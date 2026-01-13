Sausās tīrīšanas putekļsūcējs T 8/1 L

Sausās tīrīšanas putekļsūcējs T 8/1 L ir paredzēts amatniekiem un būvniekiem, jo tam ir pastiprināta konstrukcija, ergonomiska siksna pārnēsāšanai, kā arī tas ir viegls un ērti pārvietojams.

Sausās tīrīšanas putekļsūcējs T 8/1 L ir sevišķi piemērots amatniekiem, jo iekārta pilnībā atbilst viņu vajadzībām. Putekļsūcējs ir izturīgs, pret nodilumu noturīgs un jaudīgs – tam ir ergonomiska pārnēsāšanas siksna, kas ļauj to ērti pārvietot. Tādējādi to var izmantot tādiem tīrīšanas darbiem, ar kuriem lielākas un smagākas iekārtas netiktu tik labi galā, piemēram, uz kāpnēm vai citām šaurākām vietām. T 8/1 L putekļsūcējs ir sertificēts atbilstīgi L putekļu klasei, un to var izmantot arī ļoti putekļainās zonās. Turklāt tā piederumus var ērti un droši uzglabāt novietnēs tieši uz iekārtas.

Īpašības un ieguvumi
Sausās tīrīšanas putekļsūcējs T 8/1 L: Ergonomiska josta putekļsūcēja pārnēsāšanai
Ergonomiska josta putekļsūcēja pārnēsāšanai
Viegla iekārta, tāpēc ar to ir viegli tīrīt, piemēram, kāpnes.
Sausās tīrīšanas putekļsūcējs T 8/1 L: Piederumu (uzgaļu u. c.) uzglabāšanas risinājumi
Piederumu (uzgaļu u. c.) uzglabāšanas risinājumi
Piederumiem ir īpaša novietne iekārtas aizmugurē, kā arī īpaši turētāji šļūtenei un strāvas kabelim.
Sausās tīrīšanas putekļsūcējs T 8/1 L: Viegls
Viegls
Specifikācijas

Tehniskie dati

Barošanas spriegums (Ph/V/Hz) 1 / 220 - 240 / 50 - 60
Vakuums (mbar/kPa) 235 / 23.5
Gaisa plūsma (l/s) 40
Nominālā veiktspēja (W) 850
Tvertnes tilpums (l) 8
Standarta nominālais platums ( ) ID 35
Kabeļa garums (m) 7.5
Skaņas spiediena līmenis (dB(A)) 62
Krāsa antracīta
Svars bez piederumiem (kg) 3.5
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 5.7
Izmēri (G x P x A) (mm) 375 x 285 x 320

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Iesūkšanas šļūtenes garums: 2 m
  • Līkums: Plastmasa
  • Iesūkšanas cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
  • Iesūkšanas cauruļu garums: 480 mm
  • Iesūkšanas cauruļu materiāls: Nerūsējošais tērauds
  • Pārslēdzams grīdas uzgalis
  • Uzgalis spraugām
  • Filtra maisu daudzums: 1 Gabals(i)
  • Filtra maisu materiāls: Flīss
  • Motora aizsardzības filtri
  • Pastāvīgais filtra grozs: Flīss
  • Pārnēsāšanas siksna

Aprīkojums

  • Tvertnes materiāls: Plastmasa
  • Piederumu uzglabāšanas risinājums
Sausās tīrīšanas putekļsūcējs T 8/1 L
Sausās tīrīšanas putekļsūcējs T 8/1 L
Videos
Pielietošanas veidi
  • Rūpīgai grīdas segumu tīrīšanai – no cietām grīdām līdz paklājiem
Piederumi
Atrast T 8/1 L rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

30.01. 9–16

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

30.01. 8–15

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

30.01. 9–12
31.01. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

30.01. 9–12
31.01. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija