Sausās tīrīšanas putekļsūcējs T 11/1 Classic HEPA

Higiēniski un ekonomiski. Kärcher sausās uzkopšanas putekļsūcējs T 11/1 Classic HEPA ar savu lielo sūkšanas jaudu, HEPA 14 filtru, vieglo svaru un lielisku cenas un kvalitātes attiecību.

Kärcher T 11/1 Classic HEPA sausās uzkopšanas putekļsūcējs ar HEPA 14 filtru (99,995% filtrācija) atbilst pat veselības nozares higiēnas standartiem, proti, to var lietot, piemēram, ārstu praksēs un slimnīcās. Filtrs ir sertificēts saskaņā ar DIN EN 1822:2019 un aiztur pat sīkās daļiņas, piemēram, vīrusus, aerosolus un mikrobus, kuru izmērs ir tikai daži mikrometri. Izturīgais, neplīstošais un līdz ar to arī ekonomiskais putekļsūcējs ar 850 W jaudu rada 235 mbar/23,5 kpa vakuumu, tādējādi garantējot izcilus rezultātus un vienlaikus ļoti zemu darbības troksni - tikai 61 dB(A). To droši var izmantot arī jebkurā diennakts laikā, kad lieks troksnis nav vēlams. T 11/1 Classic HEPA ar 11 litru tvertnes tilpumu, tikai 4,2 kg svaru, praktisku pārnēsāšanas rokturi un ergonomisku līkumu ir ļoti kompakts, viegli pārvietojams un ļauj veikt nepārtrauktu darbu bez paguruma. Uz putekļsūcēja var ērti uzglabāt tādus piederumus kā sūkšanas cauruli un grīdas uzgali, un komplektā ir iekļauts arī flīsa filtra maiss.

Īpašības un ieguvumi
Sausās tīrīšanas putekļsūcējs T 11/1 Classic HEPA: Augstas efektivitātes HEPA 14 filtrs
Augstas efektivitātes HEPA 14 filtrs
Visaugstākajām higiēnas un drošības prasībām Augsta filtrācijas un separācijas pakāpe – 99,995 % –, kas aiztur arī sīkās daļiņas. Sertificēts saskaņā ar testa standartu DIN EN 1822:2019.
Sausās tīrīšanas putekļsūcējs T 11/1 Classic HEPA: Viegls
Viegls
Viegla, arī tikai ar vienu roku pārvietojama pāri šķēršļiem un pakāpieniem. Salīdzinājumā ar citiem tirgū pieejamajiem modeļiem iekārtai ir mazāks svars, bet indentisks tvertnes tilpums Izstrādāta ilgstošai un nenogurdinošai lietošanai.
Sausās tīrīšanas putekļsūcējs T 11/1 Classic HEPA: Zems darbības trokšņa līmenis – tikai 61 dB(A)
Zems darbības trokšņa līmenis – tikai 61 dB(A)
Ideāli piemērota darbam naktī un klusās vietās. Klusā darbība pasargā lietotāju.
Izturīgs iekārtas dizains
  • Viegli un ērti pārvietojama, uzglabājama.
  • Izturīgais buferis pasargā putekļsūcēju no sitieniem un triecieniem.
  • Ilgmūžīga, izturīga un līdz ar to ļoti ekonomiska iekārta.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Barošanas spriegums (Ph/V/Hz) 1 / 220 - 240 / 50 - 60
Vakuums (mbar/kPa) 235 / 23.5
Gaisa plūsma (l/s) 40
Nominālā veiktspēja (W) 850
Tvertnes tilpums (l) 11
Standarta nominālais platums ( ) ID 35
Kabeļa garums (m) 7.5
Skaņas spiediena līmenis (dB(A)) 61
Krāsa antracīta
Svars bez piederumiem (kg) 4.3
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 6.3
Izmēri (G x P x A) (mm) 385 x 285 x 385

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Iesūkšanas šļūtenes garums: 2 m
  • Līkums: Plastmasa
  • Iesūkšanas cauruļu daudzums: 3 Gabals(i)
  • Iesūkšanas cauruļu garums: 350 mm
  • Iesūkšanas cauruļu materiāls: Plastmasa
  • Pārslēdzams grīdas uzgalis
  • Filtra maisu daudzums: 1 Gabals(i)
  • Filtra maisu materiāls: Flīss
  • Motora aizsardzības filtri
  • HEPA filtra tips: HEPA 14 filtrs
  • Pastāvīgais filtra grozs: Flīss

Aprīkojums

  • Tvertnes materiāls: Plastmasa
  • Āķis strāvas kabelim
  • Piederumu uzglabāšanas risinājums
Sausās tīrīšanas putekļsūcējs T 11/1 Classic HEPA
Videos
Pielietošanas veidi
  • Ideāli piemērota lietošanai viesnīcās, ēdināšanas uzņēmumos, mazumtirdzniecībā un ēku uzkopšanā
  • Daudzpusīga un lietojama vietās ar augstām higiēnas prasībām
  • Visām cietajām virsmām, piemēram, flīzēm, dabīgajam akmenim, PVH (angļu PVC), linolejam.
  • Ar paklāju klātas grīdas
  • Veselības aprūpe
Piederumi
