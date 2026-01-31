Akumulatora putekļsūcējs BVL 3/1 Bp

Īpašības un ieguvumi
Akumulatora putekļsūcējs BVL 3/1 Bp: Īpaši viegls, uz muguras nēsājams bezvadu putekļsūcējs
Īpaši viegls, uz muguras nēsājams bezvadu putekļsūcējs
Izgatavots no ļoti viegla, novatoriska EPP (putupolipropilēna). Nodrošina ergonomisku darbu. Viegli transportējams.
Akumulatora putekļsūcējs BVL 3/1 Bp: Ļoti novatorisks EPP (putupolipropilēns)
Ļoti novatorisks EPP (putupolipropilēns)
Sevišķi izturīgs un ilgmūžīgs. Īpaši viegls. Ļoti draudzīgs videi, jo ir 100% pārstrādājams.
Akumulatora putekļsūcējs BVL 3/1 Bp: Lieliska ergonomika
Lieliska ergonomika
Jostas siksnas vadības panelis nodrošina vienkāršu funkciju kontroli. Iesūkšanas šļūteni var pievienot tā, lai būtu parocīgi gan labročiem, gan kreiļiem.
Bezslotiņu indukcijas motors
  • Augsta nodilumizturība un ilgs kalpošanas mūžs.
  • Pieļauj ilgus darba cēlienus un uzlabo darba efektivitāti un produktivitāti.
eco!efficiency režīms
  • Īpašais eco!efficiency režīms samazina iekārtas enerģijas patēriņu un pagarina baterijas darbības laiku.
Pilnīga saderība Kärcher 36 V baterijas platformas ietvaros
  • Akumulatoru bateriju var izmantot arī citās iekārtās.
  • Darbības laikā paaugstina produktivitāti un drošību.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Baterijas platforma 36 V baterijas platforma
Tvertnes tilpums (l) 3
Skaņas spiediena līmenis (dB(A)) 65
Gaisa plūsma (l/s) 35.4
Nominālā veiktspēja (W) 350
Vakuums (mbar/kPa) 189 / 18.9
Standarta nominālais platums ( ) ID 35
Nepieciešamais bateriju skaits (Gabals(i)) 1
Veiktspēja no vienas baterijas uzlādes (m²) apt. 120 (5 Ah) / apt. 130 (6,0 Ah)
Darbības laiks ar pilnu uzlādi (/min) eco!efficiency režīms: / maks. 52 (5 Ah) Jaudas režīms: / maks. 31 (5 Ah) eco!efficiency režīms: / maks. 73 (7,5 Ah) Jaudas režīms: / maks. 41 (7,5 Ah)
Uzlādes strāva (A) 2.5
Krāsa melna
Svars bez piederumiem (kg) 4.1
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 5.6
Izmēri (G x P x A) (mm) 220 x 317 x 450

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Variants: Baterija un lādētājs nav iekļauti komplektācijā
  • Iesūkšanas šļūtenes garums: 1 m
  • Iesūkšanas šļūtenes tips: ar līkumu
  • Līkums: Antistatisks, ar gaisa plūsmas regulatoru
  • Teleskopiska iesūkšanas caurule: 615 mm, 1007 mm
  • Teleskopiskās iesūkšanas caurules materiāls: alumīnija
  • Pārslēdzams grīdas uzgalis
  • Uzgalis spraugām
  • Filtra maisu daudzums: 1 Gabals(i)
  • Filtra maisu materiāls: Flīss
  • Motora aizsardzības filtri

Aprīkojums

  • eco!efficiency režīms
  • Rokturis pārnēsāšanai
