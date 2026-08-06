Akumulatora putekļsūcējs T 15/1 Bp
Ar bateriju darbināms sausās uzkopšanas putekļsūcējs T 15/1 Bp, kas izgatavots no 45 % pārstrādāta materiāla.¹⁾ Izcila sūkšanas jauda, ergonomisks dizains, īpaši efektīvs HEPA 14 filtrs.
Ar bateriju darbināmais Kärcher sausās uzkopšanas putekļsūcējs T 15/1 Bp ir ilgtspējīgs un izturīgs. Tam ir izcila cenas un veiktspējas attiecība, kā arī plašs piederumu klāsts un lieliska sūkšanas jauda, par ko gādā Kärcher Battery Power+ baterijas (36 V). Iekārta ir izgatavota no 45 % otrreizēji pārstrādātiem materiāliem, kas taupa tik ļoti vērtīgos resursus un samazina patērēto enerģiju. T 15/1 Bp darbības skaļums ir tikai 57 dB(A), tādēļ to var brīvi lietot arī vietās, kurās ir paaugstināta jutība pret troksni. Kompaktajam putekļsūcējam ir laba manevrējamība, un tas ir noturīgs pret sasvēršanos. Tvertnes tilpums ir 15 litri. Iekārtai ir nolokāms rokturis pārnēsāšanai, un to var pārvietot ergonomiski, tuvu ķermenim. Tas ir īpaši izturīgs, un par to gādā iekārtas konstrukcija, buferis un lieli riteņi. Komplektācijā ir iekļauts uzgalis spraugām, ko var ērti uzglabāt uz putekļsūcēja, lai tas vienmēr būtu pa rokai. Papildus iespējams iegādāties īpaši efektīvu HEPA filtru. Lūdzu, pievērsiet uzmanību tam, ka, iegādājoties šo putekļsūcēja versiju, baterija un tās lādētājs ir jāiegādājas atsevišķi.
Īpašības un ieguvumi
Izturīgs un ilgtspējīgs – sastāv no s45 % pārstrādāta materiālaRažošanā samazināta izejvielu un enerģijas izmantošana. Pārstrādātu materiālu izmantošana samazina CO₂ emisijas.
eco!efficiency režīmsMazāks elektrības patēriņš gādā par ilgtspējību. Samazina skaļumu un trokšņa piesārņojumu. Pagarina baterijas darbības laiku.
Ergonomisks, kompakts, lietotājam draudzīgs dizainsĒrta iekārtas pārvietošana Ergonomisks līkums un rokturis pārnēsāšanai. Vietu taupoša, ātra un vienkārša uzglabāšana
Īpaši kluss – trokšņa līmenis ir tikai 57 dB(A)
- Ideāli piemērots darbam pret troksni jutīgās vietās.
- Samazināts trokšņa piesārņojums.
- Samazina tādus riskus kā stresu un dzirdes traucējumu rašanos
Viegls
- Viegla iekārtas pārvietošana, pat tikai ar vienu roku.
- Viegli pārnest pāri pakāpieniem un pārvietot pa kāpnēm.
Pilnīga saderība Kärcher 36 V baterijas platformas ietvaros
- Saderīgs ar visām 36 V Kärcher Battery Power+/Power baterijām.
- Uz baterijas uzrādīts atlikušais iekārtas darbības laiks.
- Jaudīgā baterija ir ātri un viegli nomaināms.
Lietotājam draudzīga darbība
- Divas, lielas spiedpogas: iekārtas ieslēgšanai/izslēgšanai un eco!efficiency režīmam.
- Ātra un vienkārša lietošana ar roku vai pat kāju.
- Praktiska novietošana stāvus pozīcijā, kas gādā par ērtu uzglabāšanu, pat īsos darba pārtraukumos.
Papildus varat iegādāties īpaši efektīvu HEPA 14 filtru
- Visaugstākajiem drošības standartiem atbilstīgs, arī vietās ar augstām higiēnas prasībām.
- Augsta filtrācijas un atdalīšanas pakāpe – 99,995 %.
Galvenā filtra grozs
- Izturīgs, noturīgs un ilgtspējīgs.
- Izgatavots no noturīga flīsa.
- Var mazgāt ar rokām 30 °C temperatūrā un lietot atkārtoti.
Piederumu uzglabāšanas risinājums
- Spraugu uzgali var ērti uzglabāt iekārtas galvā.
- Piederumi tiek glabāti akurāti, kompakti, un tie vienmēr būs viegli pieejami.
- Droša un parocīga iekārtas un piederumu pārvietošana.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Baterijas platforma
|36 V baterijas platforma
|Tvertnes tilpums (l)
|15
|Tvertnes materiāls
|Plastmasa ar pārstrādātiem materiāliem
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|57
|Gaisa plūsma (l/s)
|40
|Nominālā veiktspēja (W)
|500
|Vakuums (mbar/kPa)
|223 / 22
|Nepieciešamais bateriju skaits (Gabals(i))
|1
|Veiktspēja no vienas baterijas uzlādes (m²)
|apt. 150 (7,5 Ah)
|Darbības laiks ar pilnu uzlādi (/min)
|eco!efficiency režīms: / maks. 66 (7,5 Ah) Jaudas režīms: / maks. 31 (7,5 Ah) eco!efficiency režīms: / maks. 50 (6,0 Ah) Jaudas režīms: / maks. 22 (6,0 Ah)
|Baterijas uzlādes laiks ar ātro lādētāju 80%/100% (min)
|58 / 81
|Uzlādes strāva (A)
|6
|Spriegums (akumulatoru lādētāja barošanas avots) (V)
|100 - 240
|Frekvence (akumulatoru lādētāja strāvas padeve) (Hz)
|50 - 60
|Krāsa
|antracīta
|Svars bez piederumiem (kg)
|7.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|8.6
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|430 x 255 x 405
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Variants: Baterija un lādētājs nav iekļauti komplektācijā
- Iesūkšanas šļūtenes garums: 2 m
- Iesūkšanas cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
- Iesūkšanas cauruļu garums: 505 mm
- Iesūkšanas cauruļu materiāls: Hromēts tērauds
- Līkums: Antistatisks, ar gaisa plūsmas regulatoru
- Pārslēdzams grīdas uzgalis
- Uzgalis spraugām
- Filtra maisu daudzums: 1 Gabals(i)
- Filtra maisu materiāls: Flīss
- Motora aizsardzības filtri
- Pastāvīgais filtra grozs: Flīss
Aprīkojums
- eco!efficiency režīms
- Ergonomisks rokturis pārnēsāšanai
- Piederumu uzglabāšanas risinājums
Videos
Pielietošanas veidi
- Ideāli piemērota lietošanai viesnīcās, ēdināšanas uzņēmumos, mazumtirdzniecībā un ēku uzkopšanā
- Cietie grīdas segumi
- Ar paklāju klātas grīdas
Piederumi
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