Akumulatora putekļsūcējs HV 1/1 Bp Cs

Ietverta pārnēsāšanas siksna un elastīga sūkšanas caurule, kas lieliski piemērota uzstādīšanas darbiem: mūsu ar akumulatoru darbināmais rokas putekļsūcējs HV 1/1 Bp Cs ar praktisku piederumu komplektu tirgotājiem.

Tirdzniecībā ātrumam ir liela nozīme, tādēļ mūsu ar akumulatoriem darbināmais rokas putekļsūcējs HV 1/1 Bp Cs lieti noder. Vienkārši lietojams, viegls, bez vada, izturīgs un ļoti spēcīgs - tas vienmēr ir pa rokai, uzjundījot putekļus vai citus netīrumus, piemēram, kas rodas uzstādīšanas darbu laikā. Piederumu komplektā, kas īpaši pielāgots tirgotāju prasībām, ietilpst ērta pārnēsāšanas siksna, elastīga izstiepjama sūkšanas šļūtene, plaisu uzgalis un sūkšanas suka, tādējādi padarot lielo putekļsūcēju ar kabeli izmantošanu novecojušu. HV 1/1 Bp Cs var izmantot arī daudziem citiem tīrīšanas darbiem - pieejami arī citi piederumu komplekti ēku remontam, mēbeļu vai transporta līdzekļu tīrīšanai. Veicot pasūtījumu, lūdzu, ņemiet vērā, ka jaudīgais Kärcher Battery Power + akumulators un saderīgais akumulatora lādētājs jāpasūta atsevišķi.

Īpašības un ieguvumi
Akumulatora putekļsūcējs HV 1/1 Bp Cs: Maisa filtrs ar lielu filtra virsmu un efektīva turbīna
Maisa filtrs ar lielu filtra virsmu un efektīva turbīna
Augsta tīrīšanas efektivitāte uz visu veidu virsmām.
Akumulatora putekļsūcējs HV 1/1 Bp Cs: Kompakta, viegla un universāla iekārta
Kompakta, viegla un universāla iekārta
Darbu ir iespējams veikt visos virzienos 360° amplitūdā.
Akumulatora putekļsūcējs HV 1/1 Bp Cs: Eco!efektivitātes režīms
Eco!efektivitātes režīms
Ilgākam akumulatora darbības laikam. Samazina trokšņa līmeni līdz pieņemamam.
Ar ērtu reāllaika tehnoloģiju
  • Atlikušā darbības laika norādīšanai tieši uz Kärcher Battery Power + akumulatora reāllaikā.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Baterijas platforma 18 V baterijas platforma
Tvertnes tilpums (l) 0.9
Skaņas spiediena līmenis (dB(A)) 70
Gaisa plūsma (l/s) 33
Vakuums (mbar/kPa) 47 / 4.7
Standarta nominālais platums ( ) ID 35
Nepieciešamais bateriju skaits (Gabals(i)) 1
Veiktspēja no vienas baterijas uzlādes (m²) maks. 100 (2,5 Ah)
Darbības laiks ar pilnu uzlādi (/min) eco!efficiency režīms: / maks. 42 (3,0 Ah) Jaudas režīms: / maks. 25 (3,0 Ah) eco!efficiency režīms: / maks. 29 (2,5 Ah) Jaudas režīms: / maks. 22 (2,5 Ah)
Krāsa antracīta
Svars bez piederumiem (kg) 1.8
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 2.6
Izmēri (G x P x A) (mm) 313 x 115 x 315

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Variants: Baterija un lādētājs nav iekļauti komplektācijā
  • Iesūkšanas šļūtenes garums: 0.5 m
  • Iesūkšanas šļūtenes tips: Staipīga iesūkšanas šļūtene
  • Uzgalis spraugām
  • Sūkšanas birste
  • Cilindriskais filtrs: Papīrs
  • Sākuma filtrs
  • Pārnēsāšanas siksna

Aprīkojums

  • eco!efficiency režīms
Akumulatora putekļsūcējs HV 1/1 Bp Cs
Akumulatora putekļsūcējs HV 1/1 Bp Cs
Akumulatora putekļsūcējs HV 1/1 Bp Cs
Pielietošanas veidi
  • Piemērots tirgotājiem, piemēram, urbšanas putekļu noņemšanai
Piederumi
Visi produkti ar tādu pašu akumulatoru
Atrast HV 1/1 Bp Cs rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

VISA, MASTERCARD, GooglePay, ApplePay vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide aktuālajam preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

07.08. 8–15
08.08. Slēgts

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

07.08. 8–15
08.08. Slēgts

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

07.08. 9–14
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

07.08. 8–15
08.08. Slēgts

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

07.08. 9–13
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

07.08. 9–13
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher centrs Valmiera, Cepļa iela 1
veikals.valmiera@karcher.com, +371 20 922 859

07.08. 9–14
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Valmiera, Cepļa iela 1
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

07.08. 9–14
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

SADARBOJAMIES AR
JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija