Sausās tīrīšanas putekļsūcējs T 11/1 Classic Re!Plast Anniversary Edition

Ilgtspējīgs, izturīgs un ilgmūžīgs. T 11/1 Classic Re!Plast Anniversary Edition sausās uzkopšanas putekļsūcējs ir izgatavots no 60 % pārstrādāta materiāla¹⁾ un joprojām nodrošina iespaidīgi augstu sūkšanas jaudu.

Kärcher 90 gadu jubileja. T 11/1 Classic Re!Plast Anniversary Edition sausās uzkopšanas putekļsūcējs ir ilgtspējīgs, ar lielisku sūkšanas jaudu, izturību un izcilu cenas un kvalitātes attiecību. Tas ievērojami samazina vērtīgo izejvielu un enerģijas patēriņu ražošanas posmā, jo 60 % no tā sastāv no otrreizēji pārstrādātiem materiāliem¹⁾. Ar 850 vatu jaudu putekļsūcējs rada 235 milibāru (23,5 kPa) vakuumu, kas garantē lielisku tīrīšanas rezultātu. Turklāt zemais darbības troksnis – tikai 61 dB(A) – nodrošina to, ka iekārtu jebkurā brīdī var izmantot vietās, kur ir paaugstināta jutība pret troksni. Kompaktais putekļsūcējs ir noturīgs pret sasvēršanos, tam ir praktisks rokturis pārnēsāšanai un ergonomisks līkums. Tā kā tvertnes tilpums ir 11 litri un svars – tikai 4 kilogrami, to ir viegli pārnēsāt un tas atvieglo darbu ilgos darba cēlienos, neradot nogurumu. Papildu ērtībai uz paša putekļsūcēja var uzglabāt dažādus piederumus, piemēram, iesūkšanas cauruli un grīdas uzgali. Komplektācijā ir iekļauti arī desmit flīsa filtru maisi.

Īpašības un ieguvumi
Sausās tīrīšanas putekļsūcējs T 11/1 Classic Re!Plast Anniversary Edition: Ilgtspējīgs un novatorisks dizains, kas veidots no 60% otrreizēji pārstrādātu izejmateriālu.
Ilgtspējīgs un novatorisks dizains, kas veidots no 60% otrreizēji pārstrādātu izejmateriālu.
Izgatavota, izmantojot mazāk izejvielu un enerģijas. Otrreizēji pārstrādātu materiālu izmantošana samazina CO₂ emisijas. Novatoriska, ilgmūžīga, izturīga un līdz ar to ļoti ekonomiska iekārta.
Sausās tīrīšanas putekļsūcējs T 11/1 Classic Re!Plast Anniversary Edition: Viegls
Viegls
Viegla, arī tikai ar vienu roku pārvietojama pāri šķēršļiem un pakāpieniem. Salīdzinājumā ar citiem tirgū pieejamajiem modeļiem iekārtai ir mazāks svars, bet indentisks tvertnes tilpums Izstrādāta ilgstošai un nenogurdinošai lietošanai.
Sausās tīrīšanas putekļsūcējs T 11/1 Classic Re!Plast Anniversary Edition: Zems darbības trokšņa līmenis – tikai 61 dB(A)
Zems darbības trokšņa līmenis – tikai 61 dB(A)
Ideāli piemērota darbam naktī un klusās vietās. Klusā darbība pasargā lietotāju.
Piederumu uzglabāšanas risinājums
  • Droša un parocīga iekārtas, arī piederumu, pārvietošana.
  • Ātra un droša strāvas vada uzglabāšana uz vada āķa.
  • Viegla un praktiska grīdas uzgaļa novietošana uz putekļsūcēja.
Āķis strāvas kabelim
  • Strāvas vads vienmēr ir droši novietots uz ierīces.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Fāžu skaits (Ph) 1
Spriegums (V) 220 - 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Vakuums (mbar/kPa) 235 / 23.5
Gaisa plūsma (l/s) 40
Nominālā veiktspēja (W) 850
Tvertnes tilpums (l) 11
Standarta nominālais platums ( ) ID 35
Kabeļa garums (m) 7.5
Skaņas spiediena līmenis (dB(A)) 61
Krāsa melna
Svars bez piederumiem (kg) 3.8
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 6.6
Izmēri (G x P x A) (mm) 385 x 285 x 385

¹⁾ Visas plastmasas detaļas, izņemot piederumus.

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Iesūkšanas šļūtenes garums: 2 m
  • Līkums: Plastmasa
  • Iesūkšanas cauruļu daudzums: 3 Gabals(i)
  • Iesūkšanas cauruļu garums: 350 mm
  • Iesūkšanas cauruļu materiāls: Plastmasa
  • Pārslēdzams grīdas uzgalis
  • Filtra maisu daudzums: 10 Gabals(i)
  • Filtra maisu materiāls: Flīss
  • Motora aizsardzības filtri
  • Pastāvīgais filtra grozs: Flīss

Aprīkojums

  • Tvertnes materiāls: Plastmasa ar pārstrādātiem materiāliem
  • Āķis strāvas kabelim
  • Piederumu uzglabāšanas risinājums
Sausās tīrīšanas putekļsūcējs T 11/1 Classic Re!Plast Anniversary Edition
Pielietošanas veidi
  • Rūpīgai grīdas segumu tīrīšanai – no cietām grīdām līdz paklājiem
  • Ļoti ieteicams izmantošanai ēku tīrīšanā un viesnīcu nozarē
Piederumi
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Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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