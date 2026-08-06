Sausās tīrīšanas putekļsūcējs T 7/1 Classic
Viegls un ergonomisks sākuma klases putekļsūcējs ar flīsa filtra maisu standarta aprīkojumā. Laba cenas un veiktspējas attiecība, spēcīga sūkšanas jauda un kabeļa novietne.
Kompaktais sausās uzkopšanas putekļsūcējs T 7/1 Classic ar 850 W jaudu nodrošina iespaidīgu 23,0 kPa vakuumu. Putekļsūcējs ir patīkami kluss – tikai 63 dB(A). Iekārtai ir divus metrus gara iesūkšanas šļūtene, un putekļsūcējs ir ļoti viegls, jo sver tikai 3,5 kg. Izliektais rokturis ļaus Jums strādāt ilgi un bez noguruma. Sausās uzkopšanas putekļsūcējs ir viegli manevrējams, par to gādā šasija ar diviem fiksētiem riteņiem un diviem riteņiem, kas grozās. Buferis, kas apņem iekārtu no visām pusēm, nodrošina to, ka triecienizturīgā 7,5 litru tvertne nebojā mēbeles u. tml. T 7/1 Classic standarta aprīkojumā ir iekļauts flīsa filtra maiss.
Īpašības un ieguvumi
Viegls
- Viegla, arī tikai ar vienu roku pārvietojama pāri šķēršļiem un pakāpieniem.
- Salīdzinājumā ar citiem tirgū pieejamajiem modeļiem iekārtai ir mazāks svars, bet indentisks tvertnes tilpums
- Ļauj strādāt ilgi un bez paguruma.
Galvenā filtra grozs
Āķis strāvas kabelim
- Viegla strāvas kabeļa uzglabāšana.
Izturīgs buferis
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|220 - 240
|Frekvence (Hz)
|50 - 60
|Vakuums (mbar/kPa)
|235 / 23.5
|Gaisa plūsma (l/s)
|40
|Nominālā veiktspēja (W)
|850
|Tvertnes tilpums (l)
|7
|Standarta nominālais platums ( )
|ID 35
|Kabeļa garums (m)
|7.5
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|62
|Krāsa
|antracīta
|Svars bez piederumiem (kg)
|3.5
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|6
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|375 x 285 x 310
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Iesūkšanas šļūtenes garums: 2 m
- Līkums: Plastmasa
- Iesūkšanas cauruļu daudzums: 3 Gabals(i)
- Iesūkšanas cauruļu garums: 350 mm
- Iesūkšanas cauruļu materiāls: Plastmasa
- Pārslēdzams grīdas uzgalis
- Uzgalis spraugām
- Filtra maisu daudzums: 10 Gabals(i)
- Filtra maisu materiāls: Flīss
- Motora aizsardzības filtri
- Pastāvīgais filtra grozs: Flīss
Aprīkojums
- Tvertnes materiāls: Plastmasa
- Āķis strāvas kabelim
Pielietošanas veidi
- Visām cietajām virsmām, piemēram, flīzēm, dabīgajam akmenim, PVH (PVC), linolejam.
- Ar paklāju klātas grīdas
Piederumi
Atrast T 7/1 Classic rezerves daļas
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