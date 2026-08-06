Akumulatora putekļsūcējs HV 1/1 Bp Fs
Viegls, jaudīgs, universāls un lieliski piemērots celtniecības darbuzņēmējiem: mūsu ar akumulatoru darbināmais rokas putekļsūcējs HV 1/1 Bp Fs. Ietverts visaptverošs piederumu komplekts, kas satur polsterējumu, grīdu un spraugas sprauslu.
Mūsu ar baterijām darbināmais rokas putekļsūcējs HV 1/1 Bp Fs ir lieliski piemērots ēku tīrīšanai, lai sūktu putekļus mazākās vai slēgtās telpās,kā arī tīrītu mēbeles vai salonus. Piederumu komplekts ar polsterējumu, grīdas un plaisu sprauslu, sūkšanas suku un sūkšanas caurulēm ir īpaši pielāgots šim lietojumam. Kompakts, viegli lietojams, viegls un bez vada - HV 1/1 Bp Fs pārsteidz ar iesūkšanas jaudu un izturību un padara darbu ievērojami ātrāku un veiklāku, nekā tas ir iespējams ar lielu iekārtu ar kabeli. To var arī viegli izmantot tīrīšanas darbiem transportlīdzekļos vai netīrumu noņemšanai uzstādīšanas darbu laikā. Šiem nolūkiem ir pieejami citi, optimāli saderīgi piederumu komplekti. Veicot pasūtījumu, lūdzu, ņemiet vērā, ka jaudīgais Kärcher Battery Power + akumulators un saderīgais akumulatora lādētājs jāpasūta atsevišķi.
Īpašības un ieguvumi
Maisa filtrs ar lielu filtra virsmu un efektīva turbīnaAugsta tīrīšanas efektivitāte uz visu veidu virsmām.
Kompakta, viegla un universāla iekārtaDarbu ir iespējams veikt visos virzienos 360° amplitūdā.
Eco!efektivitātes režīmsIetaupa enerģiju un paildzina baterijas darbības laiku. Samazina trokšņa līmeni līdz pieņemamam.
Ar ērtu reāllaika tehnoloģiju
- Atlikušā darbības laika norādīšanai tieši uz Kärcher Battery Power + akumulatora reāllaikā.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Baterijas platforma
|18 V baterijas platforma
|Tvertnes tilpums (l)
|0.9
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|70
|Gaisa plūsma (l/s)
|33
|Vakuums (mbar/kPa)
|47 / 4.7
|Standarta nominālais platums ( )
|ID 35
|Nepieciešamais bateriju skaits (Gabals(i))
|1
|Veiktspēja no vienas baterijas uzlādes (m²)
|maks. 100 (2,5 Ah)
|Darbības laiks ar pilnu uzlādi (/min)
|eco!efficiency režīms: / maks. 42 (3,0 Ah) Jaudas režīms: / maks. 25 (3,0 Ah) eco!efficiency režīms: / maks. 29 (2,5 Ah) Jaudas režīms: / maks. 22 (2,5 Ah)
|Krāsa
|antracīta
|Svars bez piederumiem (kg)
|1.8
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|2.6
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|313 x 115 x 315
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Variants: Baterija un lādētājs nav iekļauti komplektācijā
- Iesūkšanas cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
- Iesūkšanas cauruļu garums: 505 mm
- Iesūkšanas cauruļu materiāls: Plastmasa
- Grīdas uzgalis
- Uzgalis tapsējumam
- Uzgalis spraugām
- Sūkšanas birste
- Cilindriskais filtrs: Papīrs
- Sākuma filtrs
Aprīkojums
- eco!efficiency režīms
Videos
Pielietošanas veidi
- Lieliski piemērots salona vai nelielu telpu tīrīšanai ēkās
- Transportlīdzekļu tīrīšana
Piederumi
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