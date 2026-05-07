Akumulatora vertikālais birstes tipa putekļsūcējs CV 30/2 Bp *INT
Pirmais profesionālais, ar bateriju darbināmais putekļsūcējs CV 30/2 Bp visa veida paklājiem un cietajām virsmām. Ar automātisku grīdas tipa noteikšanu, grīdas pamatnes mazu attālumu no zemes un birstes tīrīšanas funkciju.
CV 30/2 Bp ar 3 litru tvertnes tilpumu ir pirmais ar bateriju darbināmais putekļsūcējs visa veida paklāju un cieto virsmu profesionālai uzkopšanai. Automātiskās noteikšanas dēļ tas lieliski pielāgojas grīdas tipam. Spēcīgā birste rūpīgi attīra tekstila grīdu šķiedras, padarot rezultātu acīmredzamu. Kompaktais un manevrētspējīgais putekļsūcējs viegli tīra arī zem gultām un citām mēbelēm. Grīdas pamatnes mazais attālums no zemes padara to par ideālu tīrīšanas iekārtu ēku, īpaši viesnīcu, uzkopšanas personālam. Vēl viena priekšrocība - ātra un higiēniska rullīšu birstes pašattīrīšanās funkcija. Savāktie mati tiek atdalīti, izmantojot kājas pedāli, pēc tam pārējie tiek automātiski uzsūkti. Ar bateriju darbināmajam putekļsūcējam CV 30/2 Bp ir lietotājam draudzīgs dizains un inovatīvs rokturis (iesl./izsl. slēdzis, eco!efficiency režīms un LED ekrāns ar atlikušā baterijas darbības laika uzrādīšanu. Kad veicat pasūtījumu, jāņem vērā, ka šai versijai jaudīgā Kärcher Battery Power+ baterija un saderīgais akumulatora lādētājs ir jāpasūta atsevišķi. Pēc izvēles ir pieejams arī ļoti efektīvais HEPA 14 filtrs.
Īpašības un ieguvumi
Automātiska grīdas noteikšanaAutomātiska tīrīšanas veiktspējas pielāgošana attiecīgajai virsmai Lieliski tīrīšanas rezultāti uz tekstila un cietajām grīdām
Rullīšu pašattīrīšanās funkcija, izmantojot kājas pedāliAr birstīti paceltie mati tiek atdalīti un iesūkti Ātra un efektīva rullīšu birstes tīrīšana bez vajadzības to noņemt Bezkontakta un tādēļ īpaši higiēniska rullīšu birstes tīrīšana
Daudzfunkcionāls, inovatīvs rokturis ar LED ekrānuAr ergonomisku iesl./izsl. slēdzi eco!efficiency režīms pagarina baterijas darbības laiku, samazina darbības troksni Praktisks LED ekrāns atlikušā baterijas darbības laika noteikšanai
Kompakts dizains ar ļoti mazu attālumu no zemes
- Putekļsūcēju var novietot horizontāli grīdai
- Ļauj ērti un bez piepūles sūkt zem gultām un citām mēbelēm
36 V Kärcher Battery Power+ baterijas platforma
- Saderīgs ar visiem 36 V Kärcher Battery Power+ baterijām un Battery Power baterijām
- Akumulatoru bateriju var izmantot arī citās iekārtās.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Baterijas platforma
|36 V baterijas platforma
|Vakuums (mbar/kPa)
|187 / 18.7
|Gaisa plūsma (l/s)
|34
|Nominālā veiktspēja (W)
|420
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|64
|Tvertnes tilpums (l)
|3
|Darba platums (cm)
|30
|Nepieciešamais bateriju skaits (Gabals(i))
|1
|Veiktspēja no vienas baterijas uzlādes (m²)
|200 (6,0 Ah) / 250 (7,5 Ah)
|Darbības laiks ar pilnu uzlādi (/min)
|eco!efficiency režīms: / maks. 50 (6,0 Ah) Jaudas režīms: / maks. 32 (6,0 Ah) eco!efficiency režīms: / maks. 67 (7,5 Ah) Jaudas režīms: / maks. 47 (7,5 Ah)
|Baterijas uzlādes laiks ar ātro lādētāju 80%/100% (min)
|44 / 68
|Baterijas lādētājam nepieciešamā strāva (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Krāsa
|antracīta
|Svars bez piederumiem (kg)
|6.5
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|9.4
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|260 x 310 x 1150
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Variants: Baterija un lādētājs nav iekļauti komplektācijā
- Filtra maisu daudzums: 1 Gabals(i)
- Uzgalis spraugām
- Uzgalis tapsējumam
- Veltnīšu cietība: Vidēji mīksts
- Veltnīšu daudzums: 1 Gabals(i)
- Veltnīšu krāsa: melna
- Iesūkšanas caurule, noņemama
- Staipīga iesūkšanas šļūtene
Aprīkojums
- Filtra maisu materiāls: Flīss
Pielietošanas veidi
- Ļoti ieteicams izmantošanai ēku tīrīšanā un viesnīcu nozarē
- Rūpīgai grīdas segumu tīrīšanai – no cietām grīdām līdz paklājiem
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties "Atrast rezerves daļas", lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.