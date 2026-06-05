Akumulatora vertikālais birstes tipa putekļsūcējs CV 30/2 Bp Adv *INT

Automātiska grīdas noteikšana, birstes tīrīšanas funkcija, mazs attālums no zemes un virsmas uzgalis. CV 30/2 Bp Adv ir pirmais ar bateriju darbināmais putekļsūcējs visa veida paklājiem un cietajām virsmām.

Standartā ar papilduzgali virmām - profesionālais, ar bateriju darbināmais putekļsūcējs CV 30/2 Bp Adv pārsteidz ar izciliem tīrīšanas rezultātiem un ērtu lietošanu. Kompaktais un ar bateriju darbināmais 3 litru tvertnes putekļsūcējs ir lieliski pielāgots visiem paklāju veidiem un cietajām virsmām automātiskās grīdas tipa noteikšanas dēļ. Tas dziļi un rūpīgi attīra tekstila grīdas segumus, padarot rezultātu acīmredzamu. Ar grīdas pamatnes zemo attālumu no zemes un labo manevrētspēju putekļsūcējs ir lieliski piemērots ēku vai viesnīcu personālam uzkopšanā zem gultām un citām mēbelēm. Ātra un higiēniska rullīšu birstes pašattīrīšanās funkcija tiek veikta, izmantojot kājas pedāli. Savāktie mati tiek atdalīti, un pārējie tiek automātiski uzsūkti. Iesl./izsl. slēdzis, eco!efficiency režīms un LED dekrāns ar atlikušā baterijas darbības laika uzrādīšanu uz novatoriskā roktura padara to par gana ērtu lietošanā. Kad veicat pasūtījumu, jāņem vērā, ka CV 30/2 BpAdv jaudīgā Kärcher Battery Power+ baterija un saderīgais lādētājs ir jāpasūta atsevišķi. Pēc izvēles ir pieejams ļoti efektīvs HEPA 14 filtrs.

Īpašības un ieguvumi
Akumulatora vertikālais birstes tipa putekļsūcējs CV 30/2 Bp Adv *INT: Automātiska grīdas noteikšana
Automātiska grīdas noteikšana
Automātiska tīrīšanas veiktspējas pielāgošana attiecīgajai virsmai Lieliski tīrīšanas rezultāti uz tekstila un cietajām grīdām
Akumulatora vertikālais birstes tipa putekļsūcējs CV 30/2 Bp Adv *INT: Rullīšu pašattīrīšanās funkcija, izmantojot kājas pedāli
Rullīšu pašattīrīšanās funkcija, izmantojot kājas pedāli
Ar birstīti paceltie mati tiek atdalīti un iesūkti Ātra un efektīva rullīšu birstes tīrīšana bez vajadzības to noņemt Bezkontakta un tādēļ īpaši higiēniska rullīšu birstes tīrīšana
Akumulatora vertikālais birstes tipa putekļsūcējs CV 30/2 Bp Adv *INT: Daudzpusīgi piederumi
Daudzpusīgi piederumi
Elastīgs virsmas uzgalis grīdu un skapīšu tīrīšanai un augstākas sniedzamības darbiem Praktisks uzgalis polsterējumam un uzgalis spraugām.
Daudzfunkcionāls, inovatīvs rokturis ar LED ekrānu
  • Ar ergonomisku iesl./izsl. slēdzi
  • eco!efficiency režīms pagarina baterijas darbības laiku, samazina darbības troksni
  • Praktisks LED ekrāns atlikušā baterijas darbības laika noteikšanai
Kompakts dizains ar ļoti mazu attālumu no zemes
  • Putekļsūcēju var novietot horizontāli grīdai
  • Ļauj ērti un bez piepūles sūkt zem gultām un citām mēbelēm
36 V Kärcher Battery Power+ baterijas platforma
  • Saderīgs ar visiem 36 V Kärcher Battery Power+ baterijām un Battery Power baterijām
  • Akumulatoru bateriju var izmantot arī citās iekārtās.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Baterijas platforma 36 V baterijas platforma
Vakuums (mbar/kPa) 187 / 18.7
Gaisa plūsma (l/s) 34
Nominālā veiktspēja (W) 420
Skaņas spiediena līmenis (dB(A)) 64
Tvertnes tilpums (l) 3
Darba platums (cm) 30
Nepieciešamais bateriju skaits (Gabals(i)) 1
Veiktspēja no vienas baterijas uzlādes (m²) 200 (6,0 Ah) / 250 (7,5 Ah)
Darbības laiks ar pilnu uzlādi (/min) eco!efficiency režīms: / maks. 50 (6,0 Ah) Jaudas režīms: / maks. 32 (6,0 Ah) eco!efficiency režīms: / maks. 67 (7,5 Ah) Jaudas režīms: / maks. 47 (7,5 Ah)
Baterijas uzlādes laiks ar ātro lādētāju 80%/100% (min) 44 / 68
Baterijas lādētājam nepieciešamā strāva (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Krāsa antracīta
Svars bez piederumiem (kg) 6.5
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 9.4
Izmēri (G x P x A) (mm) 260 x 310 x 1150

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Variants: Baterija un lādētājs nav iekļauti komplektācijā
  • Filtra maisu daudzums: 1 Gabals(i)
  • Uzgalis spraugām
  • Uzgalis tapsējumam
  • Virsmas uzgalis
  • Veltnīšu cietība: Vidēji mīksts
  • Veltnīšu daudzums: 1 Gabals(i)
  • Veltnīšu krāsa: melna
  • Iesūkšanas caurule, noņemama
  • Staipīga iesūkšanas šļūtene

Aprīkojums

  • Filtra maisu materiāls: Flīss
Akumulatora vertikālais birstes tipa putekļsūcējs CV 30/2 Bp Adv *INT
Akumulatora vertikālais birstes tipa putekļsūcējs CV 30/2 Bp Adv *INT
Akumulatora vertikālais birstes tipa putekļsūcējs CV 30/2 Bp Adv *INT
Videos
Pielietošanas veidi
  • Ļoti ieteicams izmantošanai ēku tīrīšanā un viesnīcu nozarē
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