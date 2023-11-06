Ar bateriju darbināmais mugursomas veida putekļsūcējs BVL 5/1 BP
ĪPAŠI VIEGLS UN ĻOTI JAUDĪGS. Novatoriskā putupolipropilēna (EPP) materiāla izmantošanas dēļ putekļsūcējs BVL 5/1 Bp ir vieglākais savā klasē. Īpaši jaudīgs un pielāgojams Jūsu uzkopšanas prasībām – tāds ir šis Kärcher mugursomas veida putekļsūcējs, kas ir neaizstājams palīgs visur, kur nav iespējams izmantot ierastu izmēru putekļsūcējus, piemēram, šaurās telpās, uz kāpnēm, autobusos, lidmašīnās un kinoteātros. Šajā lapā varēsiet uzzināt visu par jaunā BVL 5/1 Bp putekļsūcēja priekšrocībām.
Īpaši viegls un iespaidīgi jaudīgs
JAUNAIS, AR BATERIJU DARBINĀMAIS MUGURSOMAS VEIDA PUTEKĻSŪCĒJS BVL 5/1 BP
Neatkarīgi no tā, vai uzkopjat klases, birojus, kāpņu telpas, noliktavas vai sabiedrisko transportu (autobusus, pat lidmašīnas), ir neskaitāmas situācijas, kad nepieciešams izmantot vieglu un kompaktu putekļsūcēju. Jaunajam, ar bateriju darbināmajam Kärcher mugursomas veida putekļsūcējam BVL 5/1 Bp ir ļoti mazs svars, liela sūkšanas jauda un ilgs baterijas darbības laiks. Jāizceļ: tā baterija pieder pie Kärcher Battery Power+, t. i., mūsu 36 V bateriju platformas. Ar šo iekārtu apnicīgā kontaktligzdas meklēšana un apgrūtinošā putekļsūcēja stiepšana un vilkšana paliks pagātnē.
ŠIS MUGURSOMAS VEIDA PUTEKĻSŪCĒJS IR ĪPAŠI VIEGLS
Kad kaut kas ir jānēsā uz muguras, lietotāja veselībai ļoti būtisks ir iekārtas svars un ergonomika, tādēļ Kärcher mugursomas putekļsūcējs BVL 5/1 Bp ir izgatavots no putupolipropilēna (EPP). Šis materiāls ir izturīgs, bet reizē arī ļoti viegls, jo tā sastāvā ir 96% gaisa. EPP absorbē troksni un ir 100% pārstrādājams.
EPP materiāla dēļ BVL 5/1 Bp svars bez piederumiem ir vien 3,3 kg, savukārt svars ar bateriju – 4,6 kg, kas padara to par vienu no vieglākajām iekārtām tirgū.
ATVIEGLOJIET SAVU DARBU AR BVL 5/1 BP
Putekļsūcēja muguras daļas pamatni var pielāgot operatora augstumam, un iesūkšanas šļūteni var pievienot iekārtai tā, lai darboties būtu parocīgi gan labročiem, gan kreiļiem. Putekļsūcēja vadības panelis atrodas uz tā jostas siksnas, tāpēc tas vienmēr ir ērti sasniedzams neatkarīgi no tā, vai pārbaudāt uzlādes stāvokli, ieslēdzat vai izslēdzat iekārtu vai aktivizējat eco!efficiency režīmu.
GALVENĀ ĪPAŠĪBA – PAROCĪGUMS
BVL 5/1 Bp putekļsūcēju var viegli pielāgot darbam ar kreiso vai labo roku – vienkārši atveriet iekārtas aizdares slēdzi un pagrieziet netīrumu tvertni tā, lai iesūkšanas šļūtenes savienojums atrastos vajadzīgajā pusē (kreisajā vai labajā). Pēc tam atkal pievienojiet šļūteni, un iekārta ir gatava darbam.
Tas tiešām var būt tik vienkārši. Noskatieties video un pārliecinieties paši!
