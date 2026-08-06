Akumulatora vertikālais birstes tipa putekļsūcējs CV 30/2 Bp Pack *EU
CV 30/2 Bp Pack ir pirmais profesionālais, ar bateriju darbināmais putekļsūcējs visa veida paklājiem un cietajām virsmām. Ar automātisku grīdas noteikšanu, mazu attālumu no zemes un birstes tīrīšanas funkciju.
Inovatīvais un lietotājam draudzīgais putekļsūcējs CV 30/2 Bp Pack ar 3 litru tvertnes tilpumu ir pirmais profesionālais, ar bateriju darbināmais putekļsūcējs. Tas nodrošina izcilu tīrīšanas veiktspēju uz visa veida paklājiem un cietajām virsmām automātiskās grīdas tipa noteikšanas dēļ. Spēcīgā birste dziļi un rūpīgi attīra tekstila grīdas segumus, padarot rezultātu acīmredzamu. Ēku vai viesnīcu uzkopšanas personāls noteikti novērtēs higiēnisko rullīšu birstes pašattīrīšanās funkciju, ko var ērti aktivizēt ar kājas pedāli. Savāktie mati tiek atdalīti, un pārējie tiek automātiski uzsūkti. Kompaktais un manevrētspējīgais putekļsūcējs viegli tīra arī zem gultām un citām mēbelēm, jo grīdas pamatne atrodas iespējami tuvu pie zemes. CV 30/2 Bp Pack novatoriskajam rokturim ir iesl./izsl. slēdzis, eco!efficiency režīms un LED ekrāns ar atlikušā baterijas darbības laika uzrādīšanu. Standartā aprīkots ar jaudīgu Kärcher Battery+ bateriju un ātro lādētāju. Pēc izvēles ir pieejams arī ļoti efektīvs HEPA 14 filtrs.
Īpašības un ieguvumi
Automātiska grīdas noteikšanaAutomātiska tīrīšanas veiktspējas pielāgošana attiecīgajai virsmai Lieliski tīrīšanas rezultāti uz tekstila un cietajām grīdām
Rullīšu pašattīrīšanās funkcija, izmantojot kājas pedāliAr birstīti paceltie mati tiek atdalīti un iesūkti Ātra un efektīva rullīšu birstes tīrīšana bez vajadzības to noņemt Bezkontakta un tādēļ īpaši higiēniska rullīšu birstes tīrīšana
Daudzfunkcionāls, inovatīvs rokturis ar LED ekrānuAr ergonomisku iesl./izsl. slēdzi eco!efficiency režīms pagarina baterijas darbības laiku, samazina darbības troksni Praktisks LED ekrāns atlikušā baterijas darbības laika noteikšanai
Kompakts dizains ar ļoti mazu attālumu no zemes
- Putekļsūcēju var novietot horizontāli grīdai
- Ļauj ērti un bez piepūles sūkt zem gultām un citām mēbelēm
36 V Kärcher Battery Power+ baterijas platforma
- Saderīgs ar visiem 36 V Kärcher Battery Power+ baterijām un Battery Power baterijām
- Akumulatoru bateriju var izmantot arī citās iekārtās.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Baterijas platforma
|36 V baterijas platforma
|Vakuums (mbar/kPa)
|187 / 18.7
|Gaisa plūsma (l/s)
|34
|Nominālā veiktspēja (W)
|420
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|64
|Tvertnes tilpums (l)
|3
|Darba platums (cm)
|30
|Baterijas tips
|Izņemama litija jonu baterija
|Spriegums (V)
|36
|Kapacitāte (Ah)
|6
|Nepieciešamais bateriju skaits (Gabals(i))
|1
|Veiktspēja no vienas baterijas uzlādes (m²)
|200 (6,0 Ah) / 250 (7,5 Ah)
|Darbības laiks ar pilnu uzlādi (/min)
|eco!efficiency režīms: / maks. 50 (6,0 Ah) Jaudas režīms: / maks. 32 (6,0 Ah) eco!efficiency režīms: / maks. 67 (7,5 Ah) Jaudas režīms: / maks. 47 (7,5 Ah)
|Baterijas uzlādes laiks ar ātro lādētāju 80%/100% (min)
|44 / 68
|Spriegums (akumulatoru lādētāja barošanas avots) (V)
|100 - 240
|Frekvence (akumulatoru lādētāja strāvas padeve) (Hz)
|50 - 60
|Krāsa
|antracīta
|Svars bez piederumiem (kg)
|6.5
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|12.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|260 x 310 x 1150
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Variants: Baterija un lādētājs ir iekļauti komplektācijā
- Baterija: 36 V/6,0 Ah Battery Power+ baterija (1 gab.)
- Filtra maisu daudzums: 1 Gabals(i)
- Uzgalis spraugām
- Uzgalis tapsējumam
- Veltnīšu cietība: Vidēji mīksts
- Veltnīšu daudzums: 1 Gabals(i)
- Veltnīšu krāsa: melna
- Iesūkšanas caurule, noņemama
- Staipīga iesūkšanas šļūtene
Aprīkojums
- Lādētājs: 36 V Battery Power+ ātrais lādētājs (1 gab.)
- Filtra maisu materiāls: Flīss
Videos
Pielietošanas veidi
- Ļoti ieteicams izmantošanai ēku tīrīšanā un viesnīcu nozarē
Piederumi
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