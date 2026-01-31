Sausās tīrīšanas putekļsūcējs T 15/1
Īpaši kluss, ilgtspējīgs un izturīgs – tāds ir T 15/1 putekļsūcējs, kas izgatavots no 45 % pārstrādāta materiāla.* Tas piedāvā izcilu iesūkšanas jaudu un ergonomisku, lietotājam draudzīgu dizainu.
Mūsu T 15/1 sausās uzkopšanas putekļsūcējs ir izgatavots no 45 % pārstrādāta materiāla*, lai taupītu tik ļoti vērtīgos resursus. Tas izceļas ar izcilu iesūkšanas jaudu, īpaši klusu darbību, ilgtspējību, izturību un lielisku cenas un veiktspējas attiecību. Iekārta būs ilgmūžīga, jo tai ir izturīga konstrukcija, buferis un lieli riteņi. Neraugoties uz iespaidīgo iesūkšanas jaudu, T 15/1 darbības troksnis ir tikai 52 dB(A), un īpaši klusās darbības dēļ iekārtu var lietot pat pa dienu un vietās, kur ir paaugstināta jutība pret troksni. Kompaktais putekļsūcējs ir viegli manevrējams un noturīgs pret sasvēršanos, kā arī to ar rokturi varēsiet pārvietot ergonomiski, tuvu ķermenim. Putekļsūcēja tvertnes tilpums ir 15 litri. Piederumu novietne gādā par to, lai komplektācijā iekļautais uzgalis spraugām vienmēr atrastos pa rokai. Papildus iespējams iegādāties īpaši efektīvo HEPA 14 filtru.
Īpašības un ieguvumi
Izturīgs un ilgtspējīgs – sastāv no s45 % pārstrādāta materiālaRažošanā samazināta izejvielu un enerģijas izmantošana. Pārstrādātu materiālu izmantošana samazina CO₂ emisijas.
Īpaši kluss – trokšņa līmenis ir tikai 52 dB(A)Ideāli piemērots tīrīšanai arī pa dienu. Samazināts trokšņa piesārņojums. Samazina tādus riskus kā stresu un dzirdes traucējumu rašanos
Ergonomisks, kompakts, lietotājam draudzīgs dizainsErgonomiska pārvietošana – iekārtu iespējams nest tuvu pie ķermeņa. Ergonomisks šļūtenes līkums un ērts rokturis pārvietošanai. Vietu taupoša, ātra un vienkārša uzglabāšana
Iespējams iespraust strāvas kabeli
- Parocīga un ātra strāvas kabeļa pārvietošana pa rozetēm.
- Tīrīšanas procesu var turpināt netraucēti.
- Novērš vai samazina servisa izmaksas.
Manuāla strāvas kabeļa uztīšana
- Strāvas kabeli var ātri novietot uzglabāšanai.
- Laika taupīšana: strāvas kabeli var novietot uzglabāšanai tikai dažu sekunžu laikā.
- Strāvas kabelis vienmēr tiks uzglabāts akurāti, jo to var ietīt iekārtā.
Viegls
- Viegla iekārtas pārvietošana, pat tikai ar vienu roku.
- Viegli pārnest pāri pakāpieniem un pārvietot pa kāpnēm.
Lietotājam draudzīga darbība
- Liela ieslēgšanas/izslēgšanas spiedpoga.
- Ātra un vienkārša lietošana ar roku vai pat kāju.
- Praktiska novietošana stāvus pozīcijā, kas gādā par ērtu uzglabāšanu, pat īsos darba pārtraukumos.
Papildus varat iegādāties īpaši efektīvu HEPA 14 filtru
- Visaugstākajiem drošības standartiem atbilstīgs, arī vietās ar augstām higiēnas prasībām.
- Augsta filtrācijas un atdalīšanas pakāpe – 99,995 %.
Galvenā filtra grozs
- Ilgmūžīgs, noturīgs un ilgtspējīgs.
- Izgatavots no flīsa.
- Mazgājams ar rokām 30 °C temperatūrā un lietojams atkārtoti.
Piederumu uzglabāšanas risinājums
- Spraugu uzgali var ērti uzglabāt iekārtas galvā.
- Vietu taupoša uzglabāšana: putekļsūcējs vienmēr būs pieejams, gatavs darbam.
- Droša un parocīga iekārtas un piederumu pārvietošana.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Vakuums (mbar/kPa)
|185 / 18
|Gaisa plūsma (l/s)
|40
|Nominālā veiktspēja (W)
|585
|Tvertnes tilpums (l)
|15
|Standarta nominālais platums ( )
|ID 35
|Kabeļa garums (m)
|12
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|52
|Svars bez piederumiem (kg)
|6.4
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|10.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|440 x 250 x 410
* Visas plastmasas detaļas, izņemot piederumus.
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Iesūkšanas šļūtenes garums: 2 m
- Līkums: Antistatisks, ar gaisa plūsmas regulatoru
- Iesūkšanas cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
- Iesūkšanas cauruļu garums: 505 mm
- Iesūkšanas cauruļu materiāls: Hromēts tērauds
- Pārslēdzams grīdas uzgalis
- Uzgalis spraugām
- Filtra maisu daudzums: 1 Gabals(i)
- Filtra maisu materiāls: Flīss
- Motora aizsardzības filtri
- Pastāvīgais filtra grozs: Flīss
Aprīkojums
- Tvertnes materiāls: Plastmasa ar pārstrādātiem materiāliem
- Kabeļa ievilkšanas sistēma
- Iespējams iespraust strāvas kabeli: Standarta
- Ergonomisks rokturis pārnēsāšanai
- Īpaša vieta grīdas uzgaļa uzglabāšanai uz iekārtas
- Piederumu uzglabāšanas risinājums
Videos
Pielietošanas veidi
- Ideāli piemērota lietošanai viesnīcās, ēdināšanas uzņēmumos, mazumtirdzniecībā un ēku uzkopšanā
- Cietie grīdas segumi
- Ar paklāju klātas grīdas
- Tīrīšanai arī pa dienu
Piederumi
Atrast T 15/1 rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.