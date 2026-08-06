Akumulatora putekļsūcējs T 15/1 Bp

Ar bateriju darbināms sausās uzkopšanas putekļsūcējs T 15/1 Bp, kas izgatavots no 45 % pārstrādāta materiāla.¹⁾ Izcila sūkšanas jauda, ergonomisks dizains, īpaši efektīvs HEPA 14 filtrs.

Ar bateriju darbināmais Kärcher sausās uzkopšanas putekļsūcējs T 15/1 Bp ir ilgtspējīgs un izturīgs. Tam ir izcila cenas un veiktspējas attiecība, kā arī plašs piederumu klāsts un lieliska sūkšanas jauda, par ko gādā Kärcher Battery Power+ baterijas (36 V). Iekārta ir izgatavota no 45 % otrreizēji pārstrādātiem materiāliem, kas taupa tik ļoti vērtīgos resursus un samazina patērēto enerģiju. T 15/1 Bp darbības skaļums ir tikai 57 dB(A), tādēļ to var brīvi lietot arī vietās, kurās ir paaugstināta jutība pret troksni. Kompaktajam putekļsūcējam ir laba manevrējamība, un tas ir noturīgs pret sasvēršanos. Tvertnes tilpums ir 15 litri. Iekārtai ir nolokāms rokturis pārnēsāšanai, un to var pārvietot ergonomiski, tuvu ķermenim. Tas ir īpaši izturīgs, un par to gādā iekārtas konstrukcija, buferis un lieli riteņi. Komplektācijā ir iekļauts uzgalis spraugām, ko var ērti uzglabāt uz putekļsūcēja, lai tas vienmēr būtu pa rokai. Papildus iespējams iegādāties īpaši efektīvu HEPA filtru. Lūdzu, pievērsiet uzmanību tam, ka, iegādājoties šo putekļsūcēja versiju, baterija un tās lādētājs ir jāiegādājas atsevišķi.

Īpašības un ieguvumi
Akumulatora putekļsūcējs T 15/1 Bp: Izturīgs un ilgtspējīgs – sastāv no s45 % pārstrādāta materiāla
Izturīgs un ilgtspējīgs – sastāv no s45 % pārstrādāta materiāla
Ražošanā samazināta izejvielu un enerģijas izmantošana. Pārstrādātu materiālu izmantošana samazina CO₂ emisijas.
Akumulatora putekļsūcējs T 15/1 Bp: eco!efficiency režīms
eco!efficiency režīms
Mazāks elektrības patēriņš gādā par ilgtspējību. Samazina skaļumu un trokšņa piesārņojumu. Pagarina baterijas darbības laiku.
Akumulatora putekļsūcējs T 15/1 Bp: Ergonomisks, kompakts, lietotājam draudzīgs dizains
Ergonomisks, kompakts, lietotājam draudzīgs dizains
Ērta iekārtas pārvietošana Ergonomisks līkums un rokturis pārnēsāšanai. Vietu taupoša, ātra un vienkārša uzglabāšana
Īpaši kluss – trokšņa līmenis ir tikai 57 dB(A)
  • Ideāli piemērots darbam pret troksni jutīgās vietās.
  • Samazināts trokšņa piesārņojums.
  • Samazina tādus riskus kā stresu un dzirdes traucējumu rašanos
Viegls
  • Viegla iekārtas pārvietošana, pat tikai ar vienu roku.
  • Viegli pārnest pāri pakāpieniem un pārvietot pa kāpnēm.
Pilnīga saderība Kärcher 36 V baterijas platformas ietvaros
  • Saderīgs ar visām 36 V Kärcher Battery Power+/Power baterijām.
  • Uz baterijas uzrādīts atlikušais iekārtas darbības laiks.
  • Jaudīgā baterija ir ātri un viegli nomaināms.
Lietotājam draudzīga darbība
  • Divas, lielas spiedpogas: iekārtas ieslēgšanai/izslēgšanai un eco!efficiency režīmam.
  • Ātra un vienkārša lietošana ar roku vai pat kāju.
  • Praktiska novietošana stāvus pozīcijā, kas gādā par ērtu uzglabāšanu, pat īsos darba pārtraukumos.
Papildus varat iegādāties īpaši efektīvu HEPA 14 filtru
  • Visaugstākajiem drošības standartiem atbilstīgs, arī vietās ar augstām higiēnas prasībām.
  • Augsta filtrācijas un atdalīšanas pakāpe – 99,995 %.
Galvenā filtra grozs
  • Izturīgs, noturīgs un ilgtspējīgs.
  • Izgatavots no noturīga flīsa.
  • Var mazgāt ar rokām 30 °C temperatūrā un lietot atkārtoti.
Piederumu uzglabāšanas risinājums
  • Spraugu uzgali var ērti uzglabāt iekārtas galvā.
  • Piederumi tiek glabāti akurāti, kompakti, un tie vienmēr būs viegli pieejami.
  • Droša un parocīga iekārtas un piederumu pārvietošana.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Baterijas platforma 36 V baterijas platforma
Tvertnes tilpums (l) 15
Tvertnes materiāls Plastmasa ar pārstrādātiem materiāliem
Skaņas spiediena līmenis (dB(A)) 57
Gaisa plūsma (l/s) 40
Nominālā veiktspēja (W) 500
Vakuums (mbar/kPa) 223 / 22
Nepieciešamais bateriju skaits (Gabals(i)) 1
Veiktspēja no vienas baterijas uzlādes (m²) apt. 150 (7,5 Ah)
Darbības laiks ar pilnu uzlādi (/min) eco!efficiency režīms: / maks. 66 (7,5 Ah) Jaudas režīms: / maks. 31 (7,5 Ah) eco!efficiency režīms: / maks. 50 (6,0 Ah) Jaudas režīms: / maks. 22 (6,0 Ah)
Baterijas uzlādes laiks ar ātro lādētāju 80%/100% (min) 58 / 81
Uzlādes strāva (A) 6
Spriegums (akumulatoru lādētāja barošanas avots) (V) 100 - 240
Frekvence (akumulatoru lādētāja strāvas padeve) (Hz) 50 - 60
Krāsa antracīta
Svars bez piederumiem (kg) 7.1
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 8.6
Izmēri (G x P x A) (mm) 430 x 255 x 405

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Variants: Baterija un lādētājs nav iekļauti komplektācijā
  • Iesūkšanas šļūtenes garums: 2 m
  • Iesūkšanas cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
  • Iesūkšanas cauruļu garums: 505 mm
  • Iesūkšanas cauruļu materiāls: Hromēts tērauds
  • Līkums: Antistatisks, ar gaisa plūsmas regulatoru
  • Pārslēdzams grīdas uzgalis
  • Uzgalis spraugām
  • Filtra maisu daudzums: 1 Gabals(i)
  • Filtra maisu materiāls: Flīss
  • Motora aizsardzības filtri
  • Pastāvīgais filtra grozs: Flīss

Aprīkojums

  • eco!efficiency režīms
  • Ergonomisks rokturis pārnēsāšanai
  • Piederumu uzglabāšanas risinājums
Akumulatora putekļsūcējs T 15/1 Bp
Akumulatora putekļsūcējs T 15/1 Bp
Akumulatora putekļsūcējs T 15/1 Bp
Akumulatora putekļsūcējs T 15/1 Bp
Akumulatora putekļsūcējs T 15/1 Bp
Videos
Pielietošanas veidi
  • Ideāli piemērota lietošanai viesnīcās, ēdināšanas uzņēmumos, mazumtirdzniecībā un ēku uzkopšanā
  • Cietie grīdas segumi
  • Ar paklāju klātas grīdas
Piederumi
Visi produkti ar tādu pašu akumulatoru
Atrast T 15/1 Bp rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

VISA, MASTERCARD, GooglePay, ApplePay vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide aktuālajam preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

07.08. 8–15
08.08. Slēgts

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

07.08. 8–15
08.08. Slēgts

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

07.08. 9–14
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

07.08. 8–15
08.08. Slēgts

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

07.08. 9–13
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

07.08. 9–13
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher centrs Valmiera, Cepļa iela 1
veikals.valmiera@karcher.com, +371 20 922 859

07.08. 9–14
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Valmiera, Cepļa iela 1
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

07.08. 9–14
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

SADARBOJAMIES AR
JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija