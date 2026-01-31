Vertikālais birstes tipa putekļsūcējs CV 30/1 *EU

Vertikālais birstes tipa putekļsūcējs CV 30/1 pārsteidz ar patentētu centrbēdzes savienojumu, 3 virzienu filtru sistēmu, birstes nomaiņu bez instrumentiem un laiku taupošo strāvas kabeļa ātrās nomaiņas sistēmu.

Ar 300 mm lielo darba platumu mūsu vertikālais birstes tipa putekļsūcējs CV 30/1 ir ideāli piemērots arī lielāku platību tīrīšanai – mazumtirdzniecībā, izstāžu zālēs, viesnīcu sektorā un restorānos, kā arī citās jomās. Arī malas, sliedes un mazas nišas tiek notīrītas bez piepūles, ātri un intensīvi, izmantojot noņemamo iesūkšanas cauruli ar stiepjamu iesūkšanas šļūteni. Inovatīvās aprīkojuma detaļas, piemēram, patentētais centrbēdzes savienojums, kas automātiski atlaiž rullīti, ja birste ir nosprostojusies ar netīrumiem, vai automātiskā birstes atbrīvošana, kas novērš birstes slokšņu deformāciju, kā arī paklāja bojājumus tukšgaitas stāvoklī, ir vieds apliecinājums ierīces pārdomātajai un drošajai koncepcijai. Divas izturīgas eņģes starp birstes galvu un iesūkšanas daļu, kā arī bīdāmā plāksne, kas ir izgatavota no augstas kvalitātes plastmasas, ir mūsu augsto kvalitātes prasību apliecinājums. Rīkošanās ar ierīci arī ir ļoti ērta: Ja nepieciešams, birsti var viegli nomainīt, neizmantojot nekādus instrumentus. Pateicoties ātrās nomaiņas sistēmai, apkopes laikā bez priekšzināšanām var nomainīt pat strāvas kabeli.

Īpašības un ieguvumi
Vertikālais birstes tipa putekļsūcējs CV 30/1 *EU: Manuāla ruļļveida sukas pielāgošana
Manuāla ruļļveida sukas pielāgošana
Pateicoties augstuma regulēšanas iespējai rullīšu birsti var pielāgot jebkuram paklāja plūksnas augstumam.
Vertikālais birstes tipa putekļsūcējs CV 30/1 *EU: Birstes iespējams nomainīt bez papildu instrumentiem
Birstes iespējams nomainīt bez papildu instrumentiem
Ātra birstes rullīšu nomaiņa bez instrumentiem
Vertikālais birstes tipa putekļsūcējs CV 30/1 *EU: Strāvas kabeļa ātrā nomaiņas sistēma
Strāvas kabeļa ātrā nomaiņas sistēma
Laiku uStrāvas kabeļa nomaiņa bez priekšzināšanām
Patentēts centrbēdzes savienojums
  • Ilgam kalpošanas laikam - inovatīvs centrbēdzes savienojums pasargā visu sukas uzgali pret pārslodzi, tādējādi izvairoties no augstām apkopes izmaksām
Specifikācijas

Tehniskie dati

Spriegums (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Darba platums (cm) 30
Vakuums (mbar/kPa) 193 / 19.3
Gaisa plūsma (l/s) 43
Nominālā veiktspēja (W) 850
Tvertnes tilpums (l) 5.5
Standarta nominālais platums ( ) ID 35
Kabeļa garums (m) 12
Skaņas spiediena līmenis (dB(A)) 66
Krāsa antracīta
Svars bez piederumiem (kg) 8.3
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 11.4
Izmēri (G x P x A) (mm) 340 x 310 x 1215

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Uzgalis spraugām
  • Uzgalis tapsējumam
  • Iesūkšanas caurule, noņemama
  • Staipīga iesūkšanas šļūtene
  • Filtra maisu daudzums: 1 Gabals(i)
  • Filtra maisu materiāls: Flīss
  • Cilindrveida birste, standarta: 1 Gabals(i)
  • filtru putas: 1 Gabals(i)

Aprīkojums

  • Filtra stāvokļa indikators
  • Iespējams iespraust strāvas kabeli: Standarta
  • Augstumā regulējams rokturis
  • Aizsardzības klase: II
