up times or transporting mobile machines.
- Sūknis sāk darboties, tiklīdz kā ir nospiesta strūklas pistoles sprūds, ļaujot operatoram ērti strādāt, izmantojot ūdeni no jebkuras ūdens ņemšanas vietas.
- For fast cleaning at different locations of use.
Izturīga konstrukcija lietošanai pat skarbākos darba apstākļos
- Paredzēta ikdienas lietošanai.
- Var izmantot īpaši sarežģītu tīrīšanas darbu veikšanai.
- Ilgāks kalpošanas laiks, mazāki izdevumi pateicoties retākai apkopes nepieciešamībai. Lieliski piemērots tīrīšanai ražošanas objektos.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Spiediens (bar/MPa)
|80 / 160 / 8 / 16 / 16
|Caurplūde (l/h)
|700 / 2000
|Ieplūdes temperatūra (°C)
|maks. 85
|Motora palaišana
|Soft start
|Fāžu skaits (Ph)
|3
|Spriegums (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|860 x 595 x 580
Aprīkojums
- Eļļas tausts
- Eļļas līmeņa indikators
- Četru taktu dzinējs (lēngaitas iekārta)
- Kloķvārpstas sūknis ar keramiskajiem virzuļiem
- Aizsardzība darbībai bez ūdens
- Darba stundu skaitītājs
- Servo Control
- Spiediena samazināšana
Pielietošanas veidi
- Ideāli piemērots tīrīšanai pārtikas rūpniecībā
- Lauksaimniecība
- Staļļu tīrīšanai
- Ideāli piemērots izmantošanai būvniecības un transporta, kā arī rūpniecības nozares uzņēmumos.
- Transportlīdzekļu un ražošanas iekārtu tīrīšanai automobiļu, ražošanas un lauksaimniecības nozaru uzņēmumos.
- Public sector
- Konteineru/tvertņu tīrīšanai pārtikas, kosmētikas un ķīmijas rūpniecībā