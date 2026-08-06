Akumulatora putekļsūcējs T 10/1 Bp
Izturīgs, jaudīgs un ergonomisks: ar bateriju darbināmais putekļsūcējs T 10/1 Bp ir ražots no 45 % otrreizēji pārstrādāta materiāla¹⁾.
Viesnīcu un ēdināšanas nozare, kā arī individuālie mazumtirgotāji un ēku apsaimniekotāji būs ieguvēji ar mūsu T 10/1 Bp baterijas putekļsūcēja sausajai uzkopšanai. Par to gādā izcilā iesūkšanas jauda un klusā darbība, kas ir tikai 57 dB(A). Putekļsūcējs ir izgatavots ilgtspējīgi, proti, no 45 procentiem pārstrādāta materiāla¹⁾, un tam ir izcila tīrīšanas veiktspēja, izturība un lieliska cenas un veiktspējas attiecība. Putekļsūcējs sniedz izcilus tīrīšanas rezultātus ar 36 V Kärcher Battery Power+ baterijām. T 10/1 Bp ir kompakts, noturīgs pret sasvēršanos un manevrējams, tvertnei ir 10 litru tilpums. Nolokāms pārnēsāšanas rokturis ļauj to transportēt ergonomiski un tuvu ķermenim. Komplektācijā iekļauto uzgali sparugām vienmēr var ērti novietot uz T 10/1 Bp. Papildus var iegādāties ļoti efektīvu HEPA 14 filtru. Lūdzu, pievērsiet uzmanību tam, ka, iegādājoties šo putekļsūcēja versiju, baterija un ātrais lādētājs ir jāiegādājas atsevišķi.
Īpašības un ieguvumi
Izturīgs un ilgtspējīgs – sastāv no s45 % pārstrādāta materiālaRažošanā samazināta izejvielu un enerģijas izmantošana. Pārstrādātu materiālu izmantošana samazina CO₂ emisijas.
eco!efficiency režīmsMazāks elektrības patēriņš gādā par ilgtspējību. Samazina skaļumu un trokšņa piesārņojumu. Pagarina baterijas darbības laiku.
Ergonomisks, kompakts, lietotājam draudzīgs dizainsErgonomiska pārvietošana – iekārtu iespējams nest tuvu pie ķermeņa. Ergonomisks šļūtenes līkums un ērts rokturis pārvietošanai. Vietu taupoša, ātra un vienkārša uzglabāšana
Īpaši kluss – trokšņa līmenis ir tikai 57 dB(A)
- Lieliski piemērots darbam telpās, kurās ir paaugstināta jutība pret troksni.
- Samazināts trokšņa piesārņojums.
- Samazina tādus riskus kā stresu un dzirdes traucējumu rašanos
Viegls
- Viegla iekārtas pārvietošana, pat tikai ar vienu roku.
- Viegli pārnest pāri pakāpieniem un pārvietot pa kāpnēm.
Pilnīga saderība Kärcher 36 V baterijas platformas ietvaros
- Saderīgs ar visām 36 V Kärcher Battery Power+/Power baterijām.
- Uz baterijas uzrādīts atlikušais iekārtas darbības laiks.
- Jaudīgā baterija ir ātri un viegli nomaināms.
Lietotājam draudzīga darbība
- Divas, lielas spiedpogas: iekārtas ieslēgšanai/izslēgšanai un eco!efficiency režīmam.
- Ātra un vienkārša lietošana ar roku vai pat kāju.
- Praktiska novietošana stāvus pozīcijā, kas gādā par ērtu uzglabāšanu, pat īsos darba pārtraukumos.
Papildus varat iegādāties īpaši efektīvu HEPA 14 filtru
- Visaugstākajiem drošības standartiem atbilstīgs, arī vietās ar augstām higiēnas prasībām.
- Augsta filtrācijas un atdalīšanas pakāpe – 99,995 %.
Galvenā filtra grozs
- Izturīgs, noturīgs un ilgtspējīgs.
- Izgatavots no noturīga flīsa.
- Var mazgāt ar rokām 30 °C temperatūrā un lietot atkārtoti.
Piederumu uzglabāšanas risinājums
- Spraugu uzgali var ērti uzglabāt iekārtas galvā.
- Vietu taupoša glabāšana, piederumi vienmēr būs pa rokai.
- Droša un parocīga iekārtas un piederumu pārvietošana.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Baterijas platforma
|36 V baterijas platforma
|Tvertnes tilpums (l)
|10
|Tvertnes materiāls
|Plastmasa ar pārstrādātiem materiāliem
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|57
|Gaisa plūsma (l/s)
|40
|Nominālā veiktspēja (W)
|500
|Vakuums (mbar/kPa)
|223 / 22
|Nepieciešamais bateriju skaits (Gabals(i))
|1
|Veiktspēja no vienas baterijas uzlādes (m²)
|apt. 150 (7,5 Ah)
|Darbības laiks ar pilnu uzlādi (/min)
|eco!efficiency režīms: / maks. 66 (7,5 Ah) Jaudas režīms: / maks. 31 (7,5 Ah) eco!efficiency režīms: / maks. 50 (6,0 Ah) Jaudas režīms: / maks. 22 (6,0 Ah)
|Baterijas uzlādes laiks ar ātro lādētāju 80%/100% (min)
|58 / 81
|Uzlādes strāva (A)
|6
|Spriegums (akumulatoru lādētāja barošanas avots) (V)
|100 - 240
|Frekvence (akumulatoru lādētāja strāvas padeve) (Hz)
|50 - 60
|Krāsa
|antracīta
|Svars bez piederumiem (kg)
|6.8
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|8.3
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|440 x 250 x 355
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Variants: Baterija un lādētājs nav iekļauti komplektācijā
- Iesūkšanas šļūtenes garums: 2 m
- Iesūkšanas cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
- Iesūkšanas cauruļu garums: 505 mm
- Iesūkšanas cauruļu materiāls: Hromēts tērauds
- Līkums: Antistatisks, ar gaisa plūsmas regulatoru
- Pārslēdzams grīdas uzgalis
- Uzgalis spraugām
- Filtra maisu daudzums: 1 Gabals(i)
- Filtra maisu materiāls: Flīss
- Motora aizsardzības filtri
- Pastāvīgais filtra grozs: Flīss
Aprīkojums
- eco!efficiency režīms
- Ergonomisks rokturis pārnēsāšanai
- Piederumu uzglabāšanas risinājums
Videos
Pielietošanas veidi
- Ideāli piemērota lietošanai viesnīcās, ēdināšanas uzņēmumos, mazumtirdzniecībā un ēku uzkopšanā
- Cietie grīdas segumi
- Ar paklāju klātas grīdas
Piederumi
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