PUTEKĻSŪCĒJA 36 V BATERIJA
Putekļsūcēja 36 V/6,0 Ah litija jonu baterija ir savietojama ar citiem 36 V produktiem, kurus arī darbina Kärcher Battery Power+ baterijas platforma. Bp Pack versijas standarta komplektācijā iekļautā baterija eco!efficiency režīmā var darbināt BVL 5/1 Bp līdz aptuveni 50 minūtēm. Izmantojot ātro lādētāju (iekļauts tikai Pack komplektācijā), baterijas uzlāde līdz 80% ilgst 44 minūtes, bet līdz 100% – 68 minūtes. Tātad, ja Jums ir viena papildu baterija, varat strādāt stundām ilgi.
Baterijai nebūs nepieciešama nekāda apkope, un tā nodrošina iespaidīgu kalpošanas laiku – 1000 ciklu –, kas gādā par zemākām kopējām izmaksām un ilgāku iekārtas kalpošanas laiku.
MAKSIMĀLA TĪRĪBA HEPA FILTRA DĒĻ
Mugursomas veida putekļsūcēja papildaprīkojumā ir pieejams arī HEPA 14 filtrs, kas ar 99,995% putekļu savākšanas spēju aizturēs pat vismazākās daļiņas. Augstā filtrācijas spēja nodrošina, ka praktiski visi aerosoli, kā arī vīrusi u. c. mikroorganismi tiek notverti un nenokļūst atpakaļ apkārtējā gaisā. Sertificēts saskaņā ar standartu DIN EN 1822:2019, HEPA 14 filtrs ir piemērots lietošanai vietās ar augstām higiēnas prasībām.
MUGURSOMAS PUTEKĻSŪCĒJS AR BEZSLOTIŅU MOTORU
BVL 5/1 Bp putekļsūcēju ir grūti nolietot tā bezslotiņu indukcijas motora dēļ, tas gādā par iekārtas ilgo kalpošanas laiku. Tādēļ šis putekļsūcējs ir ideāli piemērots darbiem, kuru veikšanai jāpielieto daudz pūliņu, jo ar to varēsiet paaugstināt darbu efektivitāti un produktivitāti.
VIENKĀRŠA LIETOŠANA
Ar bateriju darbināmo mugursomas veida putekļsūcēju BVL 5/1 Bp ir viegli lietot. Uz jostas siksnas atrodas tā vadības panelis, kas uzrāda uzlādes statusu un ieslēdz/izslēdz iekārtu. Uz tā arī var aktivizēt enerģijas taupīšanas režīmu (eco!efficiency).
ĪSUMĀ PAR BVL 5/1 BP PUTEKĻSŪCĒJA PRIEKŠROCĪBĀM:
Kāpēc pāriet uz ar bateriju darbināmu mugursomas putekļsūcēju? Vai, citiem vārdiem, kādas ir tā priekšrocības? Lūk, dažas no galvenajām:
Gatavs darbam gandrīz uzreiz pēc ieslēgšanas
Darbojas bez elektrības pieslēguma un vadiem
Viegls un kompakts, tāpēc arī viegli pārnēsājams
Ideāli piemērots lietošanai vietās ar lielu apmeklētāju plūsmu
Ievērojams izmaksu ietaupījums efektīvākas darbības dēļ
Savietojams ar baterijas platformu
ŠIS PUTEKĻSŪCĒJS IR PIEMĒROTS LIETOŠANAI:
TRANSPORTA UN LOĢISTIKAS NOZARĒ
Noliktavā var būt grūti atrast elektrības kontaktligzdu, bet, ja izmantosiet BVL 5/1 Bp putekļsūcēju, to meklēt vairs nebūs vajadzīgs.
NEPAROCĪGĀS VIETĀS
Vai Jums ir ātri un rūpīgi jāiztīra kāpņu telpa vai lifts? Ar BVL 5/1 Bp putekļsūcēju tas ir pavisam vienkārši!
