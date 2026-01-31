Akumulatora putekļsūcējs HV 1/1 Bp Cs *EU
Battery-powered handheld vacuum cleaner HV 1/1 Bp Cs: powerful, versatile, lightweight and, thanks to the accessory kit with carrying strap and flexible suction hose, ideal for instal. work.
Compact, lightweight, cordless: the battery powered handheld vacuum cleaner HV 1/1 Bp Cs impresses with its standard accessory kit, particularly for the removal of such dirt as is generated during typical installation work. Thanks to the practical carrying strap, tradesmen have both hands free at all times. A flexible stretchable suction hose, a crevice nozzle and a suction brush round off the well-designed, practical set. Drill dust and other dirt are thus quickly eliminated without the need to transport large vacuum cleaners. Thanks to the Kärcher Battery Power battery, the durable machine with its great suction power is also suitable for many other uses, for example building, furniture or vehicle cleaning. For these areas of use, separate accessory kits specifically tailored to the respective work are also available. The powerful Kärcher Battery Power battery and a suitable quick charger are also included as standard.
Īpašības un ieguvumi
Maisa filtrs ar lielu filtra virsmu un efektīva turbīnaAugsta tīrīšanas efektivitāte uz visu veidu virsmām.
Kompakta, viegla un universāla iekārtaDarbu ir iespējams veikt visos virzienos 360° amplitūdā.
Eco!efektivitātes režīmsIetaupa enerģiju un paildzina baterijas darbības laiku. Samazina trokšņa līmeni līdz pieņemamam.
Ar ērtu reāllaika tehnoloģiju
- Parādīta atlikušo darbības laiku reāllaikā uz paša Kärcher Battery Power akumulatora.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Baterijas platforma
|18 V baterijas platforma
|Tvertnes tilpums (l)
|0.9
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|70
|Gaisa plūsma (l/s)
|33
|Vakuums (mbar/kPa)
|47 / 4.7
|Standarta nominālais platums ( )
|ID 35
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Spriegums (V)
|18
|Kapacitāte (Ah)
|2.5
|Nepieciešamais bateriju skaits (Gabals(i))
|1
|Darbības laiks ar pilnu uzlādi (/min)
|eco!efficiency režīms: / maks. 29 (2,5 Ah) Jaudas režīms: / maks. 22 (2,5 Ah) eco!efficiency režīms: / maks. 42 (3,0 Ah) Jaudas režīms: / maks. 25 (3,0 Ah)
|Baterijas uzlādes laiks ar ātro lādētāju 80%/100% (min)
|44 / 83
|Uzlādes strāva (A)
|2.5
|Baterijas lādētājam nepieciešamā strāva (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Krāsa
|antracīta
|Svars bez piederumiem (kg)
|1.8
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|4
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|313 x 115 x 315
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Variants: Baterija un lādētājs ir iekļauti komplektācijā
- Iesūkšanas šļūtenes garums: 0.5 m
- Iesūkšanas šļūtenes tips: Staipīga iesūkšanas šļūtene
- Uzgalis spraugām
- Sūkšanas birste
- Cilindriskais filtrs: Papīrs
- Sākuma filtrs
- Baterija: 18 V / 2,5 Ah Battery Power baterija (1 gab.)
- Lādētājs: 18 V Battery Power ātrais lādētājs (1 gab.)
- Pārnēsāšanas siksna
Aprīkojums
- eco!efficiency režīms
Pielietošanas veidi
- Piemērots tirgotājiem, piemēram, urbšanas putekļu noņemšanai
