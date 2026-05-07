Akumulatora vertikālais birstes tipa putekļsūcējs CV 30/2 Bp *INT

Pirmais profesionālais, ar bateriju darbināmais putekļsūcējs CV 30/2 Bp visa veida paklājiem un cietajām virsmām. Ar automātisku grīdas tipa noteikšanu, grīdas pamatnes mazu attālumu no zemes un birstes tīrīšanas funkciju.

CV 30/2 Bp ar 3 litru tvertnes tilpumu ir pirmais ar bateriju darbināmais putekļsūcējs visa veida paklāju un cieto virsmu profesionālai uzkopšanai. Automātiskās noteikšanas dēļ tas lieliski pielāgojas grīdas tipam. Spēcīgā birste rūpīgi attīra tekstila grīdu šķiedras, padarot rezultātu acīmredzamu. Kompaktais un manevrētspējīgais putekļsūcējs viegli tīra arī zem gultām un citām mēbelēm. Grīdas pamatnes mazais attālums no zemes padara to par ideālu tīrīšanas iekārtu ēku, īpaši viesnīcu, uzkopšanas personālam. Vēl viena priekšrocība - ātra un higiēniska rullīšu birstes pašattīrīšanās funkcija. Savāktie mati tiek atdalīti, izmantojot kājas pedāli, pēc tam pārējie tiek automātiski uzsūkti. Ar bateriju darbināmajam putekļsūcējam CV 30/2 Bp ir lietotājam draudzīgs dizains un inovatīvs rokturis (iesl./izsl. slēdzis, eco!efficiency režīms un LED ekrāns ar atlikušā baterijas darbības laika uzrādīšanu. Kad veicat pasūtījumu, jāņem vērā, ka šai versijai jaudīgā Kärcher Battery Power+ baterija un saderīgais akumulatora lādētājs ir jāpasūta atsevišķi. Pēc izvēles ir pieejams arī ļoti efektīvais HEPA 14 filtrs.

Īpašības un ieguvumi
Akumulatora vertikālais birstes tipa putekļsūcējs CV 30/2 Bp *INT: Automātiska grīdas noteikšana
Automātiska grīdas noteikšana
Automātiska tīrīšanas veiktspējas pielāgošana attiecīgajai virsmai Lieliski tīrīšanas rezultāti uz tekstila un cietajām grīdām
Akumulatora vertikālais birstes tipa putekļsūcējs CV 30/2 Bp *INT: Rullīšu pašattīrīšanās funkcija, izmantojot kājas pedāli
Rullīšu pašattīrīšanās funkcija, izmantojot kājas pedāli
Ar birstīti paceltie mati tiek atdalīti un iesūkti Ātra un efektīva rullīšu birstes tīrīšana bez vajadzības to noņemt Bezkontakta un tādēļ īpaši higiēniska rullīšu birstes tīrīšana
Akumulatora vertikālais birstes tipa putekļsūcējs CV 30/2 Bp *INT: Daudzfunkcionāls, inovatīvs rokturis ar LED ekrānu
Daudzfunkcionāls, inovatīvs rokturis ar LED ekrānu
Ar ergonomisku iesl./izsl. slēdzi eco!efficiency režīms pagarina baterijas darbības laiku, samazina darbības troksni Praktisks LED ekrāns atlikušā baterijas darbības laika noteikšanai
Kompakts dizains ar ļoti mazu attālumu no zemes
  • Putekļsūcēju var novietot horizontāli grīdai
  • Ļauj ērti un bez piepūles sūkt zem gultām un citām mēbelēm
36 V Kärcher Battery Power+ baterijas platforma
  • Saderīgs ar visiem 36 V Kärcher Battery Power+ baterijām un Battery Power baterijām
  • Akumulatoru bateriju var izmantot arī citās iekārtās.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Baterijas platforma 36 V baterijas platforma
Vakuums (mbar/kPa) 187 / 18.7
Gaisa plūsma (l/s) 34
Nominālā veiktspēja (W) 420
Skaņas spiediena līmenis (dB(A)) 64
Tvertnes tilpums (l) 3
Darba platums (cm) 30
Nepieciešamais bateriju skaits (Gabals(i)) 1
Veiktspēja no vienas baterijas uzlādes (m²) 200 (6,0 Ah) / 250 (7,5 Ah)
Darbības laiks ar pilnu uzlādi (/min) eco!efficiency režīms: / maks. 50 (6,0 Ah) Jaudas režīms: / maks. 32 (6,0 Ah) eco!efficiency režīms: / maks. 67 (7,5 Ah) Jaudas režīms: / maks. 47 (7,5 Ah)
Baterijas uzlādes laiks ar ātro lādētāju 80%/100% (min) 44 / 68
Baterijas lādētājam nepieciešamā strāva (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Krāsa antracīta
Svars bez piederumiem (kg) 6.5
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 9.4
Izmēri (G x P x A) (mm) 260 x 310 x 1150

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Variants: Baterija un lādētājs nav iekļauti komplektācijā
  • Filtra maisu daudzums: 1 Gabals(i)
  • Uzgalis spraugām
  • Uzgalis tapsējumam
  • Veltnīšu cietība: Vidēji mīksts
  • Veltnīšu daudzums: 1 Gabals(i)
  • Veltnīšu krāsa: melna
  • Iesūkšanas caurule, noņemama
  • Staipīga iesūkšanas šļūtene

Aprīkojums

  • Filtra maisu materiāls: Flīss
Akumulatora vertikālais birstes tipa putekļsūcējs CV 30/2 Bp *INT
Akumulatora vertikālais birstes tipa putekļsūcējs CV 30/2 Bp *INT
Akumulatora vertikālais birstes tipa putekļsūcējs CV 30/2 Bp *INT
Videos
Pielietošanas veidi
  • Ļoti ieteicams izmantošanai ēku tīrīšanā un viesnīcu nozarē
  • Rūpīgai grīdas segumu tīrīšanai – no cietām grīdām līdz paklājiem
Piederumi
Atrast CV 30/2 Bp *INT rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

VISA, MASTERCARD, GooglePay, ApplePay vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide aktuālajam preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707
P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989
P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518
P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709
P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828
P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709
P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher centrs Valmiera, Cepļa iela 1
veikals.valmiera@karcher.com, +371 20 922 859
P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Valmiera, Cepļa iela 1
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709
P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija