Sausās tīrīšanas putekļsūcējs T 11/1 Classic
Mazs svars, liela iesūkšanas jauda, ļoti izturīgs: mūsu sausās uzkopšanas putekļsūcējs T 11/1 Classic kompaktā iekārtā apvieno profesionālo vajadzību izpildi par pievilcīgu cenu.
Universāls un viegli pārvietojams, pateicoties nelielajam 3,8 kg svaram. Mūsu sausās uzkopšanas putekļsūcējs T 11/1 Classic ir lieliska izvēle profesionāliem lietotājiem, kuri bieži maina darbības vietu. Ar ietilpīgo 11 litru tvertni kompaktā sākuma līmeņa iekārta ar 850 W jaudu rada 235 mbar/23,5 kPa vakuumu, tādējādi garantējot teicamu rezultātu īsā laikā. Putekļsūcējs darbojas klusi, sasniedzot tikai 61 dB(A), tādēļ ne tikai lietotājs ir pasargāts no ilgstoša trokšņa ietekmes, bet arī darbu var veikt jebkurā diennakts laikā telpās, kas ir jutīgas pret troksni (piemēram, slimnīcās vai viesnīcās). Ergonomiskais līkums garantē ilgu un nenogurdinošu darbu, un vieglu uzkopšanu pat kāpņutelpā nodrošina integrētais rokturis pārnēsāšanai. T 11/1 Classic izturīgā konstrukcija nodrošina ilgu iekārtas kalpošanas laiku, arī tam visapkārt esošais buferis novērš iekārtas sasvēršanās risku. Pie putekļsūcēja var ērti uzglabāt tādus piederumus kā iesūkšanas cauruli un grīdas uzgali, komplektācijā iekļauts ir arī flīsa filtra maiss. Pēc pieprasījuma ir pieejams arī augstas veiktspējas HEPA 14 filtrs.
Īpašības un ieguvumi
VieglsViegla, arī tikai ar vienu roku pārvietojama pāri šķēršļiem un pakāpieniem. Salīdzinājumā ar citiem tirgū pieejamajiem modeļiem iekārtai ir mazāks svars, bet indentisks tvertnes tilpums Izstrādāta ilgstošai un nenogurdinošai lietošanai.
Zems darbības trokšņa līmenis – tikai 61 dB(A)Ideāli piemērota darbam naktī un klusās vietās. Klusā darbība pasargā lietotāju.
Āķis strāvas kabelimStrāvas vads vienmēr ir droši novietots uz ierīces. Praktiska vada uzglabāšanas iespēja
Izturīgs iekārtas dizains
- Viegli un ērti pārvietojama, uzglabājama.
- Izturīgais buferis pasargā putekļsūcēju no sitieniem un triecieniem.
- Ilgmūžīga, izturīga un līdz ar to ļoti ekonomiska iekārta.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Barošanas spriegums (Ph/V/Hz)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Vakuums (mbar/kPa)
|235 / 23.5
|Gaisa plūsma (l/s)
|40
|Nominālā veiktspēja (W)
|850
|Tvertnes tilpums (l)
|11
|Standarta nominālais platums ( )
|ID 35
|Kabeļa garums (m)
|7.5
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|61
|Krāsa
|antracīta
|Svars bez piederumiem (kg)
|3.9
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|5.9
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|385 x 285 x 385
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Iesūkšanas šļūtenes garums: 2 m
- Līkums: Plastmasa
- Iesūkšanas cauruļu daudzums: 3 Gabals(i)
- Iesūkšanas cauruļu garums: 350 mm
- Iesūkšanas cauruļu materiāls: Plastmasa
- Pārslēdzams grīdas uzgalis
- Filtra maisu daudzums: 1 Gabals(i)
- Filtra maisu materiāls: Flīss
- Motora aizsardzības filtri
- Pastāvīgais filtra grozs: Flīss
Aprīkojums
- Tvertnes materiāls: Plastmasa
- Āķis strāvas kabelim
- Piederumu uzglabāšanas risinājums
Videos
Pielietošanas veidi
- Daudzpusīga un lietojama vietās ar augstām higiēnas prasībām
- Ideāli piemērota lietošanai viesnīcās, ēdināšanas uzņēmumos, mazumtirdzniecībā un ēku uzkopšanā
- Visām cietajām virsmām, piemēram, flīzēm, dabīgajam akmenim, PVH (angļu PVC), linolejam.
- Ar paklāju klātas grīdas