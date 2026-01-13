Sausās tīrīšanas putekļsūcējs T 11/1 Classic

Mazs svars, liela iesūkšanas jauda, ļoti izturīgs: mūsu sausās uzkopšanas putekļsūcējs T 11/1 Classic kompaktā iekārtā apvieno profesionālo vajadzību izpildi par pievilcīgu cenu.

Universāls un viegli pārvietojams, pateicoties nelielajam 3,8 kg svaram. Mūsu sausās uzkopšanas putekļsūcējs T 11/1 Classic ir lieliska izvēle profesionāliem lietotājiem, kuri bieži maina darbības vietu. Ar ietilpīgo 11 litru tvertni kompaktā sākuma līmeņa iekārta ar 850 W jaudu rada 235 mbar/23,5 kPa vakuumu, tādējādi garantējot teicamu rezultātu īsā laikā. Putekļsūcējs darbojas klusi, sasniedzot tikai 61 dB(A), tādēļ ne tikai lietotājs ir pasargāts no ilgstoša trokšņa ietekmes, bet arī darbu var veikt jebkurā diennakts laikā telpās, kas ir jutīgas pret troksni (piemēram, slimnīcās vai viesnīcās). Ergonomiskais līkums garantē ilgu un nenogurdinošu darbu, un vieglu uzkopšanu pat kāpņutelpā nodrošina integrētais rokturis pārnēsāšanai. T 11/1 Classic izturīgā konstrukcija nodrošina ilgu iekārtas kalpošanas laiku, arī tam visapkārt esošais buferis novērš iekārtas sasvēršanās risku. Pie putekļsūcēja var ērti uzglabāt tādus piederumus kā iesūkšanas cauruli un grīdas uzgali, komplektācijā iekļauts ir arī flīsa filtra maiss. Pēc pieprasījuma ir pieejams arī augstas veiktspējas HEPA 14 filtrs.

Īpašības un ieguvumi
Sausās tīrīšanas putekļsūcējs T 11/1 Classic: Viegls
Viegls
Viegla, arī tikai ar vienu roku pārvietojama pāri šķēršļiem un pakāpieniem. Salīdzinājumā ar citiem tirgū pieejamajiem modeļiem iekārtai ir mazāks svars, bet indentisks tvertnes tilpums Izstrādāta ilgstošai un nenogurdinošai lietošanai.
Sausās tīrīšanas putekļsūcējs T 11/1 Classic: Zems darbības trokšņa līmenis – tikai 61 dB(A)
Zems darbības trokšņa līmenis – tikai 61 dB(A)
Ideāli piemērota darbam naktī un klusās vietās. Klusā darbība pasargā lietotāju.
Sausās tīrīšanas putekļsūcējs T 11/1 Classic: Āķis strāvas kabelim
Āķis strāvas kabelim
Strāvas vads vienmēr ir droši novietots uz ierīces. Praktiska vada uzglabāšanas iespēja
Izturīgs iekārtas dizains
  • Viegli un ērti pārvietojama, uzglabājama.
  • Izturīgais buferis pasargā putekļsūcēju no sitieniem un triecieniem.
  • Ilgmūžīga, izturīga un līdz ar to ļoti ekonomiska iekārta.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Barošanas spriegums (Ph/V/Hz) 1 / 220 - 240 / 50 - 60
Vakuums (mbar/kPa) 235 / 23.5
Gaisa plūsma (l/s) 40
Nominālā veiktspēja (W) 850
Tvertnes tilpums (l) 11
Standarta nominālais platums ( ) ID 35
Kabeļa garums (m) 7.5
Skaņas spiediena līmenis (dB(A)) 61
Krāsa antracīta
Svars bez piederumiem (kg) 3.9
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 5.9
Izmēri (G x P x A) (mm) 385 x 285 x 385

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Iesūkšanas šļūtenes garums: 2 m
  • Līkums: Plastmasa
  • Iesūkšanas cauruļu daudzums: 3 Gabals(i)
  • Iesūkšanas cauruļu garums: 350 mm
  • Iesūkšanas cauruļu materiāls: Plastmasa
  • Pārslēdzams grīdas uzgalis
  • Filtra maisu daudzums: 1 Gabals(i)
  • Filtra maisu materiāls: Flīss
  • Motora aizsardzības filtri
  • Pastāvīgais filtra grozs: Flīss

Aprīkojums

  • Tvertnes materiāls: Plastmasa
  • Āķis strāvas kabelim
  • Piederumu uzglabāšanas risinājums
Sausās tīrīšanas putekļsūcējs T 11/1 Classic
Videos
Pielietošanas veidi
  • Daudzpusīga un lietojama vietās ar augstām higiēnas prasībām
  • Ideāli piemērota lietošanai viesnīcās, ēdināšanas uzņēmumos, mazumtirdzniecībā un ēku uzkopšanā
  • Visām cietajām virsmām, piemēram, flīzēm, dabīgajam akmenim, PVH (angļu PVC), linolejam.
  • Ar paklāju klātas grīdas
Piederumi
INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

30.01. 9–16

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

30.01. 8–15

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

30.01. 9–12
31.01. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

30.01. 9–12
31.01. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija