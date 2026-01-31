Stacionārais augstspiediena tīrītājs HDC Standard

Heavy-duty application, heavy-duty performance: The stationary high-pressure machine is suitable for max. 8 users. Can be adjusted for 4000, 6000 or 8000 l/h and an operating pressure of 80 or 160 bar.

The adjustable HDC Standard stationary high-pressure cleaner is available for the following performance classes: 4000 l/h (2 x 2000 l/h pump units), 6000 l/h (3 x 2000 l/h pump units) and 8000 l/h (4 x 2000 l/h pump units). Working pressures between 80 and 160 bar are also possible. Other features include a water inlet temperature of up to 85 °C (up to 60 °C as standard), steel frame or optional stainless steel frame, air-cooled, 4-pole low-speed motors, robust crankshaft pumps with brass cylinder head and pressure tank with integrated float tank and filter in the water inlet, operating hours meter, error message display and operating parameters. The system, pumps and motors also switch on and off automatically. Other safety features are the dry-running protection, water inlet temperature monitoring, motors with winding protection and motor protection switch, overflow valve and pressure sensor, safety valve and pressure tank on each pump, and leak detection. The devices are also available for 60 hertz upon request.

Īpašības un ieguvumi
Kloķvārpstas sūkņi ar misiņa cilindru galvām un augstākās kvalitātes materiāliem
  • Neatkarīgi no nepieciešamā ūdens daudzuma, vadības slēdzis pēc nepieciešamības ieslēdz un izslēdz citus sūkņus.
  • Automātiska sūkņa palaišana ar katru ūdens izvadīšanu bez turpmākas atbloķēšanas.
  • Visu sūkņu agregātu vienmērīgs darbības laiks, pateicoties sekojošai apmaiņai.
Ierīci vienlaikus var lietot līdz astoņiem cilvēkiem
  • Ready at the push of a button, with no set-up times or transporting mobile machines.
  • Sūknis sāk darboties, tiklīdz kā ir nospiesta strūklas pistoles sprūds, ļaujot operatoram ērti strādāt, izmantojot ūdeni no jebkuras ūdens ņemšanas vietas.
  • For fast cleaning at different locations of use.
Izcila pielāgojamība
  • Pieejamo ūdens daudzumu var izmantot pēc vajadzības.
  • Piemērots arī vidēju un lielu tvertņu iekšpuses tīrīšanai.
  • Ready at the push of a button, with no set-up times or transporting mobile machines.
Ar aizsardzību pret ūdens nepietiekamību un motoru un ūdens temperatūras uzraudzību
Augsta drošība
  • Darba stundu skaitītājs un displejs norāda, kad jāveic sūkņa apkope.
  • Noplūdes aizsardzība un pakāpeniskā palaišana
Ātri gatavs lietošanai jebkurā laikā
  • 4 polu lēna ātruma elektromotori ar vienmērīgās iedarbināšanas starteri garantē ilgu kalpošanas laiku.
Kā papildaprīkojums pieejams nerūsējošā tērauda rāmis un/vai korpuss
  • Droša stacionārā montāža: bez piesārņojuma un vaļīgām šļūtenēm
Uzlabots spiediena sūknis padeves temperatūrai līdz 85 °C (standarts 60 °C) un 80/160 bāru spiedienam
Vieda sūkņa vadība
  • Papildaprīkojumā nerūsējošā tērauda rāmis/korpuss (standartaprīkojumā tērauds ar pulverkrāsojumu).
  • 60-Hz ierīces (piemēram, 380–480 V, 690 V/60 Hz) pieejamas pēc pieprasījuma.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Spiediens (bar/MPa) 80 / 160 / 8 / 16 / 16
Caurplūde (l/h) 700 / 8000
Ieplūdes temperatūra (°C) maks. 85
Motora palaišana Soft start
Fāžu skaits (Ph) 3
Spriegums (V) 400
Frekvence (Hz) 50
Izmēri (G x P x A) (mm) 1150 x 750 x 1840

Aprīkojums

  • Eļļas tausts
  • Eļļas līmeņa indikators
  • Četru taktu dzinējs (lēngaitas iekārta)
  • Kloķvārpstas sūknis ar keramiskajiem virzuļiem
  • Aizsardzība darbībai bez ūdens
  • Darba stundu skaitītājs
  • Servo Control
  • Spiediena samazināšana
Pielietošanas veidi
  • Ideāli piemērots tīrīšanai pārtikas rūpniecībā
  • Lauksaimniecība
  • Staļļu tīrīšanai
  • Ideāli piemērots izmantošanai būvniecības un transporta, kā arī rūpniecības nozares uzņēmumos.
  • Transportlīdzekļu un mašīnu tīrīšana automobiļu, rūpniecības un lauksaimniecības jomā
  • Public sector
  • Konteineru/tvertņu tīrīšanai pārtikas, kosmētikas un ķīmijas rūpniecībā
Piederumi
