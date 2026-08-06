Akumulatora putekļsūcējs T 10/1 Bp

Izturīgs, jaudīgs un ergonomisks: ar bateriju darbināmais putekļsūcējs T 10/1 Bp ir ražots no 45 % otrreizēji pārstrādāta materiāla¹⁾.

Viesnīcu un ēdināšanas nozare, kā arī individuālie mazumtirgotāji un ēku apsaimniekotāji būs ieguvēji ar mūsu T 10/1 Bp baterijas putekļsūcēja sausajai uzkopšanai. Par to gādā izcilā iesūkšanas jauda un klusā darbība, kas ir tikai 57 dB(A). Putekļsūcējs ir izgatavots ilgtspējīgi, proti, no 45 procentiem pārstrādāta materiāla¹⁾, un tam ir izcila tīrīšanas veiktspēja, izturība un lieliska cenas un veiktspējas attiecība. Putekļsūcējs sniedz izcilus tīrīšanas rezultātus ar 36 V Kärcher Battery Power+ baterijām. T 10/1 Bp ir kompakts, noturīgs pret sasvēršanos un manevrējams, tvertnei ir 10 litru tilpums. Nolokāms pārnēsāšanas rokturis ļauj to transportēt ergonomiski un tuvu ķermenim. Komplektācijā iekļauto uzgali sparugām vienmēr var ērti novietot uz T 10/1 Bp. Papildus var iegādāties ļoti efektīvu HEPA 14 filtru. Lūdzu, pievērsiet uzmanību tam, ka, iegādājoties šo putekļsūcēja versiju, baterija un ātrais lādētājs ir jāiegādājas atsevišķi.

Īpašības un ieguvumi
Akumulatora putekļsūcējs T 10/1 Bp: Izturīgs un ilgtspējīgs – sastāv no s45 % pārstrādāta materiāla
Izturīgs un ilgtspējīgs – sastāv no s45 % pārstrādāta materiāla
Ražošanā samazināta izejvielu un enerģijas izmantošana. Pārstrādātu materiālu izmantošana samazina CO₂ emisijas.
Akumulatora putekļsūcējs T 10/1 Bp: eco!efficiency režīms
eco!efficiency režīms
Mazāks elektrības patēriņš gādā par ilgtspējību. Samazina skaļumu un trokšņa piesārņojumu. Pagarina baterijas darbības laiku.
Akumulatora putekļsūcējs T 10/1 Bp: Ergonomisks, kompakts, lietotājam draudzīgs dizains
Ergonomisks, kompakts, lietotājam draudzīgs dizains
Ergonomiska pārvietošana – iekārtu iespējams nest tuvu pie ķermeņa. Ergonomisks šļūtenes līkums un ērts rokturis pārvietošanai. Vietu taupoša, ātra un vienkārša uzglabāšana
Īpaši kluss – trokšņa līmenis ir tikai 57 dB(A)
  • Lieliski piemērots darbam telpās, kurās ir paaugstināta jutība pret troksni.
  • Samazināts trokšņa piesārņojums.
  • Samazina tādus riskus kā stresu un dzirdes traucējumu rašanos
Viegls
  • Viegla iekārtas pārvietošana, pat tikai ar vienu roku.
  • Viegli pārnest pāri pakāpieniem un pārvietot pa kāpnēm.
Pilnīga saderība Kärcher 36 V baterijas platformas ietvaros
  • Saderīgs ar visām 36 V Kärcher Battery Power+/Power baterijām.
  • Uz baterijas uzrādīts atlikušais iekārtas darbības laiks.
  • Jaudīgā baterija ir ātri un viegli nomaināms.
Lietotājam draudzīga darbība
  • Divas, lielas spiedpogas: iekārtas ieslēgšanai/izslēgšanai un eco!efficiency režīmam.
  • Ātra un vienkārša lietošana ar roku vai pat kāju.
  • Praktiska novietošana stāvus pozīcijā, kas gādā par ērtu uzglabāšanu, pat īsos darba pārtraukumos.
Papildus varat iegādāties īpaši efektīvu HEPA 14 filtru
  • Visaugstākajiem drošības standartiem atbilstīgs, arī vietās ar augstām higiēnas prasībām.
  • Augsta filtrācijas un atdalīšanas pakāpe – 99,995 %.
Galvenā filtra grozs
  • Izturīgs, noturīgs un ilgtspējīgs.
  • Izgatavots no noturīga flīsa.
  • Var mazgāt ar rokām 30 °C temperatūrā un lietot atkārtoti.
Piederumu uzglabāšanas risinājums
  • Spraugu uzgali var ērti uzglabāt iekārtas galvā.
  • Vietu taupoša glabāšana, piederumi vienmēr būs pa rokai.
  • Droša un parocīga iekārtas un piederumu pārvietošana.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Baterijas platforma 36 V baterijas platforma
Tvertnes tilpums (l) 10
Tvertnes materiāls Plastmasa ar pārstrādātiem materiāliem
Skaņas spiediena līmenis (dB(A)) 57
Gaisa plūsma (l/s) 40
Nominālā veiktspēja (W) 500
Vakuums (mbar/kPa) 223 / 22
Nepieciešamais bateriju skaits (Gabals(i)) 1
Veiktspēja no vienas baterijas uzlādes (m²) apt. 150 (7,5 Ah)
Darbības laiks ar pilnu uzlādi (/min) eco!efficiency režīms: / maks. 66 (7,5 Ah) Jaudas režīms: / maks. 31 (7,5 Ah) eco!efficiency režīms: / maks. 50 (6,0 Ah) Jaudas režīms: / maks. 22 (6,0 Ah)
Baterijas uzlādes laiks ar ātro lādētāju 80%/100% (min) 58 / 81
Uzlādes strāva (A) 6
Spriegums (akumulatoru lādētāja barošanas avots) (V) 100 - 240
Frekvence (akumulatoru lādētāja strāvas padeve) (Hz) 50 - 60
Krāsa antracīta
Svars bez piederumiem (kg) 6.8
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 8.3
Izmēri (G x P x A) (mm) 440 x 250 x 355

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Variants: Baterija un lādētājs nav iekļauti komplektācijā
  • Iesūkšanas šļūtenes garums: 2 m
  • Iesūkšanas cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
  • Iesūkšanas cauruļu garums: 505 mm
  • Iesūkšanas cauruļu materiāls: Hromēts tērauds
  • Līkums: Antistatisks, ar gaisa plūsmas regulatoru
  • Pārslēdzams grīdas uzgalis
  • Uzgalis spraugām
  • Filtra maisu daudzums: 1 Gabals(i)
  • Filtra maisu materiāls: Flīss
  • Motora aizsardzības filtri
  • Pastāvīgais filtra grozs: Flīss

Aprīkojums

  • eco!efficiency režīms
  • Ergonomisks rokturis pārnēsāšanai
  • Piederumu uzglabāšanas risinājums
Akumulatora putekļsūcējs T 10/1 Bp
Akumulatora putekļsūcējs T 10/1 Bp
Akumulatora putekļsūcējs T 10/1 Bp
Akumulatora putekļsūcējs T 10/1 Bp
Akumulatora putekļsūcējs T 10/1 Bp
Videos
Pielietošanas veidi
  • Ideāli piemērota lietošanai viesnīcās, ēdināšanas uzņēmumos, mazumtirdzniecībā un ēku uzkopšanā
  • Cietie grīdas segumi
  • Ar paklāju klātas grīdas
Piederumi
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Atrast T 10/1 Bp rezerves daļas

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Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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