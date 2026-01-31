Sausās tīrīšanas putekļsūcējs T 11/1 Classic HEPA Re!Plast

Ilgtspējīgi un higiēniski. Sausās uzkopšanas putekļsūcējs T 11/1 Classic HEPA Re!Plast ir izgatavots no 60% otrreizēji pārstrādāta izejmateriāla*, kas ietaupa resursus un ar savu lielo sūkšanas jaudu un HEPA 14 filtru.

Kärcher sausās uzkopšanas putekļsūcējs T 11/1 Classic HEPA Re!Plast ir ilgtspējas, higiēnas, maksimālas sūkšanas jaudas un izturības paraugs. Tā kā tas ir izgatavots no 60% otrreizēji pārstrādāta izejmateriāla*, tā ražošanai nepieciešamais enerģijas patēriņš un izejvielu daudzums jau ir ievērojami samazināti. HEPA 14 filtra (kam ir 99,995% filtrācija un kas sertificēts saskaņā ar DIN EN 1822:2019) dēļ T 11/1 Classic HEPA Re!Plast putekļsūcējs atbilst arī visaugstākajām drošības prasībām. Pat vismazākās daļiņas, piemēram, vīrusi, aerosoli un mikrobi, kuru izmērs ir tikai daži mikrometri, tiek uzticami aizturētas. Putekļsūcējs ar 850 W jaudu rada 235 mbar/23,5 kpa vakuumu, kas ļauj sasniegt maksimālu sūkšanas jaudu ar zemu darbības troksni – tikai 61 dB(A) –, tas ir ideāli piemērots telpām, kurās nav vēlams trokšnot. Ar 11 litru tvertnes tilpumu, tikai 4,2 kg svaru, praktisku pārnēsāšanas rokturi un ergonomisku līkumu kompaktais putekļsūcējs, kas ir drošs pret apgāšanos, ir viegli pārvietojams un nodrošina darbošanos bez paguruma vēl ilgāku laiku. Uz tā var uzglabāt arī tādus piederumus kā sūkšanas cauruli un grīdas uzgali. Komplektā iekļauts arī flīsa filtra maiss.

Īpašības un ieguvumi
Sausās tīrīšanas putekļsūcējs T 11/1 Classic HEPA Re!Plast: Ilgtspējīgs un novatorisks dizains, kas veidots no 60% otrreizēji pārstrādātu izejmateriālu.
Ilgtspējīgs un novatorisks dizains, kas veidots no 60% otrreizēji pārstrādātu izejmateriālu.
Izgatavota, izmantojot mazāk izejvielu un enerģijas. Otrreizēji pārstrādātu materiālu izmantošana samazina CO₂ emisijas. Novatoriska, ilgmūžīga, izturīga un līdz ar to ļoti ekonomiska iekārta.
Sausās tīrīšanas putekļsūcējs T 11/1 Classic HEPA Re!Plast: Augstas efektivitātes HEPA 14 filtrs
Augstas efektivitātes HEPA 14 filtrs
Visaugstākajām higiēnas un drošības prasībām Augsta filtrācijas un separācijas pakāpe – 99,995 % –, kas aiztur arī sīkās daļiņas. Sertificēts saskaņā ar testa standartu DIN EN 1822:2019.
Sausās tīrīšanas putekļsūcējs T 11/1 Classic HEPA Re!Plast: Viegls
Viegls
Viegla, arī tikai ar vienu roku pārvietojama pāri šķēršļiem un pakāpieniem. Salīdzinājumā ar citiem tirgū pieejamajiem modeļiem iekārtai ir mazāks svars, bet indentisks tvertnes tilpums Izstrādāta ilgstošai un nenogurdinošai lietošanai.
Zems darbības trokšņa līmenis – tikai 61 dB(A)
  • Ideāli piemērota darbam naktī un klusās vietās.
  • Klusā darbība pasargā lietotāju.
Piederumu uzglabāšanas risinājums
  • Droša un parocīga iekārtas, arī piederumu, pārvietošana.
  • Ātra un droša strāvas vada uzglabāšana uz vada āķa.
  • Viegla un praktiska grīdas uzgaļa novietošana uz putekļsūcēja.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Fāžu skaits (Ph) 1
Spriegums (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Vakuums (mbar/kPa) 235 / 23.5
Gaisa plūsma (l/s) 40
Nominālā veiktspēja (W) 850
Tvertnes tilpums (l) 11
Standarta nominālais platums ( ) ID 35
Kabeļa garums (m) 7.5
Skaņas spiediena līmenis (dB(A)) 61
Krāsa melna
Svars bez piederumiem (kg) 4.2
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 6.4
Izmēri (G x P x A) (mm) 385 x 285 x 385

* Visas plastmasas detaļas, izņemot piederumus.

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Iesūkšanas šļūtenes garums: 2 m
  • Līkums: Plastmasa
  • Iesūkšanas cauruļu daudzums: 3 Gabals(i)
  • Iesūkšanas cauruļu garums: 350 mm
  • Iesūkšanas cauruļu materiāls: Plastmasa
  • Pārslēdzams grīdas uzgalis
  • Filtra maisu daudzums: 1 Gabals(i)
  • Filtra maisu materiāls: Flīss
  • Motora aizsardzības filtri
  • HEPA filtra tips: HEPA 14 filtrs
  • Pastāvīgais filtra grozs: Flīss

Aprīkojums

  • Tvertnes materiāls: Plastmasa ar pārstrādātiem materiāliem
  • Āķis strāvas kabelim
  • Piederumu uzglabāšanas risinājums
Sausās tīrīšanas putekļsūcējs T 11/1 Classic HEPA Re!Plast
Pielietošanas veidi
  • Ideāli piemērota lietošanai viesnīcās, ēdināšanas uzņēmumos, mazumtirdzniecībā un ēku uzkopšanā
  • Daudzpusīga un lietojama vietās ar augstām higiēnas prasībām
  • Visām cietajām virsmām, piemēram, flīzēm, dabīgajam akmenim, PVH (PVC), linolejam.
  • Ar paklāju klātas grīdas
  • Veselības aprūpe
Piederumi
Atrast T 11/1 Classic HEPA Re!Plast rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija