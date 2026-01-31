Vertikālais birstes tipa putekļsūcējs CV 38/2 Adv *EU

Jaudīgs, ērti lietojams vertikālā tipa putekļu sūcējs CV 38/2 Adv. Augsta veiktspēja, integrēti piederumi un kabeļu turētāji, kā arī ātri nomaināma strāvas kabeļu sistēma.

Neatkarīgi no tā, vai tā ir mazumtirdzniecība viesnīcu un gastronomijas nozarē, birojs, sabiedriskās ēkas vai izstāžu zāles: Visur, kur ātri un efektīvi jātīra lieli, ar paklājiem noklāti laukumi, jūs labi tiksiet galā ar mūsu vertikālā tipa putekļsūcēju CV 38/2 Adv ar īpaši lielu darba platumu. Mazais svars un ergonomiskais rokturis nodrošina ērtu vadāmību un darba stundas bez noguruma. Iekārtā integrētie piederumi paplašina iespējamo pielietojumu, ātri un efektīvi notīrot malas vai šauras vietas, savukārt optiskais birstes pielāgošanas palīglīdzeklis ļauj precīzi pielāgot birstes atbilstoši paklāja šķiedras augstumam. Patentētā maisiņu sistēma ļauj gandrīz bez putekļiem nomainīt maisiņus. Citas laika taupīšanas iespējas, piemēram, birstes nomaiņa bez instrumentiem vai CV 38/2 Adv strāvas kabeļa ātrās nomaiņas sistēma, ko var izmantot apkopes laikā bez iepriekšējām zināšanām.

Indikatora kontrollampiņa
Indikatora kontrollampiņa
Nepārspējama tīrīšana
Nepārspējama tīrīšana
Birstes iespējams nomainīt bez papildu instrumentiem
Birstes iespējams nomainīt bez papildu instrumentiem
Ātra birstes rullīšu nomaiņa bez instrumentiem
Ir aksesuāru uzglabāšanas vieta
Spriegums (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Darba platums (cm) 38
Vakuums (mbar/kPa) 200 / 20
Gaisa plūsma (l/s) 40
Nominālā veiktspēja (W) 850
Tvertnes tilpums (l) 5.5
Standarta nominālais platums ( ) ID 35
Kabeļa garums (m) 12
Skaņas spiediena līmenis (dB(A)) 65
Slotiņu motora jauda (W) 150
Krāsa antracīta
Svars bez piederumiem (kg) 8.8
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 12.2
Izmēri (G x P x A) (mm) 370 x 390 x 1215

  • Uzgalis spraugām
  • Uzgalis tapsējumam
  • Iesūkšanas caurule, noņemama
  • Staipīga iesūkšanas šļūtene
  • Filtra maisu daudzums: 1 Gabals(i)
  • Filtra maisu materiāls: Flīss
  • Cilindrveida birste, standarta: 1 Gabals(i)

  • Filtra stāvokļa indikators
  • Iespējams iespraust strāvas kabeli: Elastīga
  • Augstumā regulējams rokturis
Vertikālais birstes tipa putekļsūcējs CV 38/2 Adv *EU
  • Ar paklāju klātas grīdas
  • Ideāli piemērota lietošanai viesnīcās, ēdināšanas uzņēmumos, mazumtirdzniecībā un ēku uzkopšanā
Atrast CV 38/2 Adv *EU rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

