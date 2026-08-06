Sausās tīrīšanas putekļsūcējs T 10/1

Īpaši kluss, ilgtspējīgs un izturīgs – tāds ir T 10/1 putekļsūcējs, kas izgatavots no 45 % pārstrādāta materiāla.¹⁾ Tas piedāvā izcilu iesūkšanas jaudu un ergonomisku, lietotājam draudzīgu dizainu.

Mūsu T 10/1 sausās uzkopšanas putekļsūcējs ir izgatavots no 45 % pārstrādāta materiāla¹⁾, lai taupītu tik ļoti vērtīgos resursus. Tas izceļas ar izcilu iesūkšanas jaudu, ilgtspējību, izturību un lielisku cenas un veiktspējas attiecību. Neraugoties uz iespaidīgo iesūkšanas jaudu, T 10/1 darbības troksnis ir tikai 52 dB(A), un īpaši klusās darbības dēļ iekārtu var lietot pat pa dienu un vietās, kur ir paaugstināta jutība pret troksni. Putekļsūcējam ir parocīgs, nolokāms rokturis ergonomiskai iekārtas pārnēsāšanai. Kompaktajai iekārtai ir laba manevrējamība, un tā ir noturīga pret sasvēršanos. Tvertnes tilpums ir 10 litri. Tas ir īpaši izturīgs, un par to gādā iekārtas konstrukcija, buferis un lieli riteņi. Komplektācijā ir iekļauts uzgalis spraugām, ko var ērti uzglabāt parocīgajā piederumu novietnē, lai tas vienmēr būtu pa rokai. Papildus iespējams iegādāties īpaši efektīvu HEPA filtru.

Īpašības un ieguvumi
Sausās tīrīšanas putekļsūcējs T 10/1: Izturīgs un ilgtspējīgs – sastāv no s45 % pārstrādāta materiāla
Izturīgs un ilgtspējīgs – sastāv no s45 % pārstrādāta materiāla
Ražošanā samazināta izejvielu un enerģijas izmantošana. Pārstrādātu materiālu izmantošana samazina CO₂ emisijas.
Sausās tīrīšanas putekļsūcējs T 10/1: Īpaši kluss – trokšņa līmenis ir tikai 52 dB(A)
Īpaši kluss – trokšņa līmenis ir tikai 52 dB(A)
Ideāli piemērots tīrīšanai arī pa dienu. Samazināts trokšņa piesārņojums. Samazina tādus riskus kā stresu un dzirdes traucējumu rašanos
Sausās tīrīšanas putekļsūcējs T 10/1: Ergonomisks, kompakts, lietotājam draudzīgs dizains
Ergonomisks, kompakts, lietotājam draudzīgs dizains
Ergonomiska iekārtas pārvietošana: to var nēsāt tuvu ķermenim. Ergonomisks šļūtenes līkums un ērts rokturis pārvietošanai. Vietu taupoša, ātra un vienkārša uzglabāšana
Iespējams iespraust strāvas kabeli
  • Parocīga un ātra strāvas kabeļa pārvietošana pa rozetēm.
  • Tīrīšanas procesu var turpināt netraucēti.
  • Novērš vai samazina servisa izmaksas.
Manuāla strāvas kabeļa uzglabāšana
  • Strāvas kabeli var ātri novietot uzglabāšanai.
  • Laika taupīšana: strāvas kabeli var novietot uzglabāšanai tikai dažu sekunžu laikā.
  • Strāvas kabelis vienmēr tiks uzglabāts akurāti, jo to var ietīt iekārtā.
Viegls
  • Viegla iekārtas pārvietošana, pat tikai ar vienu roku.
  • Viegli pārnest pāri pakāpieniem un pārvietot pa kāpnēm.
Lietotājam draudzīga darbība
  • Liela ieslēgšanas/izslēgšanas spiedpoga.
  • Ātra un vienkārša lietošana ar roku vai pat kāju.
  • Praktiska novietošana stāvus pozīcijā, kas gādā par ērtu uzglabāšanu, pat īsos darba pārtraukumos.
Papildus varat iegādāties īpaši efektīvu HEPA 14 filtru
  • Visaugstākajiem drošības standartiem atbilstīgs, arī vietās ar augstām higiēnas prasībām.
  • Augsta filtrācijas un atdalīšanas pakāpe – 99,995 %.
Galvenā filtra grozs
  • Ilgmūžīgs, noturīgs un ilgtspējīgs.
  • Izgatavots no flīsa.
  • Mazgājams ar rokām 30 °C temperatūrā un lietojams atkārtoti.
Piederumu uzglabāšanas risinājums
  • Spraugu uzgali var ērti uzglabāt iekārtas galvā.
  • Vietu taupoša uzglabāšana: putekļsūcējs vienmēr būs pieejams, gatavs darbam.
  • Droša un parocīga iekārtas un piederumu pārvietošana.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Spriegums (V) 220 - 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Vakuums (mbar/kPa) 185 / 18
Gaisa plūsma (l/s) 40
Nominālā veiktspēja (W) 585
Tvertnes tilpums (l) 10
Standarta nominālais platums ( ) ID 35
Kabeļa garums (m) 12
Skaņas spiediena līmenis (dB(A)) 52
Svars bez piederumiem (kg) 6.6
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 9.8
Izmēri (G x P x A) (mm) 430 x 255 x 370

¹⁾ Visas plastmasas detaļas, izņemot piederumus.

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Iesūkšanas šļūtenes garums: 2 m
  • Līkums: Antistatisks, ar gaisa plūsmas regulatoru
  • Iesūkšanas cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
  • Iesūkšanas cauruļu garums: 505 mm
  • Iesūkšanas cauruļu materiāls: Hromēts tērauds
  • Pārslēdzams grīdas uzgalis
  • Uzgalis spraugām
  • Filtra maisu daudzums: 1 Gabals(i)
  • Filtra maisu materiāls: Flīss
  • Motora aizsardzības filtri
  • Pastāvīgais filtra grozs: Flīss

Aprīkojums

  • Tvertnes materiāls: Plastmasa ar pārstrādātiem materiāliem
  • Kabeļa ievilkšanas sistēma
  • Iespējams iespraust strāvas kabeli: Standarta
  • Ergonomisks rokturis pārnēsāšanai
  • Īpaša vieta grīdas uzgaļa uzglabāšanai uz iekārtas
  • Piederumu uzglabāšanas risinājums
Sausās tīrīšanas putekļsūcējs T 10/1
Sausās tīrīšanas putekļsūcējs T 10/1
Sausās tīrīšanas putekļsūcējs T 10/1
Videos
Pielietošanas veidi
  • Ideāli piemērota lietošanai viesnīcās, ēdināšanas uzņēmumos, mazumtirdzniecībā un ēku uzkopšanā
  • Cietie grīdas segumi
  • Ar paklāju klātas grīdas
  • Tīrīšanai arī pa dienu
Piederumi
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Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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