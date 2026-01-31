Sausās tīrīšanas putekļsūcējs T 11/1 Classic HEPA Re!Plast
Ilgtspējīgi un higiēniski. Sausās uzkopšanas putekļsūcējs T 11/1 Classic HEPA Re!Plast ir izgatavots no 60% otrreizēji pārstrādāta izejmateriāla*, kas ietaupa resursus un ar savu lielo sūkšanas jaudu un HEPA 14 filtru.
Kärcher sausās uzkopšanas putekļsūcējs T 11/1 Classic HEPA Re!Plast ir ilgtspējas, higiēnas, maksimālas sūkšanas jaudas un izturības paraugs. Tā kā tas ir izgatavots no 60% otrreizēji pārstrādāta izejmateriāla*, tā ražošanai nepieciešamais enerģijas patēriņš un izejvielu daudzums jau ir ievērojami samazināti. HEPA 14 filtra (kam ir 99,995% filtrācija un kas sertificēts saskaņā ar DIN EN 1822:2019) dēļ T 11/1 Classic HEPA Re!Plast putekļsūcējs atbilst arī visaugstākajām drošības prasībām. Pat vismazākās daļiņas, piemēram, vīrusi, aerosoli un mikrobi, kuru izmērs ir tikai daži mikrometri, tiek uzticami aizturētas. Putekļsūcējs ar 850 W jaudu rada 235 mbar/23,5 kpa vakuumu, kas ļauj sasniegt maksimālu sūkšanas jaudu ar zemu darbības troksni – tikai 61 dB(A) –, tas ir ideāli piemērots telpām, kurās nav vēlams trokšnot. Ar 11 litru tvertnes tilpumu, tikai 4,2 kg svaru, praktisku pārnēsāšanas rokturi un ergonomisku līkumu kompaktais putekļsūcējs, kas ir drošs pret apgāšanos, ir viegli pārvietojams un nodrošina darbošanos bez paguruma vēl ilgāku laiku. Uz tā var uzglabāt arī tādus piederumus kā sūkšanas cauruli un grīdas uzgali. Komplektā iekļauts arī flīsa filtra maiss.
Īpašības un ieguvumi
Ilgtspējīgs un novatorisks dizains, kas veidots no 60% otrreizēji pārstrādātu izejmateriālu.Izgatavota, izmantojot mazāk izejvielu un enerģijas. Otrreizēji pārstrādātu materiālu izmantošana samazina CO₂ emisijas. Novatoriska, ilgmūžīga, izturīga un līdz ar to ļoti ekonomiska iekārta.
Augstas efektivitātes HEPA 14 filtrsVisaugstākajām higiēnas un drošības prasībām Augsta filtrācijas un separācijas pakāpe – 99,995 % –, kas aiztur arī sīkās daļiņas. Sertificēts saskaņā ar testa standartu DIN EN 1822:2019.
VieglsViegla, arī tikai ar vienu roku pārvietojama pāri šķēršļiem un pakāpieniem. Salīdzinājumā ar citiem tirgū pieejamajiem modeļiem iekārtai ir mazāks svars, bet indentisks tvertnes tilpums Izstrādāta ilgstošai un nenogurdinošai lietošanai.
Zems darbības trokšņa līmenis – tikai 61 dB(A)
- Ideāli piemērota darbam naktī un klusās vietās.
- Klusā darbība pasargā lietotāju.
Piederumu uzglabāšanas risinājums
- Droša un parocīga iekārtas, arī piederumu, pārvietošana.
- Ātra un droša strāvas vada uzglabāšana uz vada āķa.
- Viegla un praktiska grīdas uzgaļa novietošana uz putekļsūcēja.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Vakuums (mbar/kPa)
|235 / 23.5
|Gaisa plūsma (l/s)
|40
|Nominālā veiktspēja (W)
|850
|Tvertnes tilpums (l)
|11
|Standarta nominālais platums ( )
|ID 35
|Kabeļa garums (m)
|7.5
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|61
|Krāsa
|melna
|Svars bez piederumiem (kg)
|4.2
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|6.4
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|385 x 285 x 385
* Visas plastmasas detaļas, izņemot piederumus.
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Iesūkšanas šļūtenes garums: 2 m
- Līkums: Plastmasa
- Iesūkšanas cauruļu daudzums: 3 Gabals(i)
- Iesūkšanas cauruļu garums: 350 mm
- Iesūkšanas cauruļu materiāls: Plastmasa
- Pārslēdzams grīdas uzgalis
- Filtra maisu daudzums: 1 Gabals(i)
- Filtra maisu materiāls: Flīss
- Motora aizsardzības filtri
- HEPA filtra tips: HEPA 14 filtrs
- Pastāvīgais filtra grozs: Flīss
Aprīkojums
- Tvertnes materiāls: Plastmasa ar pārstrādātiem materiāliem
- Āķis strāvas kabelim
- Piederumu uzglabāšanas risinājums
Pielietošanas veidi
- Ideāli piemērota lietošanai viesnīcās, ēdināšanas uzņēmumos, mazumtirdzniecībā un ēku uzkopšanā
- Daudzpusīga un lietojama vietās ar augstām higiēnas prasībām
- Visām cietajām virsmām, piemēram, flīzēm, dabīgajam akmenim, PVH (PVC), linolejam.
- Ar paklāju klātas grīdas
- Veselības aprūpe
Piederumi
Atrast T 11/1 Classic HEPA Re!Plast rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.