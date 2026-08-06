Akumulatora putekļsūcējs HV 1/1 Bp Cs
Ietverta pārnēsāšanas siksna un elastīga sūkšanas caurule, kas lieliski piemērota uzstādīšanas darbiem: mūsu ar akumulatoru darbināmais rokas putekļsūcējs HV 1/1 Bp Cs ar praktisku piederumu komplektu tirgotājiem.
Tirdzniecībā ātrumam ir liela nozīme, tādēļ mūsu ar akumulatoriem darbināmais rokas putekļsūcējs HV 1/1 Bp Cs lieti noder. Vienkārši lietojams, viegls, bez vada, izturīgs un ļoti spēcīgs - tas vienmēr ir pa rokai, uzjundījot putekļus vai citus netīrumus, piemēram, kas rodas uzstādīšanas darbu laikā. Piederumu komplektā, kas īpaši pielāgots tirgotāju prasībām, ietilpst ērta pārnēsāšanas siksna, elastīga izstiepjama sūkšanas šļūtene, plaisu uzgalis un sūkšanas suka, tādējādi padarot lielo putekļsūcēju ar kabeli izmantošanu novecojušu. HV 1/1 Bp Cs var izmantot arī daudziem citiem tīrīšanas darbiem - pieejami arī citi piederumu komplekti ēku remontam, mēbeļu vai transporta līdzekļu tīrīšanai. Veicot pasūtījumu, lūdzu, ņemiet vērā, ka jaudīgais Kärcher Battery Power + akumulators un saderīgais akumulatora lādētājs jāpasūta atsevišķi.
Īpašības un ieguvumi
Maisa filtrs ar lielu filtra virsmu un efektīva turbīnaAugsta tīrīšanas efektivitāte uz visu veidu virsmām.
Kompakta, viegla un universāla iekārtaDarbu ir iespējams veikt visos virzienos 360° amplitūdā.
Eco!efektivitātes režīmsIlgākam akumulatora darbības laikam. Samazina trokšņa līmeni līdz pieņemamam.
Ar ērtu reāllaika tehnoloģiju
- Atlikušā darbības laika norādīšanai tieši uz Kärcher Battery Power + akumulatora reāllaikā.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Baterijas platforma
|18 V baterijas platforma
|Tvertnes tilpums (l)
|0.9
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|70
|Gaisa plūsma (l/s)
|33
|Vakuums (mbar/kPa)
|47 / 4.7
|Standarta nominālais platums ( )
|ID 35
|Nepieciešamais bateriju skaits (Gabals(i))
|1
|Veiktspēja no vienas baterijas uzlādes (m²)
|maks. 100 (2,5 Ah)
|Darbības laiks ar pilnu uzlādi (/min)
|eco!efficiency režīms: / maks. 42 (3,0 Ah) Jaudas režīms: / maks. 25 (3,0 Ah) eco!efficiency režīms: / maks. 29 (2,5 Ah) Jaudas režīms: / maks. 22 (2,5 Ah)
|Krāsa
|antracīta
|Svars bez piederumiem (kg)
|1.8
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|2.6
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|313 x 115 x 315
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Variants: Baterija un lādētājs nav iekļauti komplektācijā
- Iesūkšanas šļūtenes garums: 0.5 m
- Iesūkšanas šļūtenes tips: Staipīga iesūkšanas šļūtene
- Uzgalis spraugām
- Sūkšanas birste
- Cilindriskais filtrs: Papīrs
- Sākuma filtrs
- Pārnēsāšanas siksna
Aprīkojums
- eco!efficiency režīms
Pielietošanas veidi
- Piemērots tirgotājiem, piemēram, urbšanas putekļu noņemšanai
Piederumi
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