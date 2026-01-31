Akumulatora putekļsūcējs BVL 3/1 Bp
Īpašības un ieguvumi
Īpaši viegls, uz muguras nēsājams bezvadu putekļsūcējsIzgatavots no ļoti viegla, novatoriska EPP (putupolipropilēna). Nodrošina ergonomisku darbu. Viegli transportējams.
Ļoti novatorisks EPP (putupolipropilēns)Sevišķi izturīgs un ilgmūžīgs. Īpaši viegls. Ļoti draudzīgs videi, jo ir 100% pārstrādājams.
Lieliska ergonomikaJostas siksnas vadības panelis nodrošina vienkāršu funkciju kontroli. Iesūkšanas šļūteni var pievienot tā, lai būtu parocīgi gan labročiem, gan kreiļiem.
Bezslotiņu indukcijas motors
- Augsta nodilumizturība un ilgs kalpošanas mūžs.
- Pieļauj ilgus darba cēlienus un uzlabo darba efektivitāti un produktivitāti.
eco!efficiency režīms
- Īpašais eco!efficiency režīms samazina iekārtas enerģijas patēriņu un pagarina baterijas darbības laiku.
Pilnīga saderība Kärcher 36 V baterijas platformas ietvaros
- Akumulatoru bateriju var izmantot arī citās iekārtās.
- Darbības laikā paaugstina produktivitāti un drošību.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Baterijas platforma
|36 V baterijas platforma
|Tvertnes tilpums (l)
|3
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|65
|Gaisa plūsma (l/s)
|35.4
|Nominālā veiktspēja (W)
|350
|Vakuums (mbar/kPa)
|189 / 18.9
|Standarta nominālais platums ( )
|ID 35
|Nepieciešamais bateriju skaits (Gabals(i))
|1
|Veiktspēja no vienas baterijas uzlādes (m²)
|apt. 120 (5 Ah) / apt. 130 (6,0 Ah)
|Darbības laiks ar pilnu uzlādi (/min)
|eco!efficiency režīms: / maks. 52 (5 Ah) Jaudas režīms: / maks. 31 (5 Ah) eco!efficiency režīms: / maks. 73 (7,5 Ah) Jaudas režīms: / maks. 41 (7,5 Ah)
|Uzlādes strāva (A)
|2.5
|Krāsa
|melna
|Svars bez piederumiem (kg)
|4.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|5.6
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|220 x 317 x 450
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Variants: Baterija un lādētājs nav iekļauti komplektācijā
- Iesūkšanas šļūtenes garums: 1 m
- Iesūkšanas šļūtenes tips: ar līkumu
- Līkums: Antistatisks, ar gaisa plūsmas regulatoru
- Teleskopiska iesūkšanas caurule: 615 mm, 1007 mm
- Teleskopiskās iesūkšanas caurules materiāls: alumīnija
- Pārslēdzams grīdas uzgalis
- Uzgalis spraugām
- Filtra maisu daudzums: 1 Gabals(i)
- Filtra maisu materiāls: Flīss
- Motora aizsardzības filtri
Aprīkojums
- eco!efficiency režīms
- Rokturis pārnēsāšanai
