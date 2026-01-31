Akumulatora putekļsūcējs BVL 5/1 Bp
Īpaši viegls un ļoti izturīgs, jo izgatavots no novatoriskā putupolipropilēna (EPP). Jaudīgs un izturīgs Karcher mugursomas bezvadu putekļsūcējs BVL 5/1 Bp pat šaurāko vietu tīrīšanai.
Mūsu īpaši vieglais, jaudīgais, ar bateriju darbināmais un uz muguras nēsājamais putekļsūcējs BVL 5/1 Bp ir pirmais putekļsūcējs, kura masa novatoriskā putupolipropilēna (EPP) dēļ nepārsniedz nieka 4,6 kg (svars uz muguras) un kura materiāla īpašības nodrošina arī sevišķu izturību un ilgmūžību. Šis uz muguras nēsājamais putekļsūcējs ar 500 vatu jaudu, ilgu baterijas darbības laiku un 5 litru tvertni ir vislabākā izvēle tīrīšanai visur, kur to apgrūtina ierobežota telpa, - vai nu kinoteātros, lidmašīnās, autobusos un vilcienos, vai arī birojos vai uz kāpnēm. Ergonomiskā pamatne, pārdomātā funkciju pārvaldība (visas svarīgās darbības un papildfunkcijas tiek kontrolētas, izmantojot vadības paneli uz jostas), kā arī ērtā lietošana ar konstrukciju, ko var pielāgot kā labročiem, tā kreiļiem, nodrošina parocīgu un vieglu darbu. Turklāt bezslotiņu indukcijas motors ir ļoti nodilumizturīgs. Tāpat tiek nodrošināti dažādi piederumi. Papildus ir pieejams HEPA 14 filtrs. Kad veicat pasūtījumu, lūdzu, ņemiet vērā, ka šai ierīces versijai jaudīgā Kärcher Battery Power+ baterija un saderīgais akumulatora uzlādētājs ir jāpasūta atsevišķi.
Īpašības un ieguvumi
Īpaši viegls, uz muguras nēsājams bezvadu putekļsūcējsIzgatavots no ļoti viegla, novatoriska EPP (putupolipropilēna). Nodrošina ergonomisku darbu. Viegli transportējams.
Ļoti novatorisks EPP (putupolipropilēns)Sevišķi izturīgs un ilgmūžīgs. Īpaši viegls. Ļoti draudzīgs videi, jo ir 100% pārstrādājams.
Lieliska ergonomikaMugursomas pamatne ir ļoti ērta izmantošanai pat ilgākos darba periodos. Jostas siksnas vadības panelis nodrošina vienkāršu funkciju kontroli. Iesūkšanas šļūteni var pievienot tā, lai būtu parocīgi gan labročiem, gan kreiļiem.
Bezslotiņu indukcijas motors
- Augsta nodilumizturība un ilgs kalpošanas mūžs.
- Pieļauj ilgus darba cēlienus un uzlabo darba efektivitāti un produktivitāti.
eco!efficiency režīms
- Īpašais eco!efficiency režīms samazina iekārtas enerģijas patēriņu un pagarina baterijas darbības laiku.
Pilnīga saderība Kärcher 36 V baterijas platformas ietvaros
- Akumulatoru bateriju var izmantot arī citās iekārtās.
- Darbības laikā paaugstina produktivitāti un drošību.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Baterijas platforma
|36 V baterijas platforma
|Tvertnes tilpums (l)
|5
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|65
|Gaisa plūsma (l/s)
|40
|Nominālā veiktspēja (W)
|500
|Vakuums (mbar/kPa)
|223 / 22.3
|Standarta nominālais platums ( )
|ID 35
|Nepieciešamais bateriju skaits (Gabals(i))
|1
|Veiktspēja no vienas baterijas uzlādes (m²)
|apt. 150 (6,0 Ah) / apt. 200 (7,5 Ah)
|Darbības laiks ar pilnu uzlādi (/min)
|eco!efficiency režīms: / maks. 50 (6,0 Ah) Jaudas režīms: / maks. 22 (6,0 Ah) eco!efficiency režīms: / maks. 64 (7,5 Ah) Jaudas režīms: / maks. 30 (7,5 Ah)
|Baterijas uzlādes laiks ar ātro lādētāju 80%/100% (min)
|44 / 68
|Uzlādes strāva (A)
|6
|Baterijas lādētājam nepieciešamā strāva (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Krāsa
|melna
|Svars bez piederumiem (kg)
|4.7
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|6.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|220 x 320 x 510
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Variants: Baterija un lādētājs nav iekļauti komplektācijā
- Iesūkšanas šļūtenes garums: 1 m
- Iesūkšanas šļūtenes tips: ar līkumu
- Līkums: Antistatisks, ar gaisa plūsmas regulatoru
- Teleskopiska iesūkšanas caurule: 615 mm, 1007 mm
- Teleskopiskās iesūkšanas caurules materiāls: Hromēts tērauds
- Pārslēdzams grīdas uzgalis
- Uzgalis tapsējumam
- Uzgalis spraugām
- Filtra maisu daudzums: 1 Gabals(i)
- Filtra maisu materiāls: Flīss
- Motora aizsardzības filtri
Aprīkojums
- eco!efficiency režīms
- Rokturis pārnēsāšanai
Pielietošanas veidi
- Ideāli piemērots tīrīšanai lidmašīnās, autobusos un vilcienos
- Nepārspējams viesnīcās un restorānos, mazumtirdzniecības veikalos, kinoteātros vai teātros
- Izdevīgs ēku apkalpošanas uzņēmējiem birojos, gaiteņos un kāpņu telpās.
