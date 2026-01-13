Sausās tīrīšanas putekļsūcējs T 8/1 L
Sausās tīrīšanas putekļsūcējs T 8/1 L ir paredzēts amatniekiem un būvniekiem, jo tam ir pastiprināta konstrukcija, ergonomiska siksna pārnēsāšanai, kā arī tas ir viegls un ērti pārvietojams.
Sausās tīrīšanas putekļsūcējs T 8/1 L ir sevišķi piemērots amatniekiem, jo iekārta pilnībā atbilst viņu vajadzībām. Putekļsūcējs ir izturīgs, pret nodilumu noturīgs un jaudīgs – tam ir ergonomiska pārnēsāšanas siksna, kas ļauj to ērti pārvietot. Tādējādi to var izmantot tādiem tīrīšanas darbiem, ar kuriem lielākas un smagākas iekārtas netiktu tik labi galā, piemēram, uz kāpnēm vai citām šaurākām vietām. T 8/1 L putekļsūcējs ir sertificēts atbilstīgi L putekļu klasei, un to var izmantot arī ļoti putekļainās zonās. Turklāt tā piederumus var ērti un droši uzglabāt novietnēs tieši uz iekārtas.
Īpašības un ieguvumi
Ergonomiska josta putekļsūcēja pārnēsāšanaiViegla iekārta, tāpēc ar to ir viegli tīrīt, piemēram, kāpnes.
Piederumu (uzgaļu u. c.) uzglabāšanas risinājumiPiederumiem ir īpaša novietne iekārtas aizmugurē, kā arī īpaši turētāji šļūtenei un strāvas kabelim.
Viegls
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Barošanas spriegums (Ph/V/Hz)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Vakuums (mbar/kPa)
|235 / 23.5
|Gaisa plūsma (l/s)
|40
|Nominālā veiktspēja (W)
|850
|Tvertnes tilpums (l)
|8
|Standarta nominālais platums ( )
|ID 35
|Kabeļa garums (m)
|7.5
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|62
|Krāsa
|antracīta
|Svars bez piederumiem (kg)
|3.5
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|5.7
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|375 x 285 x 320
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Iesūkšanas šļūtenes garums: 2 m
- Līkums: Plastmasa
- Iesūkšanas cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
- Iesūkšanas cauruļu garums: 480 mm
- Iesūkšanas cauruļu materiāls: Nerūsējošais tērauds
- Pārslēdzams grīdas uzgalis
- Uzgalis spraugām
- Filtra maisu daudzums: 1 Gabals(i)
- Filtra maisu materiāls: Flīss
- Motora aizsardzības filtri
- Pastāvīgais filtra grozs: Flīss
- Pārnēsāšanas siksna
Aprīkojums
- Tvertnes materiāls: Plastmasa
- Piederumu uzglabāšanas risinājums
Pielietošanas veidi
- Rūpīgai grīdas segumu tīrīšanai – no cietām grīdām līdz paklājiem
Piederumi
Atrast T 8/1 L rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.