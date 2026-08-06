Sausās tīrīšanas putekļsūcējs T 10/1 Adv HEPA
Izturīgs, īpaši kluss un fokusēts uz higiēnu: T 10/1 Adv HEPA sastāv no 45 % otrreizēji pārstrādāta materiāla¹⁾ un papildus lielai sūkšanas jaudai piedāvā efektīvu HEPA 14 filtru un plašu piederumu klāstu.
T 10/1 Adv HEPA sausās uzkopšanas putekļsūcējs ar HEPA 14 filtru garantē visaugstākos drošības standartus higiēniski jutīgās zonās, ilgtspējību un izcilu sūkšanas jaudu. Tam ir arī iespaidīga izturība, plašs piederumu klāsts un lieliska cenas un veiktspējas attiecība. Ražošanā izmantotie 45 procenti pārstrādāta materiāla¹⁾ taupa tik vērtīgos resursus. T 10/1 Adv HEPA raksturo īpaši klusa darbība (52 dB[A]), un tāpēc to var izmantot tīrīšanai dienas laikā un vietās, kas ir jutīgas pret troksni. Šis putekļsūcējs ir manevrējams un noturīgs pret sasvēršanos, un tā tvertnes tilpums ir 10 litri. Tam ir ērts, nolokāms rokturis iekārtas pārnēsāšanai, kas nodrošina ergonomisku transportēšanu. Tas ir īpaši izturīgs, un par to gādā iekārtas konstrukcija, buferis un lieli riteņi. Uzgalis spraugām un uzgalis tapsējumam ir iekļauti komplektācijā, un tos var uzglabāt kopā ar putekļsūcēju, lai jebkurā laikā tiem būtu viegli piekļūt. T 10/1 Adv HEPA ir plašs piederumu klāsts: ¹⁾iesūkšanas šļūtene, antistatiskais līkums, viegla un regulējama teleskopiskā iesūkšanas caurule (alumīnija), grīdas uzgalis, uzgalis parketam, uzgalis sparugām, uzgalis tapsējumam un HEPA 14 filtrs.
Īpašības un ieguvumi
Izturīgs un ilgtspējīgs – sastāv no s45 % pārstrādāta materiālaRažošanā samazināta izejvielu un enerģijas izmantošana. Pārstrādātu materiālu izmantošana samazina CO₂ emisijas.
Augstas efektivitātes HEPA 14 filtrsVisaugstākajiem drošības standartiem atbilstīgs, arī vietās ar augstām higiēnas prasībām. Augsta filtrācijas un atdalīšanas pakāpe – 99,995 %.
Īpaši kluss – trokšņa līmenis ir tikai 52 dB(A)Ideāli piemērots tīrīšanai arī pa dienu. Samazināts trokšņa piesārņojums. Samazina tādus riskus kā stresu un dzirdes traucējumu rašanos
Ergonomisks, kompakts, lietotājam draudzīgs dizains
- Ergonomiska iekārtas pārvietošana: to var nēsāt tuvu ķermenim.
- Ergonomisks šļūtenes līkums un ērts rokturis pārvietošanai.
- Vietu taupoša, ātra un vienkārša uzglabāšana
Iespējams iespraust strāvas kabeli
- Parocīga un ātra strāvas kabeļa pārvietošana pa rozetēm.
- Tīrīšanas procesu var netraucēti turpināt.
- Novērš vai samazina servisa izmaksas.
Manuāla strāvas kabeļa uzglabāšana
- Strāvas kabeli var ātri novietot uzglabāšanai.
- Laika taupīšana: strāvas kabeli var novietot uzglabāšanai tikai dažu sekunžu laikā.
- Strāvas kabelis vienmēr tiks uzglabāts akurāti, jo to var ietīt iekārtā.
Viegls
- Viegla iekārtas pārvietošana, pat tikai ar vienu roku.
- Viegli pārnest pāri pakāpieniem un pārvietot pa kāpnēm.
Lietotājam draudzīga darbība
- Liela ieslēgšanas/izslēgšanas spiedpoga.
- Ātra un vienkārša lietošana ar roku vai pat kāju.
- Praktiska novietošana stāvus pozīcijā, kas gādā par ērtu uzglabāšanu, pat īsos darba pārtraukumos.
Plašs piederumu klāsts
- Grīdas uzgalis, uzgalis parketam, spraugu uzgalis un uzgalis tapsējumam.
- Augstas kvalitātes filtra grozs un flīsa filtra maiss.
- Augstumā regulējama un viegla teleskopiskā iesūkšanas caurule, kas gatavota no alumīnija.
Piederumu uzglabāšanas risinājums
- Spraugu un tapsējuma uzgaļus var ērti uzglabāt iekārtas galvā.
- Vietu taupoša uzglabāšana: putekļsūcējs vienmēr būs pieejams, gatavs darbam.
- Droša un parocīga iekārtas un piederumu pārvietošana.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Spriegums (V)
|220 - 240
|Frekvence (Hz)
|50 - 60
|Vakuums (mbar/kPa)
|185 / 18
|Gaisa plūsma (l/s)
|40
|Nominālā veiktspēja (W)
|585
|Tvertnes tilpums (l)
|10
|Standarta nominālais platums ( )
|ID 35
|Kabeļa garums (m)
|12
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|52
|Svars bez piederumiem (kg)
|6.6
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|10
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|430 x 255 x 370
¹⁾ Visas plastmasas detaļas, izņemot piederumus.
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Iesūkšanas šļūtenes garums: 2 m
- Līkums: Antistatisks, ar gaisa plūsmas regulatoru
- Teleskopiska iesūkšanas caurule: 615 mm, 1007 mm
- Teleskopiskās iesūkšanas caurules materiāls: alumīnija
- Pārslēdzams grīdas uzgalis
- Uzgalis parketam
- Uzgalis tapsējumam
- Uzgalis spraugām
- Filtra maisu daudzums: 1 Gabals(i)
- Filtra maisu materiāls: Flīss
- Motora aizsardzības filtri
- HEPA filtra tips: HEPA 14 filtrs
- Pastāvīgais filtra grozs: Flīss
Aprīkojums
- Tvertnes materiāls: Plastmasa ar pārstrādātiem materiāliem
- Kabeļa ievilkšanas sistēma
- Iespējams iespraust strāvas kabeli: Standarta
- Ergonomisks rokturis pārnēsāšanai
- Piederumu uzglabāšanas risinājums
Videos
Pielietošanas veidi
- Ideāli piemērota lietošanai viesnīcās, ēdināšanas uzņēmumos, mazumtirdzniecībā un ēku uzkopšanā
- Cietie grīdas segumi
- Ar paklāju klātas grīdas
- Tīrīšanai arī pa dienu
Piederumi
Atrast T 10/1 Adv HEPA rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.