MAZUMTIRDZNIECĪBĀ
Uzkopšana ar šo putekļsūcēju netraucēs apmeklētājiem. Kaut kas izliets uz veikala grīdas? BVL 5/1 Bp tā nav problēma.
SPORTA ZĀLĒS
Jūs savu sporta zāli varat iztīrīt ātri un efektīvi ar mūsu mugursomas veida putekļsūcēju. Ar to varēsiet iekļūt un iztīrīt vietas, kuras nav iespējams aizsniegt ar parasto putekļsūcēju, piemēram, starp trenažieriem.
KAFEJNĪCĀS UN RESTORĀNOS
Ātri sasūciet netīrumus un putekļus, netraucējot viesiem. Ar BVL 5/1 Bp mugursomas putekļsūcēju Jūs varat apmeklētājiem nodrošināt maksimālu tīrību ar minimālu piepūli, jo tas sver tikai 4,6 kilogramus.
UNIKĀLAIS BEZVADU PUTEKĻSŪCĒJS IR PIEEJAMS JAU TAGAD!
Jaunais, īpaši vieglais, ļoti jaudīgais un ar bateriju darbināmais mugursomas putekļsūcējs BVL 5/1 Bp ir ideāls risinājums ātrai, ērtai un iedarbīgai netīrumu savākšanai, īpaši vietās, kur piekļuve var būt apgrūtināta. Šis mugursomas putekļsūcējs ir pieejams arī Bp Pack versijā, kurā ietilpst 36 V baterija un ātrais lādētājs. Vai Jums jau ir cita 36 V iekārta, kas ir savietojama ar Kärcher Battery Power+ bateriju platformu? Ja jā, tad, iespējams, Jūs vēlētos iegādāties Bp versiju, kurā ir tā pati iekārta, bet nav iekļauta baterija un ātrais lādētājs. Iekārtu varat ātri un ērti iegādāties mūsu tiešsaistes veikalā vai pie Jums tuvākā, oficiālā Kärcher dīlera.
BVL 5/1 BP PACK
Īpaši viegls, ar bateriju darbināms mugursomas veida putekļsūcējs ar iespaidīgu sūkšanas jaudu. Nekāda strāvas kabeļa un minimāls svars.
Iekārta ir aprīkota ar:
1 x 36 V/6,0 Ah bateriju
1 x 36 V ātro lādētāju
Darbojas ar maināmu 36 V bateriju, kas ir savietojama ar citām Battery Power+ bateriju platformas iekārtām.
- Gaisa plūsmas intensitāte (l/s) 40
- Vakuums (mbar) 223
- Tvertnes tilpums (l) 5
- Jauda (W) 500
- Svars, ieskaitot 36 V/6,0 Ah bateriju (kg) 4,6
- Baterija (V/Ah) 18/3,0
- Standarta komplektācijā ietilpst teleskopiskā sūkšanas caurule, uzgalis tapsējumam, kombinētais uzgalis grīdai, uzgalis spraugām, 1 m gara iesūkšanas šļūtene.
Ar 1 x 36 V/6,0 Ah bateriju putekļsūcēju var darbināt aptuveni 22 minūtes jaudas režīmā un apmēram 50 minūtes eco!efficiency režīmā. Padoms – ar 36 V/7,5 ah bateriju eco!efficiency režīmā var strādāt līdz pat 64 minūtēm.
BVL 5/1 BP
Īpaši viegls, ar bateriju darbināms mugursomas veida putekļsūcējs ar iespaidīgu sūkšanas jaudu. Nekāda strāvas kabeļa un minimāls svars.
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: šajā komplektācijā nav iekļauts ne ātrais lādētājs, ne baterija.
Darbojas ar maināmu 36 V bateriju, kas ir savietojama ar citām Battery Power+ bateriju platformas iekārtām.
- Gaisa plūsmas intensitāte (l/s) 40
- Vakuums (mbar) 223
- Tvertnes tilpums (l) 5
- Jauda (W) 500
- Svars, ieskaitot 36 V/6,0 Ah bateriju (kg) 4,6
- Baterija (V/Ah) 18/3,0
- Standarta komplektācijā ietilpst teleskopiskā sūkšanas caurule, uzgalis tapsējumam, kombinētais uzgalis grīdai, uzgalis spraugām, 1 m gara iesūkšanas šļūtene.
Ar 1 x 36 V/6,0 Ah bateriju putekļsūcēju var darbināt aptuveni 22 minūtes jaudas režīmā un apmēram 50 minūtes eco!efficiency režīmā. Padoms – ar 36 V/7,5 ah bateriju eco!efficiency režīmā var strādāt līdz pat 64 minūtēm.
Kärcher mugursomas putekļsūcēja oriģinālie piederumi
Oriģinālie Kärcher piederumi nodrošina maksimālu BVL 5/1 Bp Pack veiktspēju. Jūs varat ātri un vienkārši pasūtīt piederumus mūsu tiešsaistes veikalā.
FLĪSA FILTRA MAISI
Lai nodrošinātu maksimālu sūkšanas jaudu, noteikti jāizmanto trīskārtīgie, pret plīsumiem noturīgie flīsa filtra maisi, kas paredzēti M putekļu klasei. Pasūtiet filtru maisus savam BVL 5/1 Bp Pack! Iepakojumā ir 10 vienības.
HEPA 14 FILTRS
Šī pēc izvēles pieejamā HEPA 14 filtra kaste palielina filtrēšanas efektivitāti un uzlabo izplūdes gaisa kvalitāti. Šis filtrs jāmaina pēc ne vairāk kā 50 darba stundām.
BATTERY POWER+ BATERIJA 36 V/7,5 AH
Izmantojiet savu BVL 5/1 Bp putekļsūcēju maksimāli – ar šo papildu bateriju eco!efficiency režīmā varat strādāt līdz pat 64 minūtēm!
Kā tas darbojas?
Mūsu jaunais, īpaši vieglais un jaudīgais BVL 5/1 Bp Pack baterijas mugursomas putekļsūcējs ir ideāla izvēle ikvienam, kurš meklē putekļsūcēju, kas spēj ar jaudu strādāt pat grūti aizsniedzamās vietās. Nelielā svara (tikai 4,6 kg) un novatoriskās baterijas tehnoloģijas dēļ BVL 5/1 Bp Pack ir gatavs uz visu: ar augstas veiktspējas 36 V litija jonu bateriju no Kärcher Battery Power+ baterijas platformas šis putekļsūcējs ir īpaši piemērots regulārai nelielu telpu tīrīšanai birojos, veikalos un ģimenes ārstu praksēs, kā arī viesnīcās, restorānos, ēdnīcās, skolās un slimnīcās – būtībā visur, kur nav iespējams izmantot ierasto izmēru putekļsūcēju.
Lieliski piemērots lietošanai lidmašīnās
Ar mugursomas veida putekļsūcēju iespējams iztīrīt pat tādas neparocīgas vietas kā bagāžas skapīšus, kas atrodas virs pasažieru galvām. Tā kā Jums vairs nav jāpaceļ iekārta, viena roka ir brīva, kas ievērojami atvieglo Jūsu darbu. Tas ir ideāli piemērots izmantošanai lidmašīnās, jo putekļsūcējam ir mazs svars un tas nav atkarīgs no elektrotīkla.
Iespējams uzkopt arī augstākas vietas
Ar mugursomas putekļsūcēju Jūs varat iekļūt visos viesnīcas istabu stūrīšos, un, ja ko nevarat aizsniegt stāvus, varat vienkārši paņemt kāpnes.
Pārvietošanās brīvība
Ar šo mugursomas putekļsūcēju varēsiet uzkopt viesnīcu numuriņus, netraucējot viesiem. Tam nav apgrūtinoša strāvas kabeļa, aiz kura apmeklētāji varētu aizķerties, un tagad būs iespējams piekļūt arī citām vietām, piemēram, baseinam, kuras ar ierasto izmēru putekļsūcēju parasti nevar sasniegt.